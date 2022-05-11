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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Україна".
Україна - держава у Східній Європі. Україна є парламентсько-президентською республікою. Країна розташована в Східній Європі. Її площа дорівнює 603628 км². За даними перепису населення 2001-го року, загальна чисельність населення України становить 48 мільйонів 457 тисяч осіб. Столиця - місто Київ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Остання промова Путіна змусила Захід замислитися над тим, яку нову військову стратегію переслідує Росія, яким буде подальший розвиток війни і коли Україна зможе перейти у контрнаступ. DW зібрала думки західних експертів.
Володимир Зеленський передав главі представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу відповіді на другу частину анкети-опитувальника щодо заявки Києва на членство у Євросоюзі. Як далі розглядатимуть заявку, пояснює DW.