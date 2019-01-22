 ФБР у скруті через ″шатдаун″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.01.2019

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Новини

ФБР у скруті через "шатдаун"

Через брак фінансування ФБР не може платити інформаторам, перекладачам та не може купувати наркотики під прикриттям під час проведення спецоперацій.

Штаб-квартира ФБР у Вашингтоні

Автомобілі ФБР перед штаб-квартирою відомства у Вашингтоні

Вимушена зупинка роботи частини федеральних органів Сполучених Штатів, відома як частковий "шатдаун" (government shutdown), істотно обмежила роботу Федерального бюро розслідувань (ФБР). Без фінансування відомство не в змозі платити інформаторам та перекладачам. На цьому наголошується в доповіді Асоціації агентів ФБР (FBIAA), оприлюдненій у вівторок, 22 січня.

Через нинішній брак коштів, існує ризик, що ФБР може "назавжди втратити" своїх інформаторів, зазначається в доповіді, витяги з якої наводить агенція новин AFP. Крім того, бюро не в змозі проводити операції під прикриттям, під час яких агенти купують наркотики в наркодилерів.

В одному з відділів ФБР нарікають на брак коштів навіть на закупівлю наборів для тесту ДНК, запасних шин для автомобілів, а також паперу для друку.

За словами голови Асоціації агентів ФБР Тома О'Коннора, кожен день "шатдауну" збільшує "оперативні перепони" для роботи ФБР. Це шкодить як операціям ФБР у боротьбі з тероризмом, так і протидії іноземним спецслужбам, наголосив він.

DW.COM

Переговори про відновлення роботи федеральних установ поки безрезультатні. Трамп продовжує наполягати на фінансуванні будівництва муру на кордоні з Мексикою. (06.01.2019)

Президент США Дональд Трамп провів переговори з лідерами демократів у Конгресі, однак прориву не досягнуто. Частковий "шатдаун" у США триває. Трамп зазначив, що він може тривати багато місяців або й роки. (04.01.2019)

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Нині більшість із приблизно 13 тисяч агентів ФБР працює й надалі, попри те, що через "шатдаун" вони вже п'ятий тиждень поспіль не отримують зарплату.

"Шатдаун" триває вже більше місяця

Нинішній "шатдаун" став рекордним за тривалістю. Він розпочався після того як члени Демократичної партії категорично відмовилися підтримати запропонований президентом США Дональдом Трампом проект будівництва загорожі на кордоні з Мексикою. Демократи готові виділити на цей проект не більше 1,3 мільярда доларів, а Трамп наполягає на виділенні понад п'яти мільярдів.

Саме через ці розбіжності президент Трамп не підписав державний бюджет на 2019 рік. Тож з 22 грудня внаслідок технічної відсутності фінансування в США почався частковий "шатдаун" федеральних органів. Це призвело до відправки у вимушену відпустку близько 380 тисяч чиновників. Ще 420 тисяч держслужбовців, від роботи яких держава не може відмовитися, змушені працювати безоплатно.

Трамп неодноразово погрожував запровадити надзвичайний стан, що дозволило б розпочати зведення загорожі без схвалення фінансування Конгресом. Раніше він також застерігав, що "шатдаун" може тривати дуже довго - місяці або й роки. Через "шатдаун" Трамп скасував поїздку на Давоський економічний форум.

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У разі незгоди демократів виділити необхідну суму на спорудження загорожі на кордоні з Мексикою федеральні органи можуть ще довго не працювати, застеріг президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

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