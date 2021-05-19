Вірастюка знову визнали переможцем виборів на окрузі №87 - ЦВК

Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення Верховного Суду від 23 травня про результати виборів на 87-му виборчому окрузі на Івано-Франківщині. Про це у суботу, 5 червня, повідомила Цетральна виборча комісія (ЦВК) у соцмережі Facebook.

"Велика Палата Верховного Суду підтвердила правомірність дій і рішень ЦВК. Суд залишив в силі протокол ЦВК про результати виборів в ОВО №87 (та пункти 1-2 постанови Комісії від 19 травня 2021)", - йдеться у повідомленні.

У ЦВК додали, що цього ж дня очікують ще на одне рішення Великої Палати за результатами розгляду апеляції у подібній справі.

Вибори у 87-му окрузі

4 квітня ЦВК оприлюднила дані, згідно з якими, у 87-му окрузі в Івано-Франківській області переміг Василь Вірастюк, який представляв партію "Слуга народу". Він здобув 31,25 відсотка голосів виборців. Його найближчий конкурент, представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко отримав 29,69 відсотка голосів, а третє місце посів представник ВО "Свобода" Руслан Кошулинський, який набрав 28,86 відсотка голосів виборців, повідомили тоді в ЦВК.

У мережі "Опора" того ж дня зазначили, що після перерахунку на близько 20 дільницях на шести з них виявлено розбіжності у підсумку голосів, відданих за Шевченка. На кожній з цих дільниць кількість зарахованих у підсумку голосів за кандидата виявилася значно меншою, ніж було зазначено в протоколі.

Центральна виборча комісія України на засіданні 5 квітня визнала вибори в окрузі такими, що відбулися. Однак Шевченко повідомив, що не визнає перемоги Вірастюка і доводитиме свою правоту у суді.

ВС двічі скасовував рішення ЦВК

1 травня Велика палата Верховного суду ухвалила рішення частково задовольнити позов Шевченка та визнала протиправними дії ЦВК щодо встановлення результатів голосування на відповідному виборчому окрузі.

5 травня на підставі цього рішення суду ЦВК відмовилася "через брак правових підстав" реєструвати Вірастюка народним депутатом України. Однак вже 19 травня комісія ухвалила рішення про його визнання обраним до парламенту без урахування результатів голосування на шістьох дільницях. "Зважаючи на рішення судів та позицію Великої палати Верховного суду, комісія визнала голосування на шістьох дільницях недійсним і встановила результати без їхнього урахування", - пояснили тоді своє рішення у ЦВК.

23 травня ВС скасував протокол (ЦВК від 19 травня про встановлення результатів проміжних виборів до ВР в цьому окрузі. Також суддіскасували перший та другий пункти постанови ЦВК від 19 травня, якою було визнано недійсними голосування на шести проблемних дільницях, де під час перерахунку бюлетенів виявлено менше голосів за Олександра Шевченка, ніж у первинних протоколах дільничих виборчих комісій. У відповідь ЦВК оскаржила це рішення.