Жерар Депардьє постане перед судом у справі про домагання

Французького актора допитала поліція Парижа у зв'язку з новими звинуваченнями в сексуальному насильстві. Депардьє, який заперечує свою провину, постане перед судом у жовтні.

Французький актор Жерар Депардьє в жовтні цього року постане перед судом за звинуваченнями в сексуальному насильстві. Як передає агенція AFP, про це у понеділок, 29 квітня, заявив паризький прокурор після того як поліція допитала актора за новими заявами двох жінок, які працювали з ним на зйомках.

Жінки звинуватили Депардьє в тому, що він торкався до них на знімальному майданчику. Перший інцидент стався в 2014 році під час зйомок короткометражного фільму "Маг і сіамці", другий - в 2021-му на знімальному майданчику картини "Зелені віконниці".

Одна з жінок вказала, що Депардьє, сидячи в коридорі, схопив її за ноги та "затиснув її між стегнами", після чого почав чіпати за інтимні місця й висловлювати пропозиції сексуального характеру. На допомогу їй прийшли інші учасники знімальної групи.

Депардьє затримали для допиту, після якого випустили з поліцейської дільниці. Сам актор відкидає всі звинувачення на свою адресу.

Читайте також: Путін вручив Депардьє російський паспорт

Читайте також: Жерару Депардьє заборонили в'їзд в Україну

Більше десятка жінок звинувачували Депардьє в насильстві

75-річного Депардьє неодноразово звинувачували в сексуальному насильстві. У квітні минулого року про непристойну поведінку актора заявили одразу 13 жінок - акторок, статисток і гримерок. Пізніше про домагання заявила іспанська журналістка Рут Баса, яка стверджувала, що зіткнулася з насильством з боку Депардьє в 1995 році, коли брала в нього інтерв'ю для журналу Cinemanía.

У відповідь актор П'єр Рішар, який неодноразово знімався разом із Депардьє, колишня перша леді Франції, модель і співачка Карла Бруні та ще 48 представників французької культури виступили на підтримку актора. У колективному листі, опублікованому в грудні, вони назвали Депардьє "найвеличнішим актором усіх часів" і останнім зі "священних гігантів кінематографа".

Читайте також: "Ганьба для Франції": Депардьє можуть позбавити ордена Почесного легіону