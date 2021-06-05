 ЦВК зареєструвала Василя Вірастюка депутатом Верховної Ради | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2021

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ЦВК зареєструвала Василя Вірастюка депутатом Верховної Ради

Після довгої судової тяганини Василь Вірастюк таки зареєстрований депутатом Верховної Ради - ЦВК ухвалила це рішення одноголосно.

Василь Вірастюк зареєстрвоаний депутатом Верховної Ради

Василь Вірастюк зареєстрвоаний депутатом Верховної Ради

Центральна виборча комісія (ЦВК) України зареєструвала Василя Вірастюка народним депутатом, обраним на довиборах до Верховної Ради на окрузі №87 в Івано-Франківській області. Це рішення було одноголосно ухвалене членами ЦВК у середу, 9 червня.

22 квітня ЦВК офіційно визнала перемогу Вірастюка, який представляв партію "Слуга народу", на довиборах до парламенту в окрузі №87, що відбулися 28 березня. 2 травня Велика палата Верховного суду частково задовольнила апеляційну скаргу кандидата від партії "За майбутнє" Олександра Шевченка й визнала протиправними дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів. Також суд визнав протиправним і скасував протокол ЦВК від 22 квітня 2021 року, яким встановлено результати виборів і Вірастюка визнано переможцем.

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19 травня ЦВК, враховуючи рішення судів і позицію Великої палати Верховного суду, ухвалила рішення про визнання Вірастюка обраним за результатами довиборів без урахування результатів голосування на шести дільницях, на яких за результатами повторного підрахунку голосів було встановлено невідповідність кількості бюлетенів за кандидата Шевченка.

Верховний суд на засіданні 23 травня скасував протокол ЦВК від 19 травня про встановлення результатів виборів та визнання Василя Вірастюка обраним депутатом. ЦВК оскаржила це рішення, а 5 червня Велика палата Верховного суду залишила в силі протокол ЦВК про результати виборів.

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