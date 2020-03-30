 Усе про коронавірус SARS-CoV-2 | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.04.2020

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Політика й суспільство

Усе про коронавірус SARS-CoV-2

Коронавірус SARS-CoV-2 шириться планетою. Досі нема ані вакцини проти нього, ані препаратів для лікування запалення легенів COVID-19, що його викликає інфекція. Усе, що потрібно знати про новий коронавірус, - у досьє DW.

Symbolbild Pandemie Coronavirus (picture-alliance/Fotostand/Schmitt)

Перші масові випадки зараження новим коронавірусом SARS-CoV-2. зафіксували наприкінці грудня 2019 року. Появу вірусу пов'язують з оптовим ринком морепродуктів у місті Ухань у Китаї (провінція Хубей). До його закриття 1 січня 2020 року на ринку продавались морські ссавці, летючі миші, кури, кролики й змії. Китайські вірусологи припускають, що один з цих видів тварин міг стати джерелом зараження. Усе, що потрібно знати про новий коронавірус та боротьбу з пандемією, - у досьє DW.

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Коронавіурс: п'ять порад для зміцнення імунної системи

Для того, аби фізично й ментально вистояти в часи пандемії коронавірусу, потрібно мати міцну імунну систему. Її активізація залежить значною мірою від самої людини. У нашій добірці - кілька порад, як це можна зробити. (02.04.2020)  

Що треба знати про коронавірус: запитання та відповіді

Попри те, що новий коронавірус SARS-CoV-2 уже тривалий час є топтемою в усьому світі, він і досі викликає чимало запитань. Вчені намагаються відповісти на багато з них. Ось що відомо на цей час. (25.03.2020)  

Як відрізнити коронавірус від застуди чи грипу?

Нежить, кашель, біль у горлі та висока температура - симптоми застуди, звичайного грипу чи коронавірусу часто схожі. Але деякі відмінності все ж є. (03.02.2020)  

Що робити, якщо у вас симптоми зараження коронавірусом?

Коронавірус шириться світом. В Україні, як і в багатьох інших країнах, запровадили карантин. Що робити при підозрі на зараження новим коронавірусом - відповіді в матеріалі DW. (13.03.2020)  

Пандемія коронавірусу - чому хронічні захворювання такі небезпечні?

"Хвороба СOVID-19 уражає, перш за все, літніх та людей з хронічними захворюваннями", - читаємо чи не всюди. Які хвороби є хронічними і чому вони зараз особливо небезпечні? (30.03.2020)  

Пандемія коронавірусу: оберігайте літніх людей!

Чоловіки, жінки та діти заражаються коронавірусом однаково часто. Однак його наслідки для них різні. Вирішальним є вік, стать і наявність попередніх захворювань. (12.03.2020)  

"Перші випробування вакцини від коронавірусу почнуться незабаром"

Фармацевтичні компанії в усьому світі працюють над розробкою вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2. У Німеччині вакцину від коронавірусу розробляє фірма CureVac. DW поговорила з Фрідрізом фон Боленом з її наглядової ради. (25.03.2020)  

Боротьба з коронавірусом: надії покладають на два медикаменти

Світ перебуває в активному пошуку препаратів для лікування хвороби, яку викликає новий коронавірус. Деякі з уже наявних тестують, але чи все з ними так просто? (26.03.2020)  

Чи допоможуть ліки з антитіл у боротьбі проти коронавірусу?

Для протидії коронавірусу науковці разом з розробкою вакцин планують виробляти антитіла з сироватки крові. Ще 100 років тому завдяки такій "пасивній імунізації" німецький імунолог фон Берінґ врятував тисячі життів. (18.03.2020)  

Український інфекціоніст: Не вірте рекламі, коли пропонують ліки проти нового коронавірусу

В Україні розробляють національний протокол лікування Covid-19. Київський науковець-інфекціоніст із медуніверситету імені Богомольця про особливості домашнього та стаціонарного лікування. (02.04.2020)  

У Німеччині придумали, як швидко й дешево зібрати апарат штучного дихання

Креативність особливо важлива у кризові часи. Фізики з університету в Марбурзі придумали, як прилади для терапії хропіння переобладнати на апарати штучної вентиляції легень. Є ще й більш простий варіант. (01.04.2020)  

Як смартфон може допомогти в боротьбі з коронавірусом

Німецькі програмісти розробляють мобільний додаток, який дозволяв би попереджати власників смартфонів про можливе інфікування коронавірусом, при цьому зберігаючи анонімність їхніх особистих даних та даних носія інфекції. (02.04.2020)  

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

Нинішній спалах коронавірусу спричинив неабияку паніку. Багато хто задається питанням, як-от, чи можна торкатися до овочів у магазині або гладити власного собаку? Пропонуємо кілька відповідей. (23.03.2020)  

Аудіо й відео до теми

Три стратегії боротьби з коронавірусом: плюси і мінуси (25.03.2020)  

Чому в Німеччині від коронавірусу помирає менше людей, ніж в інших країнах (01.04.2020)  

Як борються з коронавірусом сільські лікарі в Німеччині (30.03.2020)  

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