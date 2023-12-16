Жерара Депардьє можуть позбавити ордена Почесного легіону

У зв'язку зі звинуваченнями французького актора Жерара Депардьє в сексуальному насильстві та сексуальних домаганнях його можуть виключити з Ордена почесного легіону. Рада ордена ініціює дисциплінарну процедуру й ухвалить рішення про припинення або повну ануляцію членства Депардьє, заявила в п'ятницю, 15 грудня, міністерка культури Франції Ріма Абдул-Малак в ефірі телеканала France 5.

За її словами, поведінка 74-річного Депардьє щодо жінок є "абсолютно шокуючою" і "ганьбою для Франції".

Скандал після репортажу про поведінку Депардьє в КНДР

Черговий скандал навколо Депардьє вибухнув у Франції після виходу в ефір телеканалу France 2 репортажу про поїздку актора в Північну Корею у 2018 році. У ньому є кадри того, як актор припускається нешанобливих, вульгарних і сексистських коментарів щодо жінок, зокрема, молодої перекладачки, а також на адресу неповнолітньої дівчинки.

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Крім того, кілька днів тому акторка Елен Даррас виступила зі звинуваченнями в домаганнях з боку Депардьє, які той, за її словами, дозволив собі 2007 року. ЗМІ також нагадали про судовий процес, що триває вже кілька років, в рамках якого акторка Шарлот Арну звинувачує Депардьє в зґвалтуванні. Ще понад 12 жінок публічно звинуватили актора в сексуальному насильстві, але поки не заявили про це в поліцію.

Орден Почесного легіону є найвищою нагородою у Франції. Жерар Депардьє був нагороджений ним 1996 року Жаком Шираком, який обіймав тоді посаду президента. Кодекс Почесного легіону передбачає догану, припинення членства або виключення, якщо нагороджений вчинив дії, що суперечать честі або завдають шкоди Франції. Орден Почесного легіону засновано Наполеоном Бонапартом 1802 року.

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