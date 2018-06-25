 Чого чекати від віденської зустрічі Трампа і Путіна? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 25.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Європа

Чого чекати від віденської зустрічі Трампа і Путіна?

Президенти США Дональд Трамп та Росії Володимир Путін планують усередині липня провести зустріч у Відні. Чи варто очікувати від неї доленосних рішень?

Зустріч Путіна і Трампа

Коротка зустріч Путіна і Трампа під час саміту G20 у Гамбурзі

Про що вже тільки не говорили у Відні! Габсбурзька монархія століттями звідси розв'язувала проблеми своєї багатонаціональної імперії. Тут же на початку XIX століття міністр закордонних справ Клеменс фон Меттерніх (Klemens von Metternich) організував епохальний Віденський конгрес європейських дипломатів. Майже за двісті років опісля у Відні було підписано атомну угоду з Іраном, а зовсім нещодавно в австрійській столиці розв'язали багаторічну суперечку між Грецією та Македонією щодо назви колишньої югославської республіки.

Цілком у дусі австрійських дипломатичних традицій у відомстві федерального канцлера Австрії відреагували і на запит газети Der Standard щодо вірогідної зустрічі президентів США та Росії. "Відень - місто діалогу", - тонко натякнули у відомстві. А от віце-канцлер Австрії Гайнц-Крістіан Штрахе (Heinz-Christian Strache) у розмові з російським телебаченням був навіть відвертішим. "Ми готові допомогти із організацією такої зустрічі", - сказав він.

Але чи допоможуть сильні дипломатичні традиції Відня результативності зустрічі між Трампом та Путіним? Щодо цього чимало сумнівів. Навіть точну дату можливої зустрічі поки остаточно не узгоджено.

Держсекретар США Майк Помпео в ефірі телеканалу MSNBC заявив, що радник президента Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон днями відвідає Москву з метою підготовки зустрічі між двома президентами. Тож вона може відбутися "невдовзі після цих переговорів", досить розпливчасто сказав Помпео. Коли ж саме - поки невідомо, однак очікується, що вона може відбутися до або після саміту НАТО у Брюсселі, який пройде 11-12 липня.

Настінне графіті у Вільнюсі

Настінне графіті у Вільнюсі

Зустріч до початку саміту може бути розцінена союзниками у НАТО як образа. Але й зустріч з Путіним після саміту союзники вітатимуть, вочевидь, лише у разі, якщо президент США буде готовим виробити із партнерами на саміті спільну позицію щодо Росії. Але знаючи Трампа особливих надій на це ніхто не плекає.

За столом з Путіним

Очевидно, що основну ставку Трамп робить на персональний ефект. Зокрема, в інтерв'ю телеканалу Fox News перед початком саміту G7 у Канаді він сказав: "Якби Путін сидів поруч зі мною за столом, я б сказав "Чи не зробите ви мені послугу і не підете з Сирії? Чи не зробите ви мені послугу і не підете з України? Вас там не повинно бути"".

Упевненість Трампа у впливі своєї чарівності на міжнародні відносини американські ЗМІ відразу ж поставили під сумнів. Вважати російський вихід із Сирії та з України як "послугу" це "більш, ніж просто наївно. Це - нарцисизм і він становить потенційну небезпеку", писав тоді онлайн-журнал Slate. Як відірвану від реальності сприйняли і тезу Трампа про те, що Росію попросили геть із Великої вісімки, бо попередник Трампа Барак Обама "не любив Путіна". 

DW.COM

Глави держав та урядів країн Великої сімки стримано відреагували на рішення президента США Дональда Трампа відкликати свій підпис у заключному комюніке саміту G7. (10.06.2018)

Брюссель та Вашингтон не змогли домовитися щодо питання мит на сталь і алюміній. Від 1 червня імпорт сталі з ЄС до США підпадає під 25-відсоткове мито. (31.05.2018)

Ці частково спонтанні висловлювання Трампа не дуже збігаються із офіційною лінією його же адміністрації. "Путін намагається підірвати НАТО. Він пробує применшити привабливість західної демократичної моделі та підірвати моральний авторитет Америки", - сказав цього місяця міністр оборони США Джеймс Меттіс.

Побоювання, що Трамп може зробити різкий розворот посилилися після його зустрічі із північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. Зазвичай зустрічі на вищому рівні між очільниками держав педантично розписані до найдрібніших деталей. Але зустріч із Кімом у цьому сенсі була винятковою.

"Путін знає, чого хоче"

Цієї спонтанністю Трамп значно відрізняється від російського президента. "На таких зустрічах Путін завжди добре підготовлений і знає, чого хоче досягти", - сказав в інтерв'ю Politico колишній посол США у Росії Майкл Макфол. 

Путіна вважають сильним переговірником, який інтуїтивно вловлює сильні та слабкі сторони співрозмовника, і на цьому будує свою тактику ведення переговорів. Найбільшою слабкістю Трампа журнал Politico вважає його падкість на лестощі. Варто Путіну скористатися цією слабинкою, як від Трампа, не виключено, вже можна буде почути вислови, що повністю суперечать позиції його же радників. 

Самих вже гарних знімків із зустрічі з Трампом, пише далі Politico, російському президентові буде достатньо, аби поліпшити імідж, затьмарений анексією Криму та роллю Росії в конфлікті на Донбасі, підтримкою сирійського диктатора Башара Ассада та намаганням розхитати НАТО.

