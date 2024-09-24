Бійці ГУР звільнили Вовчанський агрегатний завод

Бійці ГУР звільнили Вовчанський агрегатний завод24 вересня 2024 р.
Бійці одразу кількох підрозділів Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України повністю звільнили на Харківщині територію Вовчанського агрегатного заводу, зачистили всі 30 його будівель і передали цю територію під контроль Збройних сил України (ЗСУ). Про це у вівторок, 24 вересня, повідомила пресслужба спецслужби.
"В результаті надзвичайно складної та успішної операції підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів в усіх будівлях підприємства", - повідомляється у Teleram-каналі ГУР.
Участь у зачистці території заводу в Вовчанську брали кілька спецгруп ГУР
Цю операцію проводили одразу кілька спеціальних груп ГУР, а саме "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК, "Терор". О 14:40 командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР Кирилу Буданову про успішне завершення операції, йдеться в повідомленні.
Водночас у службі визнали, що це завдання було не з легких. "Росіяни перетворили агрегатний завод у свою пропагандистську "фортецю", задіюючи в її обороні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45 бригади Сп-П повітряно-десантних військ (...). Окрім того, проти українських розвідників безперервно застосовувалися значна кількість артилерії, ударних дронів-камікадзе, КАБів та важкі вогнеметні системи "Солнцепьок", - ідеться в повідомленні ГУР.
Під час операції зі звільнення цього об'єкта від російських окупаційних сил бійцям ГУР вдалося взяти полонених і поповнити обмінний фонд.
РФ контролює частину Вовчанська з травня
Нагадаємо, в першій половині травня стало відомо про наступ військ РФ на Харківщині. Тоді російським силам вдалося просунитися на кілька кілометрів углиб української території, захопивши під свій контроль і частину міста Вовчанськ. Відтоді у Вовчанську точаться постійні запеклі бої між Силами оборони України й російськими військами.