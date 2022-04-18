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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Харківська область".
Харківська область розкинулась на сході України. Вона межує з Луганською, Донецькою, Дніпропетровською, Полтавською, Сумською областями України та з Бєлгородською областю Росії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Харківські сили безпеки кажуть, що готові до будь-яких надзвичайних ситуацій та відпрацювали десять можливих сценаріїв розвитку подій. Підстав для потенційної військової загрози наразі регіоні немає, запевняють силовики.