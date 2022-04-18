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Харківська область

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Харківська область".

Харківська область розкинулась на сході України. Вона межує з Луганською, Донецькою, Дніпропетровською, Полтавською, Сумською областями України та з Бєлгородською областю Росії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Російські військові розпочали наступ на Донбасі - РНБО

Російські військові розпочали наступ на Донбасі - РНБО 18.04.2022

Війська РФ розпочали наступ в трьох областях Сходу України, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Прорватися їм вдалося лише у двох місцях, зокрема в Кремінній на Луганщині.
Російські війська можуть здійснити наступ на Дніпро з Ізюма - NYT

Російські війська можуть здійснити наступ на Дніпро з Ізюма - NYT 11.04.2022

За прогнозами американських військових аналітиків, Росія, ймовірно, здійснить великий наступ на Дніпро з міста Ізюм на Харківщині.

За час війни в Україні пошкоджено щонайменше 53 об'єкти культури - ЮНЕСКО

За час війни в Україні пошкоджено щонайменше 53 об'єкти культури - ЮНЕСКО 02.04.2022

Список пошкоджених війною в Україні об'єктів містить 29 релігійних споруд, 16 історичних місць, чотири музеї і чотири пам'ятники, підрахували в ЮНЕСКО. Утім, список неповний, визнають у самій організації.
Голова Харківської ВЦА: Харків був найкомфортнішим містом України

Голова Харківської ВЦА: Харків був найкомфортнішим містом України 10.03.2022

Частина Харківщини з перших днів війни опинилась під контролем збройних сил РФ, кілька міст в облозі вже два тижні, а сам Харків обстрілюють щодня. Голова ВЦА Харківської області розповідає DW про життя регіону.
Генштаб ЗСУ: На Харківщині та Донбасі ведуться важкі бої

Генштаб ЗСУ: На Харківщині та Донбасі ведуться важкі бої 24.02.2022

За даними ЗСУ, наразі складна ситуація також зберігається на Херсонському напрямку. Водночас українська армія зупинила наступ РФ на Чернігівщині та повернула повний контроль над містами Маріуполь та Щастя на Донбасі.

ДТП з кортежем Ярославського: звільнено главу поліції Харківщини

ДТП з кортежем Ярославського: звільнено главу поліції Харківщини 11.02.2022

Начальника поліції Харківської області звільнили через спробу місцевими слідчими сфальшувати справу про смертельну ДТП за участі кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.
Ситуація на кордоні з РФ: у Харківській області відпрацювали десять сценаріїв

Ситуація на кордоні з РФ: у Харківській області відпрацювали десять сценаріїв 24.01.2022

Харківські сили безпеки кажуть, що готові до будь-яких надзвичайних ситуацій та відпрацювали десять можливих сценаріїв розвитку подій. Підстав для потенційної військової загрози наразі регіоні немає, запевняють силовики.
Річниця катастрофи Ан-26: Венедіктова скаржиться на затягування процесу

Річниця катастрофи Ан-26: Венедіктова скаржиться на затягування процесу 25.09.2021

Розслідування падіння літака Ан-26 біля Чугуєва перебуває на завершальній стадії і готове до передачі до суду, але захист екскомандувача Повітряних сил ЗСУ затягує процес, заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Голову Харківської облради, члена Слуги народу підозрюють в отриманні мільйонного хабара

Голову Харківської облради, члена "Слуги народу" підозрюють в отриманні мільйонного хабара 04.08.2021

За версією слідства, Артур Товмасян у змові зі своїм заступником вимагав хабар за залишення на посаді керівника обласного комунального підприємства.
На Харківщині зіпсовано понад 9 тисяч доз вакцини від коронавірусу - ОДА

На Харківщині зіпсовано понад 9 тисяч доз вакцини від коронавірусу - ОДА 15.07.2021

Зафіксовано порушення норм транспортування вакцини BioNTech/Pfizer, унаслідок чого зіпсувалися понад 9,3 тисячі доз препарату, повідомили в Харківській ОДА.
Коронавірус в Україні: ще три області вийдуть з червоної зони

Коронавірус в Україні: ще три області вийдуть з "червоної" зони 05.05.2021

Уже з 6 травня Харківська й Хмельницька області перейдуть у "жовтий" рівень епіднебезпеки, а Чернігівська - в "помаранчевий".
Антирекорди коронавірусу в Харкові: хто винен і що робити (відео)

Антирекорди коронавірусу в Харкові: хто винен і що робити (відео) 14.04.2021

Харківщина б'є антирекорди за кількістю нових хворих на коронавірус та летальністю. Що кажуть про це медики, пацієнти та влада? Репортаж DW з Харкова.
Коронавірус в Україні: Харківська область - у червоній зоні

Коронавірус в Україні: Харківська область - у "червоній зоні" 09.04.2021

Держкомісія вирішила запровадити "червоний" рівень епіднебезпеки у Харківській області та водночас скасувала його на Прикарпатті.
Хмельницька область в червоній зоні, Харківщина буде там через два дні

Хмельницька область в "червоній зоні", Харківщина буде там через два дні 06.04.2021

У Хмельницькій області закривають навчальні заклади, ресторани та розважальні центри. На Харківщині майже повністю заповнена обласна лікарня для хворих на COVID-19.
Пожежа в будинку для людей похилого віку у Харкові: 15 загиблих

Пожежа в будинку для людей похилого віку у Харкові: 15 загиблих 21.01.2021

У переобладнаному під центр для людей літнього віку житловому будинку спалахнула пожежа. ДСНС повідомляє про 15 загиблих і п'ятьох постраждалих.
Катастрофа Ан-26: суд взяв під варту командира військової частини в Чугуєві

Катастрофа Ан-26: суд взяв під варту командира військової частини в Чугуєві 22.12.2020

Командира військової частини в Чугуєві В'ячеслава Глазунова підозрюють у недбалості та порушенні підготовки і правил польотів, що призвело до катастрофи літака Ан-26 з курсантами на борту.

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