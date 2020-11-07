У Берліні покладають великі надії на президентство Байдена

Повідомлення американських ЗМІ про перемогу кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на президентських виборах у США привітали в Берліні. Увечері суботи, 7 листопада, речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) поширив у соцмережі Twitter привітання Байдену від канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel).

Меркель привітала з перемогою не лише Байдена з обранням на пост президента, а й Камалу Харріс, котра стане першою жінкою на посаді віцепрезидента США. Крім того, Меркель зазначила, що з нетерпінням чекає на співпрацю з новою адміністрацією в Вашингтоні. Крім того, канцлерка ФРН наголосила, що трансатлантична співпраця залишається "незамінною" для Німеччини особливо з огляду на "значні виклики нашого часу".

Маас готовий інвестувати в співпрацю з Вашингтоном

Також цього дня свої вітання Байдену висловив також і міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas), про що він також само написав у соцмережі Twitter.

Маас так само підкреслив, що Берлін сподівається на покращення відносин з Вашингтоном за адміністрації Байдена. "Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з наступною адміністрацією США", - написав Маас. "Ми хочемо інвестувати в нашу співпрацю, задля нового трансатлантичного старту", - додав глава зовнішньополітичного відомства ФРН.

В іншому своєму твіті Маас наголосив на тому, що Байден "розглядає глобальну політичну силу США як командну гру". "Так само й ми прагнемо, щоб Захід знову виступав як команда", - зазначив Маас.

Штайнмаєр пов'язав з Байденом надії німців

На новину про перемогу Байдена на виборах у США відреагував і федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). Він також привітав Джо Байдена з перемогою. "Надії незліченної безлічі людей, далеко за межами Вашої країни, в тому числі й у Німеччині, пов'язані з Вашим президентством", - написав Штайнмаєр Байдену в суботу ввечері, цитує інформагенція AFP. "Це - надія на нове взаєморозуміння. Сподівання на надійність, раціональність і наполегливу працю в пошуку рішень у неспокійному світі", - додав Штайнмаєр.

Нагадаємо, раніше низка американських ЗМІ повідомила, що Байден після перемоги у Пенсильванії набрав достатню кількість голосів виборників, щоб стати наступним президентом США. Чинний президент США Дональд Трамп відмовився визнавати перемогу Байдена.

Як повідомлялося, у США у вівторок, 3 листопада, обирали президента і віцепрезидента країни, 435 членів Палати представників, 35 законодавців Сенату американського Конгресу і 13 губернаторів штатів і територій. За пост глави держави боролися чинний президент, республіканець Дональд Трамп і колишній віцепрезидент, кандидат від Демократичної партії США Джозеф Байден.