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Хантер Байден - американський бізнесмен, син американського політика Джо Байдена. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Хантер Байден".
Ім'я Хантера Байдена згадують передусім у зв'язку з так званим "українагейт" - скандалом, що спалахнув у США в 2019 році після телефонної розмови президента США Дональда Трампа та українського президента Володимира Зеленського. Трампу закинули, що він начебто тиснув на Україну, аби отримати компромат на Хантера Байдена, який свого часу працював на українську компанію Burisma. Критики розгледіли у таких діях Трампа намір зашкодити батькові Хантера Байдена Джо Байдену, який на той момент вважався одним з найперспективніших кандидатів від демократів на наступних президентських виборах. Діяльність Хантера Байдена в Україні збіглась у часі, коли його батько обіймав посаду віце-президента США. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
США запровадили санкції проти ще сімох українців. Їх пов'язують із депутатом Ради Андрієм Деркачем, якому США закидають втручання у вибори президента 2020 року. DW з'ясовувала, хто ці люди і які претензії їм висувають.
Обраний президент США Джо Байден пропонує на посаду держсекретаря США Ентоні Блінкена. Хто він такий і що це означає для України? Окрім того, що Блінкен - досвідчений дипломат, він ще грає на гітарі, записує пісні, а його дід мігрував у США з Києва…
Перші дебати між кандидатами на посаду президента США Дональдом Трампом та Джо Байденом перетворилися на гучний обмін образами та нападками. Серед іншого було згадано й президента Росії Володимира Путіна, й Україну.