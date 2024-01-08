Наразі про бойкот Олімпіади Україною не йдеться - мінспорту

Україна наразі не говорить про бойкот цьогорічної Олімпіади в Парижі, на кону стоїть більше, ніж перемога на ігровому полі, заявив виконувач обов'язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний.

Україна наразі не говорить про бойкот цьогорічної Олімпіади в Парижі, але на кону стоїть більше, ніж перемога на ігровому полі. Про це у понеділок, 8 січня, німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив виконувач обов'язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний.

За його словами, Україна не виключала можливості не брати участі в Іграх після того, як минулого місяця Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у змаганнях, незважаючи на вторгнення Росії в Україну.

"Усі погоджуються, що ми повинні відреагувати протестом. Слово "бойкот" - це не те, про що ми зараз говоримо. Ми знаємо, що кожне рішення, яке ми ухвалюємо, повинно бути в інтересах нашої країни. Тому що для нас зараз ідеться не тільки про перемогу в спорті", - зазначив Бідний.

Виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний Фото: Ukrainian Ministry of Youth and Sports

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Він також додав, що всі зусилля потрібно зараз спрямувати на перемогу над Росією, щоб надати Україні додаткової сили. Очільник мінмолодьспорту сказав, що "спортсмени як головні дійові особи у своїй галузі повністю усвідомлюють свою роль і свою відповідальність".

Нагадаємо, МОК заявив, що росіяни та білоруси можуть брати участь у змаганнях у Парижі, якщо вони пройдуть кваліфікацію, однак лише в індивідуальних видах спорту та як нейтральні учасники без будь-якої національної символіки. Також вони мають відповідати суворим критеріям, як-от не підтримувати війну та не мати зв'язку з військовими та іншими службами безпеки.