Сумки, собаки, сльози: як вокзал Берліна перейшов на українську мову

Продираючись крізь натовп пасажирів поїзда Варшава - Берлін, треба дивитися під ноги, аби не наступити комусь на лапу чи на хвіст. Йоркширські тер'єри, сибірські хаскі, боксери, дворняги - може здатися, що біля квиткових кас юрбляться учасники виставки собак. Але все набагато страшніше.

Собаки - це єдине, що повертає посмішку на обличчя їхніх господарів, розпухлі від сліз та безсонних ночей. Запитуєш їх про те, як добиралися до Німеччини, - і в них раз у раз зривається голос, коли вони розповідають про те, як бігли з рідних Харкова, Києва, Миколаєва, про черги на кордоні, про переповнені електрички та про родичів, що залишилися там, де збройні сили сусідньої держави вже майже місяць ведуть війну.

Тікаючи від війни, люди беруть улюбленців з собою

Запитуєш їх про собак - і сльози зникають, а на обличчях з'являється хоч якась подоба усмішки. "Ми ж не могли залишити їх самих", - кажуть вони. Собаки, нічого не розуміючи, тиснуться до господарів.

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Вокзал Берліна як "ворота у Німеччину" для біженців з України

Немає нічого простішого, ніж заблукати на центральному вокзалі Берліна - у цьому нагромадженні зі скла та сталі, через яке щодня проходить 330 тисяч пасажирів і з якого щодня вирушає 1300 поїздів. Чотири рівні, 14 колій, 54 ескалатори, панорамні ліфти, десятки кафе та магазинів - ті, хто опиняються тут уперше, часто просто губляться серед вивісок та покажчиків.

Але з того часу, як армія Росії зранку 24 лютого 2022 року перейшла державний кордон України, а в бік Заходу ринули мільйони біженців, на берлінському вокзалі дедалі гучніше звучить українська мова. Тому що Берлін, а точніше, його центральний вокзал - це ворота до Німеччини для українців.

Центр допомоги біженцям на вокзалі у Берліні

Практично всі покажчики та вивіски на вокзалі продубльовані українською та російською, через кожні десять метрів стоїть волонтер у яскравому жилеті.

А коли прибуває черговий поїзд із Варшави, оголошення на платформі лунають українською мовою - це колишній співробітник Deutsche Bahn Олександр Горський, уродженець України та волонтер, вимовляє у мікрофон "Ласкаво просимо до Берліна". Deutsche Bahn називає його своїм "найважливішим голосом".

Завдання волонтерів - максимально полегшити перші кроки в Німеччині, допомогти в елементарних побутових питаннях: отримати безкоштовний квиток на поїзд, роздобути сім-карту для телефону, поїсти, виспатися, дістатися місця призначення. Від жовтих і помаранчевих жилеток рябить в очах. Помаранчеві носять ті, хто розмовляє українською.

Житель Києва Павло, волонтер

Наприклад, Павло, пенсіонер із Києва. Він приїхав до Берліна 2 березня, його поселила у себе зовсім незнайома німецька сім'я. Павло з того часу щодня приходить на вокзал, щоб допомогти таким, як він. На війну він не пішов лише через пенсійний вік. "Не знаю, як можна не допомагати", - каже він.

Або Ганна, пенсіонерка з Миколаєва, яка добиралася до Берліна через п'ять країн і приїхала лише два дні тому. "Люди відчувають сильний стрес через розлуку із сім'єю, - каже вона. - Я сама пройшла все це жахіття і це допомагає знайти підхід до людей".

За кілька метрів від неї - пенсіонерка Ірина з Києва, зі стаканчиком кави в руці. Вона перераховує назви прикордонних переходів дорогою з рідного міста, намагається посміхатися, але не витримує. "Я не очікувала, що до нас поставляться з такою любов'ю", - каже вона не стримуючи сліз.

Жителька Харкова Алла

Або, наприклад, Алла із Харкова. Вона теж щойно зійшла з поїзда і не спала два дні. "Ми раді, що немає вибухів і є електрика. Ми кинули все, що в нас було і кинулися тікати у чому були", - розповідає вона. З собою - три сумки.

Її супутниця безперервно плаче. Вони теж їдуть із собакою.

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Волонтери з усієї Європи

На вокзалі працюють десятки, якщо не сотні, волонтерів, причому деякі їдуть здалеку, щоб допомогти (минулими вихідними на вокзалі працювали російськомовні волонтери з Лондона).

У розкладі німецької залізниці - вісім пар поїздів на день між Берліном та Варшавою та шість додаткових експресів між Берліном та Франкфуртом-на-Одері, розташованому на кордоні з Польщею. Як каже прессекретарка Deutsche Bahn Аня Брекер (Anja Bröker), щодня в Берлін прибуває щонайменше 7500 біженців. "Ми виділили для біженців частину вокзалу з розрахунку на те, що там буде тихіше і вони зможуть хоч трохи прийти до тями; але їх виявилося стільки, що про тишу можна було забути", - розповідає вона.

Скільки на вокзалі волонтерів - ніхто не може сказати. "Масштаб цього жахіття застав всіх зненацька - до обсягу цього жаху ніхто не був готовий, такого напливу біженців ніхто з нас не бачив", - каже Аня Брекер. Служба психологічної допомоги, створена спочатку для співробітників залізниці, доступна тепер і для волонтерів.

Німецька залізниця надала українським біженцям понад 100 тисяч квитків на потяги далекого сполучення. На стійці з написом Tickets стоси цих квитків із назвами міст заготовлені заздалегідь - достатньо лише показати паспорт та назвати місце призначення. Акція називається Help Ukraine, і Аня Брекер від імені Deutsche Bahn запевняє, що квитки будуть роздавати стільки, скільки це буде потрібно. "Нам важливо, щоб люди якнайшвидше дісталися туди, де на них чекають - і ні про що не думали", - каже вона.

Тут же, поруч із роздачею квитків на потяги, імпровізований дитячий куточок, чай та кава, тестування на коронавірус, окрема стійка для ЛГБТ-біженців та, звичайно ж, допомога власникам котів та собак. Навколо неймовірна, нетипова для Німеччини метушня, але складається враження, що всі знають, що робити - "волонтери і наші співробітники працюють пліч-о-пліч", каже представниця Deutsche Bahn Аня Брекер. І додає, що заради швидкої допомоги біженцям у концерні відмовились від деяких корпоративних розпоряджень та суворого дотримання графіків робочого часу. Для німецької державної структури подібні кроки - велика рідкість.

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Квитки на потяг та дзвінки в Україну безкоштовні

Для тих, хто зостається у Берліні, на привокзальній площі встановлений величезний намет, де можна перепочити, перекусити і хоч трохи прийти до тями. Тут же, на площі, організована безкоштовна роздача сім-карт для мобільних телефонів. Німецькі провайдери зробили дзвінки в Україну та ЄС для біженців безкоштовними.

Влада Берліна в оперативному порядку розконсервувала закритий аеропорт Тегель на заході міста, обладнавши там центр прийому та реєстрації українських біженців. Найближчим часом на допомогу біженцям у столиці планується залучити бундесвер. А тим часом Deutsche Bahn вводить додаткові поїзди з Польщі до Ганновера, щоб розвантажити Берлін.

А ветеринарні служби Берліна тим часом звернулися до власників собак з України із закликом якнайшвидше зробити тваринам щеплення від сказу.