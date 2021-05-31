 Тихановська назвала ″інтерв′ю″ Протасевича результатом тортур | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.06.2021

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Новини

Тихановська назвала "інтерв'ю" Протасевича результатом тортур

Світлана Тихановська переконана, що відео з Романом Протасевичем записали завдяки тортурам. Вона наполягає на спільних санкціях проти режиму Лукашенка з боку ЄС, Великобританії та США.

Кадр відео з Романом Протасевичем, наданий білоруським держтелеканалом ОНТ

Кадр відео з Романом Протасевичем, наданий білоруським держтелеканалом ОНТ

Екскандидатка на президентських виборах в Білорусі, одна з лідерок білоруської опозиції Світлана Тихановська впевнена, що "інтерв'ю" блогера Романа Протасевича, показане державним телеканалом ОНТ, було записано під тортурами. "За допомогою насильства людей можна змусити говорити що завгодно", - заявила вона в п'ятницю, 4 червня, у Варшаві.

За її словами, останнім часом з'явилося багато відеороликів, в яких білоруські опозиціонери звинувачували самих себе і каялися. Тихановська переконана, що всі ці записи робили із застосуванням насильства і тому заяви у них не мають жодного значення. "Завдання політв'язня - вижити", - підкреслила вона.

В інтерв'ю агентству Reuters білоруська політикиня закликала Євросоюз, Великобританію і США до спільних кроків, які б чинили тиск на багаторічного правителя країни Олександра Лукашенка. Світлана Тихановська розраховує на те, що країни G7 обговорюватимуть цю тему під час зустрічі у Великобританії 11-13 червня.

Під час півторагодинного "інтерв'ю" на держтелебаченні, яке показали напередодні ввечері, колишній головний редактор Telegram-каналу Nexta, опозиційний блогер Роман Протасевич, якого затримали в Мінську після екстреної посадки літака Ryanair, заявив, що визнав провину в організації масових несанкціонованих акцій в Білорусі, розкритикував членів Координаційної ради для передачі влади і Світлану Тихановську. Крім того, Протасевич відповів ствердно на запитання ведучого про повагу до Олександра Лукашенка.

Посадка літака Ryanair в Мінську і санкції ЄС

Білоруська влада 23 травня примусила екстрено приземлитися в Мінську літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Літак посадили після повідомлення про його мінування, яке виявилося хибним. Натомість силовики затримали двох пасажирів - Романа Протасевича і його дівчину, громадянку Росії Софію Сапегу.

Учасники саміту Євросоюзу 24 травня погодили санкції, які забороняють білоруським авіалініям використовувати повітряний простір та аеропорти ЄС. Рада ЄС закликала європейські авіакомпанії уникати перельотів над територією Білорусі.

Глави МЗС країн "великої сімки" і верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель засудили арешт Протасевича. Колишній співголова німецької партії "Союз-90 / Зелені", голова парламентського комітету з транспорту і цифрової інфраструктури Джем Ездемір (Cem Özdemir) взяв шефство над затриманим в аеропорту Мінська блогером.

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