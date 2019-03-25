Чим вибори президента-2019 відрізняються від інших? (відео)

Ці президентські вибори - за багатьма показниками рекордні у постмайданній Україні. На головну посаду в країні спершу претендували 44 кандидати. Але згодом п'ятеро зняли свої кандидатури. Тож, нині лишилися 39 претендентів. Серед п’яти фаворитів - четверо загалом підтримують інтеграцію до Євросоюзу. Проросійським кандидатом вважають лише Юрія Бойка. Що ще варто знати знати виборцям про голосування 31 березня?



