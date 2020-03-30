Усе про коронавірус SARS-CoV-2

Коронавірус SARS-CoV-2 шириться планетою. Досі нема ані вакцини проти нього, ані препаратів для лікування запалення легенів COVID-19, що його викликає інфекція. Усе, що потрібно знати про новий коронавірус, - у досьє DW.
Перші масові випадки зараження новим коронавірусом SARS-CoV-2. зафіксували наприкінці грудня 2019 року. Появу вірусу пов'язують з оптовим ринком морепродуктів у місті Ухань у Китаї (провінція Хубей). До його закриття 1 січня 2020 року на ринку продавались морські ссавці, летючі миші, кури, кролики й змії. Китайські вірусологи припускають, що один з цих видів тварин міг стати джерелом зараження. Усе, що потрібно знати про новий коронавірус та боротьбу з пандемією, - у досьє DW.
Для того, аби фізично й ментально вистояти в часи пандемії коронавірусу, потрібно мати міцну імунну систему. Її активізація залежить значною мірою від самої людини. У нашій добірці - кілька порад, як це можна зробити. (02.04.2020)
Попри те, що новий коронавірус SARS-CoV-2 уже тривалий час є топтемою в усьому світі, він і досі викликає чимало запитань. Вчені намагаються відповісти на багато з них. Ось що відомо на цей час. (25.03.2020)
Нежить, кашель, біль у горлі та висока температура - симптоми застуди, звичайного грипу чи коронавірусу часто схожі. Але деякі відмінності все ж є. (03.02.2020)
Коронавірус шириться світом. В Україні, як і в багатьох інших країнах, запровадили карантин. Що робити при підозрі на зараження новим коронавірусом - відповіді в матеріалі DW. (13.03.2020)
"Хвороба СOVID-19 уражає, перш за все, літніх та людей з хронічними захворюваннями", - читаємо чи не всюди. Які хвороби є хронічними і чому вони зараз особливо небезпечні? (30.03.2020)
Чоловіки, жінки та діти заражаються коронавірусом однаково часто. Однак його наслідки для них різні. Вирішальним є вік, стать і наявність попередніх захворювань. (12.03.2020)
Фармацевтичні компанії в усьому світі працюють над розробкою вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2. У Німеччині вакцину від коронавірусу розробляє фірма CureVac. DW поговорила з Фрідрізом фон Боленом з її наглядової ради. (25.03.2020)
Світ перебуває в активному пошуку препаратів для лікування хвороби, яку викликає новий коронавірус. Деякі з уже наявних тестують, але чи все з ними так просто? (26.03.2020)
Для протидії коронавірусу науковці разом з розробкою вакцин планують виробляти антитіла з сироватки крові. Ще 100 років тому завдяки такій "пасивній імунізації" німецький імунолог фон Берінґ врятував тисячі життів. (18.03.2020)
В Україні розробляють національний протокол лікування Covid-19. Київський науковець-інфекціоніст із медуніверситету імені Богомольця про особливості домашнього та стаціонарного лікування. (02.04.2020)
Креативність особливо важлива у кризові часи. Фізики з університету в Марбурзі придумали, як прилади для терапії хропіння переобладнати на апарати штучної вентиляції легень. Є ще й більш простий варіант. (01.04.2020)