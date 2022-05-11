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Україна

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Україна".

Україна - держава у Східній Європі. Україна є парламентсько-президентською республікою. Країна розташована в Східній Європі. Її площа дорівнює 603628 км². За даними перепису населення 2001-го року, загальна чисельність населення України становить 48 мільйонів 457 тисяч осіб. Столиця - місто Київ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Україна зупинила наступ Росії у трьох областях - Генштаб ЗСУ

Україна зупинила наступ Росії у трьох областях - Генштаб ЗСУ 11.05.2022

77-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями другої половини середи, 11 травня.
У Німеччині українські солдати почали тренування на гаубицях PzH 2000

У Німеччині українські солдати почали тренування на гаубицях PzH 2000 11.05.2022

ФРН розпочала навчати українських солдатів використовувати самохідні артилерійські установоки Panzerhaubitze 2000. Вишкіл триватиме не більше 40 днів, і після цього Україні нададуть 12 таких гаубиць.

Коли Україна перейде у контрнаступ і яка подальша стратегія Росії (11.05.2022) 11.05.2022

Остання промова Путіна змусила Захід замислитися над тим, яку нову військову стратегію переслідує Росія, яким буде подальший розвиток війни і коли Україна зможе перейти у контрнаступ. DW зібрала думки західних експертів.
Влада Херсона планує приєднання регіону до складу РФ

"Влада" Херсона планує приєднання регіону до складу РФ 11.05.2022

У Херсонській області окупанти не планують проводити референдум про приєднання до РФ, а хочуть зробити це через указ. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що українська армія звільнить Херсон.

Палата представників Конгресу схвалила 40-мільярдний пакет допомоги України

Палата представників Конгресу схвалила 40-мільярдний пакет допомоги України 11.05.2022

Програма допомоги передбачає виділення шести мільярдів доларів на закупівлю бронемашин та систем ППО для України. Документ ще має підтримати Сенат.
Боррель розкритикував противників постачання зброї Україні

Боррель розкритикував противників постачання зброї Україні 11.05.2022

Жозеп Боррель виступив за постачання зброї Києву. "Невже українці мають впасти на коліна, пошматовані росіянами?" - обурився він.
Перший півфінал Євробачення-2022: між сумом та радістю

Перший півфінал "Євробачення-2022": між сумом та радістю 11.05.2022

Перший півфінал конкурсу у Турині став дзеркалом тих почуттів, які переважають зараз у Європі. У фінал гідно вийшла Україна, представлена Kalush Orchestra із піснею "Stefania".
Україна вийшла у фінал Євробачення-2022 у Турині

Україна вийшла у фінал "Євробачення-2022" у Турині 10.05.2022

Kalush Orchestra​​​​​​​ виступить у фіналі конкурсу 14 травня, а також представники Вірменії, Молдови, Литви та ще шестеро учасників першого півфіналу. Росію дискваліфікували.
Палата представників США має схвалити виділення $40 млрд допомоги Україні

Палата представників США має схвалити виділення $40 млрд допомоги Україні 10.05.2022

76-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW про події вівторка, 10 травня.
Україна обмежує транзит російського газу до Європи через окупацію

Україна обмежує транзит російського газу до Європи через окупацію 10.05.2022

Через дії дій російських окупантів Україна зупиняє транзит газу до Європи через газовимірювальну станцію "Сохранівка" в Луганської області, повідомляє Оператор ГТС України.

Леонід Кравчук - могильник СРСР, якому має дякувати Україна

Леонід Кравчук - могильник СРСР, якому має дякувати Україна 10.05.2022

Він був радянським апаратником та першим президентом України. Леонід Кравчук припустився багатьох помилок, але Україні з ним пощастило, вважає Роман Гончаренко.
Помер перший президент України Леонід Кравчук

Помер перший президент України Леонід Кравчук 10.05.2022

Перший керівник незалежної України Леонід Кравчук помер на 89-му році життя. У 2021 році він переніс коронавірусну інфекцію.
Україна: долю війни вирішує залізниця?

Україна: долю війни вирішує залізниця? 10.05.2022

У війні проти України Росія намагається дедалі більше руйнувати українську залізничну інфраструктуру. Адже залізниця стала одним із найважливіших логістичних інструментів Києва - і символом українського спротиву.
Сейм Литви визнав Росію терористичною державою

Сейм Литви визнав Росію терористичною державою 10.05.2022

Литовські парламентарі закликали створити міжнародний трибунал для кримінального переслідування всіх, хто причетний до воєнних злочинів Росії в Україні.
Глава МЗС Німеччини Бербок відвідала Бучу

Глава МЗС Німеччини Бербок відвідала Бучу 10.05.2022

76-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 10 травня.
Україна відповіла на всі запитання ЄС: як далі розглядатимуть її заявку на членство

Україна відповіла на всі запитання ЄС: як далі розглядатимуть її заявку на членство 10.05.2022

Володимир Зеленський передав главі представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу відповіді на другу частину анкети-опитувальника щодо заявки Києва на членство у Євросоюзі. Як далі розглядатимуть заявку, пояснює DW.
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