 Сумки, собаки, сльози: як вокзал Берліна перейшов на українську мову | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 22.03.2022

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Європа

Сумки, собаки, сльози: як вокзал Берліна перейшов на українську мову

Столиця Німеччини переживає небувалий наплив біженців з України. Впоратися з ним місто може лише завдяки хвилі солідарності серед містян. Репортаж DW.

Ukrainische Geflüchtete erreichen Berlin

Тисячі українських біженців прибувають на вокзал у Берліні

Продираючись крізь натовп пасажирів поїзда Варшава - Берлін, треба дивитися під ноги, аби не наступити комусь на лапу чи на хвіст. Йоркширські тер'єри, сибірські хаскі, боксери, дворняги - може здатися, що біля квиткових кас юрбляться учасники виставки собак. Але все набагато страшніше.

Собаки - це єдине, що повертає посмішку на обличчя їхніх господарів, розпухлі від сліз та безсонних ночей. Запитуєш їх про те, як добиралися до Німеччини, - і в них раз у раз зривається голос, коли вони розповідають про те, як бігли з рідних Харкова, Києва, Миколаєва, про черги на кордоні, про переповнені електрички та про родичів, що залишилися там, де збройні сили сусідньої держави вже майже місяць ведуть війну.

Собака на вокзалі у Берліні

Тікаючи від війни, люди беруть улюбленців з собою

Запитуєш їх про собак - і сльози зникають, а на обличчях з'являється хоч якась подоба усмішки. "Ми ж не могли залишити їх самих", - кажуть вони. Собаки, нічого не розуміючи, тиснуться до господарів.

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Вокзал Берліна як "ворота у Німеччину" для біженців з України

Немає нічого простішого, ніж заблукати на центральному вокзалі Берліна - у цьому нагромадженні зі скла та сталі, через яке щодня проходить 330 тисяч пасажирів і з якого щодня вирушає 1300 поїздів. Чотири рівні, 14 колій, 54 ескалатори, панорамні ліфти, десятки кафе та магазинів - ті, хто опиняються тут уперше, часто просто губляться серед вивісок та покажчиків.

Але з того часу, як армія Росії зранку 24 лютого 2022 року перейшла державний кордон України, а в бік Заходу ринули мільйони біженців, на берлінському вокзалі дедалі гучніше звучить українська мова. Тому що Берлін, а точніше, його центральний вокзал - це ворота до Німеччини для українців.

Центр допомоги біженцям на вокзалі у Берліні

Центр допомоги біженцям на вокзалі у Берліні

Практично всі покажчики та вивіски на вокзалі продубльовані українською та російською, через кожні десять метрів стоїть волонтер у яскравому жилеті.

А коли прибуває черговий поїзд із Варшави, оголошення на платформі лунають українською мовою - це колишній співробітник Deutsche Bahn Олександр Горський, уродженець України та волонтер, вимовляє у мікрофон "Ласкаво просимо до Берліна". Deutsche Bahn називає його своїм "найважливішим голосом".

Завдання волонтерів - максимально полегшити перші кроки в Німеччині, допомогти в елементарних побутових питаннях: отримати безкоштовний квиток на поїзд, роздобути сім-карту для телефону, поїсти, виспатися, дістатися місця призначення. Від жовтих і помаранчевих жилеток рябить в очах. Помаранчеві носять ті, хто розмовляє українською.

Житель Києва Павло, волонтер

Житель Києва Павло, волонтер

Наприклад, Павло, пенсіонер із Києва. Він приїхав до Берліна 2 березня, його поселила у себе зовсім незнайома німецька сім'я. Павло з того часу щодня приходить на вокзал, щоб допомогти таким, як він. На війну він не пішов лише через пенсійний вік. "Не знаю, як можна не допомагати", - каже він.

