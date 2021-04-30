Хантер Байден - американський бізнесмен, син американського політика Джо Байдена. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Хантер Байден".

Ім'я Хантера Байдена згадують передусім у зв'язку з так званим "українагейт" - скандалом, що спалахнув у США в 2019 році після телефонної розмови президента США Дональда Трампа та українського президента Володимира Зеленського. Трампу закинули, що він начебто тиснув на Україну, аби отримати компромат на Хантера Байдена, який свого часу працював на українську компанію Burisma. Критики розгледіли у таких діях Трампа намір зашкодити батькові Хантера Байдена Джо Байдену, який на той момент вважався одним з найперспективніших кандидатів від демократів на наступних президентських виборах. Діяльність Хантера Байдена в Україні збіглась у часі, коли його батько обіймав посаду віце-президента США. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.