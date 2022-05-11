Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Франція

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Франція". Франція - держава в Західній Європі.

Франція є президентсько-парламентською республікою. Вона розташована в Західній Європі. Столиця - Париж. Площа Франції становить 543965 квадратних кілометрів. Населення - майже 67 мільйонів. Франції належить також низка заморських територій, а саме - Гваделупа, Сен-Бартелемі, Сен-Мартен, Французька Гвіана, Мартиніка, Майотта, Реюньйон, Сен-П'єр і Мікелон, Південні й Антарктичні території, Нова Каледонія, Французька Полінезія, Волліс і Футуна. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Українські науковиці знайшли прихисток у Франції (11.05.2022) 11.05.2022

До Франції завдяки спеціальній урядовій програмі приїжджають науковці з країн, де є загроза роботі та життю. Біологині з України, що рятувались від російського вторгнення, тепер досліджують рак в університеті Ліона.
Макрон під час інавгурації пообіцяв стати новим президентом для Франції

Макрон під час інавгурації пообіцяв стати "новим президентом" для Франції 07.05.2022

Під час інавгураційної промови Еммануель Макрон пообіцяв докласти зусиль до уникнення ескалації внаслідок російської війни в Україні, назвавши вторгнення РФ одним з найбільших викликів у світі.
Макрон закликав Путіна забезпечити евакуацію з Азовсталі

Макрон закликав Путіна забезпечити евакуацію з "Азовсталі" 03.05.2022

Уперше за понад місяць президент Франції Еммануель Макрон зателефонував Путіну. Розмова тривала понад дві години.

Дмитро Богачук: український фотограф, закоханий у Францію

Дмитро Богачук: український фотограф, закоханий у Францію 03.05.2022

Від безлюдного пляжу в Одесі - до Мон-Сен-Мішель у Нормандії. У Берліні відкрилася виставка робіт неповторного українського фотохудожника Дмитра Богачука.
Хунта Малі розірвала військову співпрацю з Францією

Хунта Малі розірвала військову співпрацю з Францією 03.05.2022

Розірвана військовою хунтою угода визначала правові рамки для французької місії "Бархан" та європейської "Такуби" в Малі.
Першотравнева хода в Парижі переросла в заворушення

Першотравнева хода в Парижі переросла в заворушення 01.05.2022

Частина учасників першотравневої ходи в Парижі почала ламати магазини та бити шибки, затримано щонайменше 29 людей.

Постійним членам РБ ООН доведеться пояснювати накладені ними вето

Постійним членам РБ ООН доведеться пояснювати накладені ними вето 26.04.2022

Резолюцію, що вимагає від постійних членів Ради Безпеки ООН обґрунтовувати використання ними права вето, Генасамблея ухвалила консенсусом.
У Франції триває другий тур президентських виборів

У Франції триває другий тур президентських виборів 24.04.2022

За президентське крісло у другому турі перегонів у Франції змагаються чинний глава державт Еммануель Макрон та лідерка правопопулістів Марін Ле Пен. У Словенії в неділю проходять парламентські вибори.
The Telegraph: Країни ЄС постачали Росії зброю попри ембарго

The Telegraph: Країни ЄС постачали Росії зброю попри ембарго 23.04.2022

Франція, Німеччина та низка інших країн продавали Москві зброю на 350 мільйонів євро, скориставшись лазівкою в ембарго ЄС, що запровадили у 2014 році, пише The Telegraph.
Другий тур виборів у Франції: хто переможе - Макрон чи Ле Пен?

Другий тур виборів у Франції: хто переможе - Макрон чи Ле Пен? 23.04.2022

Від того, хто переможе у другому турі президентських виборів у Франції, залежить не лише доля французів, а і всієї Європи. Які шанси у Макрона та чому Ле Пен сприймають як загрозу ЄС?
Франція передасть Україні важку артилерію - Макрон

Франція передасть Україні важку артилерію - Макрон 22.04.2022

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж передає Україні протитанкові ракетні комплекси "Мілан" та самохідні гаубиці "Цезар".

Макрон застеріг від можливої ескалації у війні РФ проти України

Макрон застеріг від можливої ескалації у війні РФ проти України 22.04.2022

За словами президента Франції, випробування російської міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат" викликає занепокоєння, ризик подальшої ескалації у війні з Україною "дуже високий".
Вибори президента у Франції: Макрон та Ле Пен обмінялися звинуваченнями

Вибори президента у Франції: Макрон та Ле Пен обмінялися звинуваченнями 21.04.2022

Эммануель Макрон та Марін Ле Пен після телевізійних дебатів, що тривали три години, перейшли до фінального етапу агітації перед вирішальним туром виборів президента Франції.

У Києві критикують позицію Макрона щодо братських народів

У Києві критикують позицію Макрона щодо братських народів 13.04.2022

Речник українського МЗС висловив своє розчарування небажанням французького лідера визнати геноцид українців з боку РФ та пояснив, що росіяни та українці не є братами.

Макрон відмовився назвати дії Росії в Україні геноцидом

Макрон відмовився назвати дії Росії в Україні геноцидом 13.04.2022

На думку президента Франції Еммануеля Макрона, росіяни і українці є "братніми народами". При цьому він визнає, що Росія скоює в Україні воєнні злочини.

Президентські вибори у Франції: Макрон та Ле Пен виходять у другий тур - екзитполли

Президентські вибори у Франції: Макрон та Ле Пен виходять у другий тур - екзитполли 10.04.2022

За даними екзит-поллів у Франції, до другого туру президентських виборів виходять чинний президент Франції Еммануель Макрон та лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен.

Інші статті