Або Ганна, пенсіонерка з Миколаєва, яка добиралася до Берліна через п'ять країн і приїхала лише два дні тому. "Люди відчувають сильний стрес через розлуку із сім'єю, - каже вона. - Я сама пройшла все це жахіття і це допомагає знайти підхід до людей".

За кілька метрів від неї - пенсіонерка Ірина з Києва, зі стаканчиком кави в руці. Вона перераховує назви прикордонних переходів дорогою з рідного міста, намагається посміхатися, але не витримує. "Я не очікувала, що до нас поставляться з такою любов'ю", - каже вона не стримуючи сліз.

Жителька Харкова Алла

Жителька Харкова Алла

Або, наприклад, Алла із Харкова. Вона теж щойно зійшла з поїзда і не спала два дні. "Ми раді, що немає вибухів і є електрика. Ми кинули все, що в нас було і кинулися тікати у чому були", - розповідає вона. З собою - три сумки.

Її супутниця безперервно плаче. Вони теж їдуть із собакою.

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Волонтери з усієї Європи

На вокзалі працюють десятки, якщо не сотні, волонтерів, причому деякі їдуть здалеку, щоб допомогти (минулими вихідними на вокзалі працювали російськомовні волонтери з Лондона).

У розкладі німецької залізниці - вісім пар поїздів на день між Берліном та Варшавою та шість додаткових експресів між Берліном та Франкфуртом-на-Одері, розташованому на кордоні з Польщею. Як каже прессекретарка Deutsche Bahn Аня Брекер (Anja Bröker), щодня в Берлін прибуває щонайменше 7500 біженців. "Ми виділили для біженців частину вокзалу з розрахунку на те, що там буде тихіше і вони зможуть хоч трохи прийти до тями; але їх виявилося стільки, що про тишу можна було забути", - розповідає вона.

Скільки на вокзалі волонтерів - ніхто не може сказати. "Масштаб цього жахіття застав всіх зненацька - до обсягу цього жаху ніхто не був готовий, такого напливу біженців ніхто з нас не бачив", - каже Аня Брекер. Служба психологічної допомоги, створена спочатку для співробітників залізниці, доступна тепер і для волонтерів.

Німецька залізниця надала українським біженцям понад 100 тисяч квитків на потяги далекого сполучення. На стійці з написом Tickets стоси цих квитків із назвами міст заготовлені заздалегідь - достатньо лише показати паспорт та назвати місце призначення. Акція називається Help Ukraine, і Аня Брекер від імені Deutsche Bahn запевняє, що квитки будуть роздавати стільки, скільки це буде потрібно. "Нам важливо, щоб люди якнайшвидше дісталися туди, де на них чекають - і ні про що не думали", - каже вона.

Тут же, поруч із роздачею квитків на потяги, імпровізований дитячий куточок, чай та кава, тестування на коронавірус, окрема стійка для ЛГБТ-біженців та, звичайно ж, допомога власникам котів та собак. Навколо неймовірна, нетипова для Німеччини метушня, але складається враження, що всі знають, що робити - "волонтери і наші співробітники працюють пліч-о-пліч", каже представниця Deutsche Bahn Аня Брекер. І додає, що заради швидкої допомоги біженцям у концерні відмовились від деяких корпоративних розпоряджень та суворого дотримання графіків робочого часу. Для німецької державної структури подібні кроки - велика рідкість.

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Квитки на потяг та дзвінки в Україну безкоштовні

Для тих, хто зостається у Берліні, на привокзальній площі встановлений величезний намет, де можна перепочити, перекусити і хоч трохи прийти до тями. Тут же, на площі, організована безкоштовна роздача сім-карт для мобільних телефонів. Німецькі провайдери зробили дзвінки в Україну та ЄС для біженців безкоштовними.

Влада Берліна в оперативному порядку розконсервувала закритий аеропорт Тегель на заході міста, обладнавши там центр прийому та реєстрації українських біженців. Найближчим часом на допомогу біженцям у столиці планується залучити бундесвер. А тим часом Deutsche Bahn вводить додаткові поїзди з Польщі до Ганновера, щоб розвантажити Берлін.

