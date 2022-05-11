На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Франція". Франція - держава в Західній Європі.

Франція є президентсько-парламентською республікою. Вона розташована в Західній Європі. Столиця - Париж. Площа Франції становить 543965 квадратних кілометрів. Населення - майже 67 мільйонів. Франції належить також низка заморських територій, а саме - Гваделупа, Сен-Бартелемі, Сен-Мартен, Французька Гвіана, Мартиніка, Майотта, Реюньйон, Сен-П'єр і Мікелон, Південні й Антарктичні території, Нова Каледонія, Французька Полінезія, Волліс і Футуна. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.