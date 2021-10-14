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Хезболла

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Хезболла". Хезболла - ліванська шиїтська партія та парамілітарна ісламістська організація.

Хезболла з усіма її структурами визнана терористичною організацією Ізраїлем, Канадою та США. Євросоюз та Австралія вважають терористичною організацією лише парамілітарну частину Хезболли. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Стрілянина під час мітингу в Бейруті: щонайменше п'ятеро загиблих

Стрілянина під час мітингу в Бейруті: щонайменше п'ятеро загиблих 14.10.2021

Невідомі відкрили вогонь під час демонстрації, учасники якої вимагали звільнити головного слідчого у справі про вибух в порту Бейрута в серпні 2020 року. Внаслідок стрілянини загинули щонайменше п'ятеро осіб.
У Німеччині за допомогу Хезболлі заборонили три організації

У Німеччині за допомогу "Хезболлі" заборонили три організації 19.05.2021

Міністерство внутрішніх справ ФРН заборонило три об'єднання, що збирали пожертви для допомоги терористичному угрупованню "Хезболла". По всій країні проводяться обшуки.
Убивство Рафіка Харірі: трибунал назвав винного через 15 років

Убивство Рафіка Харірі: трибунал назвав винного через 15 років 18.08.2020

Розслідування вбивства прем'єр-міністра Лівану Рафіка Харірі і заочний суд над чотирма ймовірними членами "Хезболли" тривали 15 років і коштували приблизно 1 мільярд доларів.
Ізраїльські солдати відбили атаку бійців Хезболли на кордоні з Ліваном

Ізраїльські солдати відбили атаку бійців "Хезболли" на кордоні з Ліваном 27.07.2020

Кілька бійців "Хезболли" намагались перейти ізраїльській кордон, однак ізраїльські солдати застосували проти них танки та артилерію.

США привітали заборону Хезболли в Німеччині

США привітали заборону "Хезболли" в Німеччині 30.04.2020

Державний секретар США Майк Помпео привітав заборону діяльності ліванського шиїтського угруповання "Хезболла" в Німеччині.
У Німеччині заборонили діяльність Хезболли

У Німеччині заборонили діяльність "Хезболли" 30.04.2020

МВС Німеччини заборонив діяльність шиїтського ліванського терористичного угруповання "Хезболла". Поліція Німеччини вже провела декілька обшуків в угрупованнях, які пов'язані "Хезболлою".
США запропонували 10 мільйонів доларів за відомості про лідера Хезболла в Іраку

США запропонували 10 мільйонів доларів за відомості про лідера "Хезболла" в Іраку 11.04.2020

Мухаммад Кавтарані - колишній сподвижник іранського генерала Сулеймані, убитого в січні за наказом Трампа. Нині він координує діяльність шиїтських парамілітарних формувань у Іраку.
Під час протестів у Лівані постраждали 70 людей

Під час протестів у Лівані постраждали 70 людей 19.01.2020

Унаслідок сутичок під час антиурядових протестів у ліванській столиці Бейруті 70 людей дістали поранення, заявили в Червоному Хресті. Напередодні у сутичках постраждали понад 200 осіб.
У Багдаді внаслідок авіаудару США загинув іранський генерал Касем Сулеймані

У Багдаді внаслідок авіаудару США загинув іранський генерал Касем Сулеймані 03.01.2020

Внаслідок авіаудару США по аеропорту Багдада загинув командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції "Аль-Кудс" Касем Сулеймані. В Ірані закликають "помститись Америці".
США завдали авіаудари по цілях шиїтського угруповання в Сирії та Іраку

США завдали авіаудари по цілях шиїтського угруповання в Сирії та Іраку 29.12.2019

Військові об'єкти у Іраку і Сирії, що належать угрупованню "Катаїб Хезболла", стали цілями для авіації США. Бомбардування стало відповіддю на загибель американця в Іраку раніше цього тижня.

Бундестаг висловився за жорсткіший курс щодо Хезболли

Бундестаг висловився за жорсткіший курс щодо "Хезболли" 19.12.2019

В ухваленій Бундестагом заяві уряд ФРН закликають заборонити діяльність шиїтського угруповання "Хезболла". Так само законодавці очікують від уряду перекриття каналів фінансування цього угруповання.
Сутички між демонстрантами та силовиками в Бейруті: десятки постраждалих

Сутички між демонстрантами та силовиками в Бейруті: десятки постраждалих 15.12.2019

Група мітингарів спробувала прорватися до будівлі парламенту в Бейруті, що спричинило сутички між антиурядовими демонстрантами та силовиками. Повідомляється про десятки поранених.
На кордоні між Ізраїлем і Ліваном загострилася ситуація

На кордоні між Ізраїлем і Ліваном загострилася ситуація 01.09.2019

Ситуація на кордоні Ізраїлю та Лівану загострилася. Ізраїльська армія обстріляла цілі в Лівані у відповідь на протитанкові ракети, запущені з ліванського боку. За офіційними даними, жертв немає.
Унаслідок ізраїльської атаки в Сирії загинули п'ятеро осіб - спостерігачі

Унаслідок ізраїльської атаки в Сирії загинули п'ятеро осіб - спостерігачі 25.08.2019

Жертвами ізраїльських обстрілів з повітря поблизу Дамаска стали, зокрема, двоє бойовиків "Хезболли", повідомляють спостерігачі. Тим часом у Бейруті ізраїльський дрон упав на медіацентр "Хезболли".
Дамаск заявив про ізраїльський удар по передмістю Алеппо

Дамаск заявив про ізраїльський удар по передмістю Алеппо 28.03.2019

Ізраїльська авіація атакувала з повітря низку об'єктів поблизу Алеппо, повідомили в сирійському уряді. Спостерігачі кажуть, що удар знищив іранські склади зі зброєю. Ізраїль нічого не коментує.
Сирія вимагає позачергового засідання РБ ООН щодо Голанських висот

Сирія вимагає позачергового засідання РБ ООН щодо Голанських висот 27.03.2019

Після визнання Вашингтоном ізраїльського суверенітету над Голанськими висотами Сирія запросила термінове засідання Ради безпеки ООН. Ліванський рух "Хезболла" закликав до "опору" рішенням США.
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