Бійці ГУР звільнили Вовчанський агрегатний завод

У ГУР повідомили, що його підрозділи зачистили всі 30 будівель Вовчанського агрегатного заводу й передали цю територію під контроль ЗСУ. Під час операції було поповнено обмінний фонд, наголосили в ГУР.

Бійці одразу кількох підрозділів Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України повністю звільнили на Харківщині територію Вовчанського агрегатного заводу, зачистили всі 30 його будівель і передали цю територію під контроль Збройних сил України (ЗСУ). Про це у вівторок, 24 вересня, повідомила пресслужба спецслужби.

"В результаті надзвичайно складної та успішної операції підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів в усіх будівлях підприємства", - повідомляється у Teleram-каналі ГУР.

Участь у зачистці території заводу в Вовчанську брали кілька спецгруп ГУР

Цю операцію проводили одразу кілька спеціальних груп ГУР, а саме "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК, "Терор". О 14:40 командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР Кирилу Буданову про успішне завершення операції, йдеться в повідомленні.

Водночас у службі визнали, що це завдання було не з легких. "Росіяни перетворили агрегатний завод у свою пропагандистську "фортецю", задіюючи в її обороні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45 бригади Сп-П повітряно-десантних військ (...). Окрім того, проти українських розвідників безперервно застосовувалися значна кількість артилерії, ударних дронів-камікадзе, КАБів та важкі вогнеметні системи "Солнцепьок", - ідеться в повідомленні ГУР.

Під час операції зі звільнення цього об'єкта від російських окупаційних сил бійцям ГУР вдалося взяти полонених і поповнити обмінний фонд.

РФ контролює частину Вовчанська з травня

Нагадаємо, в першій половині травня стало відомо про наступ військ РФ на Харківщині. Тоді російським силам вдалося просунитися на кілька кілометрів углиб української території, захопивши під свій контроль і частину міста Вовчанськ. Відтоді у Вовчанську точаться постійні запеклі бої між Силами оборони України й російськими військами.