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РФ атакувала вночі Україну 8 ракетами та 32 "шахедами"

Дмитро Шварц
25 вересня 2024 р.

Ракети Росія націлила на Харківщину та Одещину. Дрони ППО збивала ще у 8 областях.

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Дрон Shahed-136
"Шахед"Фото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

У ніч на середу, 25 вересня, Росія била по Харківській області зенітною керованою ракетою С-300 і трьома ракетами невстановленого типу, по Одеській - чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69, а також випустила по Україні 32 ударні дрони типу Shahed.

ППО працювала в 10 областях

"У результаті протиповітряного бою збито 28 ударних безпілотників і чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69. Ще чотири ворожих БпЛА локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила)", - йдеться у повідомленні Повітряних сил. 

Протиповітряна оборона працювала в Харківській, Одеській, Київській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській, Сумській та Херсонській областях.

Місцева влада вказаних регіонів не повідомляла про якісь суттєві наслідки атаки чи роботи ППО.

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