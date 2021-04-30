Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Хантер Байден

Хантер Байден - американський бізнесмен, син американського політика Джо Байдена. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Хантер Байден".

Ім'я Хантера Байдена згадують передусім у зв'язку з так званим "українагейт" - скандалом, що спалахнув у США в 2019 році після телефонної розмови президента США Дональда Трампа та українського президента Володимира Зеленського. Трампу закинули, що він начебто тиснув на Україну, аби отримати компромат на Хантера Байдена, який свого часу працював на українську компанію Burisma. Критики розгледіли у таких діях Трампа намір зашкодити батькові Хантера Байдена Джо Байдену, який на той момент вважався одним з найперспективніших кандидатів від демократів на наступних президентських виборах. Діяльність Хантера Байдена в Україні збіглась у часі, коли його батько обіймав посаду віце-президента США. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Розслідування діяльності Джуліані стосується експосолки Йованович та Луценка

Розслідування діяльності Джуліані стосується експосолки Йованович та Луценка 30.04.2021

Розслідування діяльності ексадвоката Трамп Рудольфа Джуліані пов'язане з експосолкою США в Україні Марі Йованович та колишнім генпрокурором Юрієм Луценком.
Квартиру та офіс Джуліані обшукали через український скандал

Квартиру та офіс Джуліані обшукали через "український скандал" 28.04.2021

У рамках розслідування діяльності колишнього адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані в Україні слідчі обшукали його квартиру та офіс у Нью-Йорку.

Хто такий Джо Байден: портрет нового президента США

Хто такий Джо Байден: портрет нового президента США 20.01.2021

78-річний представник Демократичної партії Джо Байдена офіційно заступив на посаду президента США. Основні факти з його біографії - в матеріалі DW.
Мережа Деркача: проти кого США запровадили санкції за втручання у вибори

Мережа Деркача: проти кого США запровадили санкції за втручання у вибори 13.01.2021

США запровадили санкції проти ще сімох українців. Їх пов'язують із депутатом Ради Андрієм Деркачем, якому США закидають втручання у вибори президента 2020 року. DW з'ясовувала, хто ці люди і які претензії їм висувають.
Мін'юст США зацікавився роботою сина Байдена в українській компанії

Мін'юст США зацікавився роботою сина Байдена в українській компанії 13.12.2020

Мін'юст США хоче отримати інформацію про діяльність Хантера Байдена у двох десятках юридичних осіб, серед яких і українська компанія Burisma. Ці запити відправили в рамках розслідування щодо сплати податків.
Сина Джо Байдена підозрюють у порушеннях при сплаті податків

Сина Джо Байдена підозрюють у порушеннях при сплаті податків 10.12.2020

Прокуратура штату Делавер з 2018 року розслідує можливі податкові порушення Хантера Байдена, сина обраного президента США Джо Байдена.

Ентоні Блінкен і Україна: що означає його призначення держсекретарем США (25.11.2020) 26.11.2020

Обраний президент США Джо Байден пропонує на посаду держсекретаря США Ентоні Блінкена. Хто він такий і що це означає для України? Окрім того, що Блінкен - досвідчений дипломат, він ще грає на гітарі, записує пісні, а його дід мігрував у США з Києва…
Байден чи Трамп: що чекає на Україну за наступного президента США (відео)

Байден чи Трамп: що чекає на Україну за наступного президента США (відео) 02.11.2020

В обох кандидатів у президенти США Джо Байдена і Дональда Трампа є своя історія, пов'язана з Україною. І в кожного вона може вплинути на подальші відносини з Києвом.

Дебати між Трампом та Байденом: хто з них - "цуцик Путіна" і чому згадали Україну (30.09.2020) 30.09.2020

Перші дебати між кандидатами на посаду президента США Дональдом Трампом та Джо Байденом перетворилися на гучний обмін образами та нападками. Серед іншого було згадано й президента Росії Володимира Путіна, й Україну.

Республіканці в США форсують розслідування про сина Байдена

Республіканці в США форсують розслідування про сина Байдена 21.05.2020

Комітет Сенату США вимагає документи американської фірми, яка працювала з українською компанією Burisma. Ці документи стосуються роботи Хантера Байдена в Україні.
ДБР відкрило справу через ймовірний тиск Байдена на Шокіна - адвокат

ДБР відкрило справу через ймовірний тиск Байдена на Шокіна - адвокат 27.02.2020

Колишній генпрокурор України Віктор Шокін обвинувачує колишнього віцепрезидента США Джо Байдена в тиску через розслідування проти компанії Burisma, де працював син Байдена.
Роль олігарха Фірташа в Україногейті Трампа

Роль олігарха Фірташа в "Україногейті" Трампа 04.02.2020

Процедура імпічменту Дональду Трампу, вочевидь, не надто зашкодила президенту США. Більш болючими репутаційні втрати можуть виявитися для українського олігарха Дмитра Фірташа.
Адвокат Трампа пообіцяв надати докази замаху на Шокіна

Адвокат Трампа пообіцяв надати докази замаху на Шокіна 29.01.2020

Руді Джуліані заявив, що колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна "ледь не вбили". Тим часом Шокін вимагає відкрити справу проти ексвіцепрезидента США Джо Байдена.
Палата представників США оприлюднила нові документи у справі імпічменту Трампа

Палата представників США оприлюднила нові документи у справі імпічменту Трампа 18.01.2020

Листування між партнером адвоката Дональда Трампа та помічником депутата-республіканця з комітету з розвідки, може свідчити про тиск президента США на українську владу.
Соратник Джуліані розповів про тиск адміністрації Трампа на Зеленського

Соратник Джуліані розповів про тиск адміністрації Трампа на Зеленського 16.01.2020

У травні 2019 року адміністрація Дональда Трампа висунула ультиматум Володимиру Зеленському про необхідність проведення розслідування проти Хантера Байдена в обмін на допомогу США, стверджує Лев Парнас.
Українагейт у США: токсичні наслідки для Києва

"Українагейт" у США: "токсичні" наслідки для Києва 22.11.2019

Через процедуру імпічменту, яка загрожує президенту США Дональду Трампу, Україна опинилася в центрі уваги американської політики і ЗМІ. У Києві вже відчувають негативні наслідки скандалу для країни.
Інші статті