Зеленський прокоментував втрати ЗСУ, які оприлюднили ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував дані американського видання The Wall Street Journal (WSJ) про військові втрати за час повномасштабної війни.

"80 тисяч? Це брехня. Реальна цифра набагато менша ніж та, що була опублікована. Суттєво", - цитує "Суспільне" в суботу, 21 вересня, його слова на зустрічі з журналістами.

WSJ про втрати України та Росії на війні

За даними WSJ, з початку війни загинули 80 тисяч українських військовослужбовців, ще 200 тисяч отримали поранення.

Втрати Росії, за підрахунками видання, складають 200 тисяч убитих і 400 тисяч поранених.

Україна та Росія не публікують офіційно дані про втрати. На пресконференції в лютому Зеленський вперше назвав кількість полеглих українських військових. За його даними, на той час вона становила 31 тисячу.