Чим вибори президента-2019 відрізняються від інших? (відео)

До президентських виборів в Україні лишаються лічені дні. Скільки вони коштуватимуть, у кого найбільші шанси на перемогу та що ще слід знати виборцям?
Ці президентські вибори - за багатьма показниками рекордні у постмайданній Україні. На головну посаду в країні спершу претендували 44 кандидати. Але згодом п'ятеро зняли свої кандидатури. Тож, нині лишилися 39 претендентів. Серед п’яти фаворитів - четверо загалом підтримують інтеграцію до Євросоюзу. Проросійським кандидатом вважають лише Юрія Бойка. Що ще варто знати знати виборцям про голосування 31 березня?
В Україні триває кампанія перед президентськими виборами, що відбудуться 31 березня 2019 року. В огляді DW - основні відомості про вибори на найвищу посаду держави. (25.03.2019)
До 25 березня українці все ще можуть змінити адресу голосування, щоб взяти участь у виборах не за місцем реєстрації. Кореспондент DW зробив це разом із переселенцями з Донбасу в Києві. (23.03.2019)
За тиждень до виборів багато українців і досі не визначились, за кого голосувати. Чи допомагають їм у цьому волонтери в агітаційних наметах? (22.03.2019)