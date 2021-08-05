 Христина Тимановська: Моя мрія - Олімпіади-2024 і 2028 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2021

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Христина Тимановська: Моя мрія - Олімпіади-2024 і 2028

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська після прибуття з Токіо до Варшави розповіла в інтерв'ю DW про свої кар'єрні плани.

Христина Тимановська у Варшаві

Христина Тимановська у Варшаві

Легкоатлетка Христина Тимановська, яка представляла Білорусь на літніх Олімпійських іграх в Токіо, не збирається завершувати спортивну кар'єру після вимушеної відмови від подальшої участі в змаганнях в Японії. Її великою мрією залишається участь в Олімпіаді 2024 року і, можливо, 2028 року, розповіла 24-річна спортсменка в четвер, 5 серпня, в інтерв'ю DW.

За словами Тимановської, участь в майбутніх Олімпійських іграх була для неї "великою мрією". У розмові про своє самопочуття через події останніх днів Тимановська зазначила, що почувається безпечно в Польщі. "Я почуваюся дуже добре, тому що відчуваю підтримку з усього світу. Ця підтримка робить мене сильнішою", - підкреслила вона.

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Тимановська не виключає повернення в Білорусь

Того ж дня, 5 серпня, виступаючи на пресконференції у Варшаві, Тимановська не виключила можливість повернення додому за відсутності загроз.

"Я готова повернутися до Білорусі, коли буду впевнена, що моє перебування в країні буде безпечним", - зазначила вона. При цьому спортсменка відповіла ствердно на питання про побоювання за безпеку своїх близьких, які залишилися в Білорусі. Білоруська спортсменка Христина Тимановська також заявила, що не має наміру просити політичний притулок у Польщі.

Тимановська закликала білорусів перестати "боятися, якщо на них тиснуть", і сміливо заявляти про проблеми. Вона сказала, що хоче підтримувати співвітчизників, які опинилися в подібній ситуації, і закликала їх звертатися до неї.

Тим часом інформагентство Reuters увечері четверга, 5 серпня, повідомило з посиланням на білоруського опозиціонера Павла Латушка, що чоловік Христини Тимановської також прибув до Варшави і зустрівся з нею.

Примус Тимановської до від'їзду з Токіо

30 липня Христина Тимановська заявила під час Олімпіади в Токіо, що її силоміць намагалися вивезти до Білорусі після її протесту на Іграх. Атлетка різко відреагувала в Instagram на рішення тренерів запланувати її виступ у естафеті 4 по 400 метрів замість атлеток, яких не допустили до участі в Олімпіаді. 1 серпня Тимановську відсторонили від участі у змаганнях за рішенням із Мінська. В аеропорту легкоатлетка звернулася по допомогу до поліції, відмовилася сідати в літак і заявила, що її доправили на летовище проти її волі.

У НОК Білорусі повідомили про рішення відрядити атлетку додому "у зв'язку з емоційно-психологічним станом". Тимановська називає ця заяву неправдивою.

Польща надала гуманітарну візу атлетці, а потім і її чоловікові. Тимановська вже прибула до Польщі, де заявила, що не має наміру подавати документи для отримання політичного притулку. Спортсменка висловила здивування, що ситуація з нею переросла в "такий політичний скандал, тому що вона починалася як спортивна проблема".

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