Для західних партнерів США ця малопередбачувана зустріч криє у собі чимало потенційних ризиків. Американсько-європейські відносини вже зараз обтяжені кількома конфліктами: штрафні мита, майбутнє газопроводу "Північний потік-2", дискусії про витрати на бюджет НАТО. "Може статися так, що ці зони низького тиску з'єднаються в один великий ураган, який завдасть значної шкоди по обидві сторони Атлантики", - пише політолог з берлінського Фонду науки і політики (SWP) Марко Обергаус (Marco Oberhaus). 

Якщо зустріч Трампа і Путіна призведе до особистого зближення двох політиків, і якщо це спонукає Трампа до нових дружніх реверансів у бік Москви, то європейці опиняться у ще складнішій ситуації. Оскільки у Путіна, який забезпечив собі в березні нинішнього року чергове переобрання, зараз немає резону проводити обачний курс щодо Європи. "Путін отримував вигоду від провокацій щодо Заходу, і він використовуватиме їх і надалі для зміцнення своєї влади всередині країни", - вважає експерт з Росії у Фонді науки і політики Штефан Майстер (Stefan Meister). Тому для європейців важливо, щоб на можливій зустрічі Трампа і Путіна панувало якомога менше спонтанності.

  • Фото з перемовин G7 у Канаді

    Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

    Лише одна мить

    Ця світлина німецького фотографа Єско Денцеля (Jesco Denzel) з саміту G7 у Канаді стала справжньою сенсацією в соцмережах після того, як її оприлюднив речник уряду ФРН. Адже, схоже, вловила настрій зібрання, на якому лідери шести країн так і не змогли дійти консенсусу з Дональдом Трампом. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель на фото виглядає рішуче, а президент США тримається "вперто".

  • Версія Білого дому

    Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

    Версія Білого дому

    Тим часом фотографії, опубліковані речницею Білого дому Сарою Сандерс незадовго до появи попередньої світлини, показують дещо іншу перспективу. Трамп в оточенні учасників саміту жваво обговорює щось з іншими лідерами держав, зокрема, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем’єр-міністеркою Великобританії Терезою Мей. Щоправда, і тут він сидить.

  • Без Трампа

    Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

    Без Трампа

    На цій світлині, оприлюдненій у Twitter нового очільника уряду Італії Джузеппе Конте, американського президента не видно взагалі. Тоді як інші лідери розмірковують над документами, головна увага сконцентрована на Меркель, Макроні та Мей. Конте на цій світлині ліворуч.

  • Макрон-оратор

    Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

    Макрон-оратор

    "Після тривалого робочого дня та дуже прямого діалогу ми активно рухаємося до амбіційної домовленості", - написав Макрон у своєму Twitter в суботу, опублікувавши це фото. Під час виступу французький лідер активно жестикулює, очевидно, намагаючись додати ваги своїм аргументам. А інші світові політики його уважно слухають.

  • Жодних суперечок в раю?

    Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

    Жодних суперечок в раю?

    Цю світлину Адам Скотті, ймовірно, зробив буквально за кілька секунд до фото Денцеля, яким починається ця фотогалерея . Скотті - офіційний фотограф канадського прем’єра Джастіна Трюдо, організатора саміту G7. Світові лідери, схоже, у доброму гуморі. Меркель і Трюдо сміються, а Трамп готовий до розмов.

    Автор: Гелена Кашель, Ольга Войтович


DW.COM

Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

Після саміту G7 у Канаді чи не найбільше врізалася в пам'ять одна світлина. Утім, як насправді відбувалися переговори, схоже, радше питання перспективи. Адже знімки однієї сцени були кардинально різними. (11.06.2018)  

Також за темою

Deutschland Bundeskanzlerin Merkel geht auf Auslandsreise Symbolbild

"Північний потік-2" - одна з тем візиту Меркель до Трампа 27.04.2018

На переговорах канцлерки ФРН у Вашингтоні ітиметься про загрозу торговельної війни між США і ЄС, німецькі авто, а також плани "Газпрому" і американські санкції проти російських олігархів.

Russland Putin Rede an die Nation

Підсумки-2016 для Путіна: рік перемог із присмаком 27.12.2016

З погляду президента РФ, 2016-й був особливо вдалим роком у зовнішній політиці. Але багатополярний світ, якого прагне Володимир Путін, приховує ризики, вважають опитані DW експерти.

US Präsident Barack Obama Pressekonferenz

Обама: США і далі домагатимуться, щоб Росія не "задирала" Україну 03.08.2016

За словами президента США Барака Обами, Білий дім продовжуватиме шукати шляхи закінчення конфлікту в Україні. Водночас він додав, що Вашингтон і Москва можуть мати спільні інтереси в Сирії.

Докладно

Wahlen Türkei - Erdogan erklärt sich zum Sieger (picture alliance/AP Photo/L. Pitarakis)

Вся влада Ердогану

Реджеп Таїп Ердоган довго працював над створенням президентської системи правління в Туреччині. І нарешті досяг успіху. 

default

Як Україна інтегрується в європейські електромережі

Україна зробила перші кроки, аби відділитися від спільної з Росією енергосистеми та приєднатися до європейських мереж.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  