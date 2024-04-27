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Олімпійський вогонь відправився морем з Греції у Францію

Олександра Іванова
27 квітня 2024 р.

Історичний корабель "Белем" вийшов з Пірейського порту з олімпійським вогнем на борту. Він прибуде в Марсель 8 травня.

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Олімпійський вогонь в Греції, 16 квітня 2024 року
Олімпійський вогонь в ГреціїФото: Aris Messinis/AFP/Getty Images

Факел з олімпійським вогнем відправився в суботу, 27 квітня, з Пірей у Греції до Марселя у Франції на борту історичного судна "Белем".

В рамках "Естафети океанів" факел перетне Атлантичний, Індійський і Тихий океани та досягне п'яти заморських територій Франції: Гваделупи, Гаяни, Мартиники, Французької Полінезії та острова Реюньйон. 8 травня він прибуде в Марсель, де стартує естафета передачі вогню. Як пише агентство SID, в естафеті беруть участь 10 тисяч факелоносців. 

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Естафета олімпійського вогню у Франції

"Вогонь побуває в печері Ласко, на археологічних розкопках в Алезії, в середньовічному місті Каркасоні, Версальському палаці та багатьох інших місцях. Він підсвітить низку архітектурних шедеврів країни, починаючи з всесвітньо відомого острова Мон-Сен-Мішель. Серед інших визначних пам'яток - замки, а також безліч палаців, маяків, мостів, віадуків і арен, що стали культовими", - йдеться на сайті Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

26 липня Олімпійський вогонь прибуде до Парижа, де відбудеться урочисте відкриття літньої Олімпіади 2024 року. Олімпійські ігри продовжаться до 11 серпня.

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