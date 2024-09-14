РФ скинула вибухівку з БпЛА в Херсоні: поранені двоє водіїв

У Херсоні двоє людей отримали поранення внаслідок обстрілів, завданих військами Росії в суботу, 14 вересня.

Як повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації (ОВА), у 47-річного чоловіка в лікарні діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги, а 55-річного чоловіка шпиталізували у важкому стані з вибуховою та черепно-мозковою травмами, уламковими пораненнями тім'яної ділянки та плеча.

Як уточнив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, російські військові обстріляли Дніпровський район міста. "Сьогодні ворог знову атакував безпілотниками громадський транспорт у Херсоні. Було принаймні два скиди вибухівки. Пошкоджено автобуси", - написав він у Telegram. За його інформацією, 47-річний поранений є водієм обстріляного автобуса. 55-річний поранений під час обстрілу перебував в автівці, у нього відкрита черепно-мозкова травма та забій головного мозку, лікарі борються за його життя.

Двоє поранених на Херсонщині внаслідок атаки російських дронів

Також у Херсонській ОВА повідомили, що через скидання росіянами вибухівки з БпЛА отримав поранення мешканець Берислава. Крім того, під атаку дрона потрапила 57-річна жінка у Станіславі, яка в момент удару перебувала в магазині.

Вранці в ОВА інформували, що протягом минулої доби під вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Білозерка, Велетенське, Берислав, Одрадокам'янка, Миколаївка, Костирка, Козацьке та Херсон. Російські військові поцілили в навчальний заклад, харчоблок медичної установи, житлові квартали населених пунктів області, зокрема дві багатоповерхівки та шість приватних будинків. Також окупанти пошкодили автобус та приватні автомобілі. Через російську агресію за останню добу одна людина загинула, семеро - дістали поранення.