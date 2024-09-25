РФ атакувала вночі Україну 8 ракетами та 32 "шахедами"

Ракети Росія націлила на Харківщину та Одещину. Дрони ППО збивала ще у 8 областях.

У ніч на середу, 25 вересня, Росія била по Харківській області зенітною керованою ракетою С-300 і трьома ракетами невстановленого типу, по Одеській - чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69, а також випустила по Україні 32 ударні дрони типу Shahed.

ППО працювала в 10 областях

"У результаті протиповітряного бою збито 28 ударних безпілотників і чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69. Ще чотири ворожих БпЛА локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила)", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Протиповітряна оборона працювала в Харківській, Одеській, Київській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській, Сумській та Херсонській областях.

Місцева влада вказаних регіонів не повідомляла про якісь суттєві наслідки атаки чи роботи ППО.