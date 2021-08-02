Міжнародний Олімпійський комітет позбавив акредитації двох тренерів Тимановської

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) в п'ятницю, 6 серпня, повідомив, що позбавив акредитації двох тренерів білоруської збірної на Олімпіаді в Токіо Артура Шумака і Юрія Моісевича через скандал навколо легкоатлетки Христини Тимановської, яку мінська влада намагалася силою змусити перервати виступ на Олімпіаді в Токіо і повернутися додому.

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Зазначається, що таке рішення як тимчасовий захід було прийнято "заради благополуччя спортсменів Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі, які все ще перебувають в Токіо". Обох тренерів вислали з олімпійського селища з можливістю виступити пізніше з поясненням.

Нагадаємо, Тимановська заявила під час Олімпіади в Токіо, що її силоміць намагалися вивезти до Білорусі після її протесту на Іграх. 30 липня атлетка різко відреагувала в Instagram на рішення тренерів запланувати її виступ у естафеті 4 по 400 метрів замість атлеток, яких не допустили до участі в Олімпіаді. 1 серпня Тимановську відсторонили від участі у змаганнях за рішенням із Мінська. В аеропорту легкоатлетка звернулася по допомогу до поліції, відмовилася сідати в літак і заявила, що її доправили на летовище проти її волі.

У НОК Білорусі повідомили про рішення відрядити атлетку додому "у зв'язку з емоційно-психологічним станом". Тимановська називає ця заяву неправдивою.

Польща надала гуманітарну візу атлетці, а потім і її чоловікові. Тимановська вже прибула до Польщі, де заявила, що не має наміру подавати документи для отримання політичного притулку. Спортсменка висловила здивування, що ситуація з нею переросла в "такий політичний скандал, тому що вона починалася як спортивна проблема".

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