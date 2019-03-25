 Чим вибори президента-2019 відрізняються від інших? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.03.2019

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Політика й суспільство

Чим вибори президента-2019 відрізняються від інших? (відео)

До президентських виборів в Україні лишаються лічені дні. Скільки вони коштуватимуть, у кого найбільші шанси на перемогу та що ще слід знати виборцям?

Ukraine Odessa - Präsidentschaftswahlkampagne (izbirkom.com.ua)

Вибори президента 2019

Ці президентські вибори - за багатьма показниками рекордні у постмайданній Україні. На головну посаду в країні спершу претендували 44 кандидати. Але згодом п'ятеро зняли свої кандидатури. Тож, нині лишилися 39 претендентів. Серед п’яти фаворитів - четверо загалом підтримують інтеграцію до Євросоюзу. Проросійським кандидатом вважають лише Юрія Бойка. Що ще варто знати знати виборцям про голосування 31 березня?


 

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Вибори в Антарктиді: як голосуватимуть українські полярники (25.03.2019)  

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