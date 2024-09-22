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Природа й екологіяУкраїна

Якість повітря в Києві залишається низькою

Євгенія Наконечна
22 вересня 2024 р.

У КМДА наголосили на високому рівня забруднення повітря в столиці України, яку зумовили пожежі в області.

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Вид на багатоповерхівки у Києві (фото з архіву)
Повітря у Києві (фото з архіву)Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

У Києві станом на ранок неділі, 22 вересня, залишається високий рівень забруднення повітря, радіаційний фон у нормі. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА) з посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату. Причиною називають "пожежі в екосистемі" Київської області. У КМДА радять закрити вікна і обмежити вихід з дому до покращення ситуації.

Згідно з даними системи моніторингу якості повітря IQAir станом на ранок неділі, 22 вересня, Київ посідає 7 місце в світі за рівнем забруднення повітря. Очолює рейтинг Делі в Індії. Ха даними КМДА, найгірша якість спостерігається на лівому березі Дніпра і Подолі. Найчистіше - на заході і півночі міста.

Як повідомлялось, цього тижня у Києві вже фіксували погіршення якості повітря. Причиною цього є дим через масштабні лісові пожежі та загоряння торфовищ у Київській, Чернігівській та Сумській областях.

У п'ятницю, 20 вересня, столицю України огорнув смог, фіксувалося рекордне забруднення повітря. Київ тоді очолив антирейтинг за якістю повітря у світі.

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