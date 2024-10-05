Росія обстрілює Схід та Південь: є загиблі і поранені

Російські війська вдень суботи, 5 жовтня, обстріляли Бахмутський, Волноваський і Краматорський райони Донецької області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення.

Як повідомила Донецька обласна прокуратура, об 11:00 війська РФ, ймовірно, з артилерії вдарили по місту Торецьк, де несумісні з життям травми дістала 65-річна жінка.

Близько 12:00 росіяни завдали авіаудар по селищу Велика Новосілка, внаслідок чого постраждало подружжя: 86-річний чоловік загинув, а його дружина 76 років дістала множинні осколкові поранення.

Згодом, о 15:00, під бомбовий удар потрапило місто Костянтинівка. "У житловому кварталі зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості п’ятеро містян - три жінки віком 54, 63 і 74 роки та 54 і 72-річні чоловіки. У них діагностовано мінно-вибухові травми, контузії, осколкові поранення й різані рани голови та кінцівок", - йдеться у повідомленні. Також пошкоджені житлові будинки, лінії електромережі, газопроводи, автомобілі й гараж. Попередньо, по населених пунктах російські війська вдарили "КАБ-250", зазначили в прокуратурі.

Нині розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

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Постраждалі на Херсонщині

Також росіяни обстрілювали Херсонщину. Внаслідок атаки з дрона у Дніпровському районі Херсона постраждали троє цивільних, повідомила Херсонська обласна державна адміністрація (ОДА). "Вибухові травми та уламкові поранення дістали 55-річний чоловік, а також жінки, 65 та 70 років. Під час удару потерпілі перебували на вулиці", - йдеться у повідомленні.

У селищі Велентенське, що розташоване в Херсонському районі, через атаку російського безпілотника постраждали 49-річна жінка, яка дістала перелом стегна та передпліччя. Під ворожий удар потрапила і бригада "швидкої", що прибула на виклик для надання допомоги. "Через скидання вибухівки з дрона авто отримало серйозні пошкодження. Поранення дістав 60-річний водій. В нього - вибухова травма, контузія та поранення голови. Чоловіка доправили до лікарні", - повідомили в ОДА.

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Російські війська також з дрона атакували автівку в Антонівці, внаслідок чого 59-річний чоловік отримав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, множинні уламкові поранення, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Посадовець опублікував пам'ятку про те, як уберегтися під час атаки дронами.

Харківщина та Нікопольщина

У Харківській області російські війська близько 15:40 вдарили двома КАБами по селу Нижче Солоне Борівської громади Ізюмського району, повідомила Харківська ОВА. "Внаслідок влучань пошкоджено та відбулося загоряння трьох приватних житлових будинків. Уламкове поранення отримав 87-річний чоловік. Госпіталізований до лікарні", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, війська РФ вдарили по Нікопольському району Дніпропетровщини. Очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про понад 20 ударів по району. "Від атак окупантів здригалися Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади. Понівечені три приватні будинки, господарська споруда і парник", - написав він.