У ЄС очікували правової процедури щодо санкцій проти телеканалів - фон Крамон

Заступниця голови делегації Європарламенту з асоціації з Україною Віола фон Крамон (Viola von Cramon) заявила, що "у Європарламенті є певні симпатії" до запровадження санкцій щодо голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та компаній, які їм належать. Утім, у ЄС надали би перевагу іншій процедурі для трьох телеканалів: "112 Україна", NewsOne і ZIK, сказала євродепутатка в інтерв'ю DW, опублікованому в п'ятницю, 26 лютого.

"Коли ми говоримо про телеканали, то ми би надали перевагу іншій процедурі. Указ президента України не виконує стандарти верховенства права. У принципі, ми би очікували нормальну правову процедуру, коли є обвинувачення, захист і судове засідання з чітким рішенням, яке би закрило ці телеканали", - пояснила фон Крамон. За її словами, указ Зеленського "у такій формі для нас, на Заході, не є прийнятним". "Хоча якщо казати про його зміст, то тут я теоретично можу з ним погодитися", - зауважила євродепутатка.

Вона зазначила, що бачить, "що ці телеканали докладали зусиль до навмисного поширення російської дезінформації в Україні". Утім, з принципової позиції у ЄС би хотіли, аби це було зроблено за іншою процедурою, наголосила фон Крамон. "Бо так президенту можна у будь-який час з будь-якої теми дати повноваження на все. Але ж ми хочемо, щоб Україна розвивалася далі, щоб вона мала змогу відповідати стандартам правової держави. Підсумую: з точки зору змісту - так, але процедуру я правильною не вважаю", - сказала вона.

Санкції проти Медведчука і Марченко

Обмежувальні заходи проти Медведчука та його дружини Оксани Марченко Рада національної безпеки і оборони запровадила в п'ятницю, 19 лютого. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, під обмежувальні заходи підпадає усе майно, яке є у лідера ОПЗЖ.

При цьому Данілов зазначив, що санкції було запроваджено через підозри у фінансуванні Медведчуком тероризму. "СБУ веде кримінальне провадження за статтею про фінансування тероризму. Відповідно до цієї статті застосовані санкції", - зазначив Данілов.