 СOVID-19 в Україні: за один день шпиталізували понад 3 тисячі, а вакцинували 90 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.02.2021

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Новини

СOVID-19 в Україні: за один день шпиталізували понад 3 тисячі, а вакцинували 90 людей

Протягом 27 лютого в Україні госпіталізували 3218 хворих із коронавірусом, а вакцинували 90 людей, повідомляє МОЗ.

Коронавірусне віддлення у лікарні міста Любар

Коронавірусне віддлення у лікарні міста Любар

В Україні протягом 27 лютого госпіталізовано 3218 хворих на COVID-19, що на 14,7 відсотка більше, ніж напередодні. Про це у неділю, 28 лютого, повідомлив глава міністерства охорони здоров'я (МОЗ) Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що протягом минулої доби зафіксовано 5833 випадки заражень коронавірусом, з них 795 у дітей та 146 у медичних працівників. Померли 89 людей, у яких виявили COVID-19.

При цьому, повідомляють у МОЗ, за останню добу кількість нових випадків захворювання скоротилася на 28,6 відсотка, нових летальних випадків - на 41 відсоток у порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, що протягом 24, 25 і 26 лютого в Україні щодня госпіталізували з коронавірусною інфекцією 2,8 тисячі людей.  

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Між тим МОЗ відзвітував щодо стану вакцинації та повідомив, що 27 лютого в країні вакциновано 90 людей. З початку кампанії вакцинації 24 лютого від коронавірусу загалом щеплена 3141 людина.

Як повідомлялось, нещодавно Україна отримала 500 тисяч доз вакцини CoviShield, що вироблена в Індії за ліцензією  фармкомпанії AstraZeneca. Як зазначають в МОЗ, до кінця березня очікується ще 1,5 мільйона доз цього препарату, а за програмою COVAX найближчим часом буде поставлено 117 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech.

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