А ветеринарні служби Берліна тим часом звернулися до власників собак з України із закликом якнайшвидше зробити тваринам щеплення від сказу.

  • Біженці з України втікають до сусідньої Молдови, 11 березня

    Домашні тварини під час війни

    За три тижні від початку війни в Україні деякі міста в зоні бойових дій перетворилися на попелища. Під загрозою ракетних обстрілів залишаються чи не всі регіони країни. Багато хто був змушений залишити батьківщину. Залишаючи рідні місця, люди намагаються забрати з собою домашніх улюбленців, передусім котів і собак. А ті, хто лишається, беруть тварин в укриття.

  • Київ

    Домашні тварини під час війни

    Попереднє фото зроблене на кордоні України і Молдови 11 березня. Цей кадр зроблений в Києві 6 березня.

  • Жінка з собаками в Києві

    Домашні тварини під час війни

    84-річна жителька міста Ірпінь Антоніна зі своїми собаками в Києві, 11 березня.

  • Жінка з собакою після обстрілу в Києві

    Домашні тварини під час війни

    Після обстрілу житлових будинків в Києві, 15 березня.

  • Одеса, жінка з котом у поїзді

    Домашні тварини під час війни

    Поїзд на вокзалі в Одесі, 16 березня.

  • Притулок для котів з України в польському Перемишлі

    Домашні тварини під час війни

    Притулок для 20 котів з України в польському місті Перемишль, 16 березня.

  • Жінка з собакою на кордоні Румунії та України

    Домашні тварини під час війни

    Автобус на кордоні України та Румунії, 4 березня.

  • Жінка з котом - евакуація з Ірпеня

    Домашні тварини під час війни

    Евакуація з міста Ірпінь під Києвом, 5 березня.

  • Ветеринар у польському Перемишлі допомагає тваринам з України

    Домашні тварини під час війни

    Власник ветеринарної клініки в польському місті Перемишль Радослав Федачинський надає допомогу тваринам з України.

  • Ветеринар у польському Перемишлі допомагає тваринам з України

    Домашні тварини під час війни

    Цьому семиденному козеняті тут теж допомогли. Його поселили в притулку, організованому при клініці для тварин без господарів - тих, яких врятували та привезли з України волонтери.

  • Рентгенівський знімок лапи собаки

    Домашні тварини під час війни

    Рентгенівський знімок зламаної лапи собаки перед операцією у клініці "Ада". Перемишль, 14 березня.

  • Собака, ветеринарна клініка в Перемишлі

    Домашні тварини під час війни

    Пацієнт під наркозом і в надійних руках. Перемишль, 14 березня.

  • Буча, евакуація жінки з собакою

    Домашні тварини під час війни

    Евакуація з міста Буча, 13 березня.

  • Ужгород

    Домашні тварини під час війни

    Сховище в Ужгороді на заході України, 12 березня.

  • Харків, собаки в метро

    Домашні тварини під час війни

    Прогулянка по станції метро у Харкові, яка зараз використовується як бомбосховище, 10 березня.

  • Біженці з України з котами, кордон з Польщею

    Домашні тварини під час війни

    КПП Медика в Польщі, 10 березня.

  • Собака в центрі для біженців у Кракові

    Домашні тварини під час війни

    Центр для біженців в польському Кракові, 15 березня.

  • Київ, жінка з котом

    Домашні тварини під час війни

    Біля залізничного вокзалу в Києві в перший день війни, 24 лютого.

  • Кордон України з Румунією, жінка з собакою

    Домашні тварини під час війни

    На кордоні України і Румунії, 8 березня.

  • Львівська область, кордон України і Полльщі, жінка з котом

    Домашні тварини під час війни

    Біля польського кордону у Львівській області, 27 лютого.

    Автор: Микола Пермяков


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