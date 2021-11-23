 Спроби мігрантів прорватися до Польщі з боку Білорусі не вщухають | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.11.2021

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Новини

Спроби мігрантів прорватися до Польщі з боку Білорусі не вщухають

22 листопада польські прикордонники зафіксували 174 спроби нелегального перетину кордону з боку Білорусі. До Польщі намагались потрапити близько 50 "агресивно налаштованих іноземців".

На білорусько-польському кордоні (листопад 2021 року)

На білорусько-польському кордоні (листопад 2021 року)

Близько 50 мігрантів намагалися прорвати польський кордон з боку Білорусі, повідомляє у вівторок, 23 листопада, прикордонна служба Польщі у Twitter.

"Вчора, 22 листопада, здійснено 174 спроби незаконного перетину кордону Польщі з боку Білорусі. Щодо 66 іноземців ухвалені рішення про депортацію з Польщі. На ділянці, що охороняється прикордонною заставою в Біловежі, кордон намагалися перетнути 50 агресивно налаштованих іноземців", - ідеться у повідомленні.

Як повідомлялось, 21 листопада офіцери прикордонної служби Польщі зафіксували 346 спроб нелегального перетину кордону з боку Білорусі.

Оскільки Польща на ділянки кордону з Білоруссю не допускає журналістів, підтвердити цю інформацію з незалежних джерел неможливо.

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Ситуація на зовнішньому кордоні ЄС у Польщі

Нагадаємо, ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилась 8 листопада, коли до кордону Польщі з боку Білорусі підійшли кілька тисяч мігрантів. З того часу вони намагаються силою прорвати кордон у напрямку Польщі.

Водночас останнім часом спостерігаються ознаки деескалації. Днями 430 мігрантів, переважно курдів, повернулися з Білорусі в Ірак. Ще близько двох тисяч людей залишили імпровізований табір біля пункту пропуску "Брузги-Кузниця". Білоруська сторона перемістила їх у прикордонний транспортно-логістичний центр неподалік. Загалом, за даними Білорусі, в країні залишаються близько семи тисяч мігрантів і біженців.

Зміна тактики

Однак, за даними міноборони Польщі, Білорусь змінила тактику в ситуації з мігрантами та біженцями на кордоні з Євросоюзом. 20 листопада міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що відтепер вони намагаються перетнути кордон малими групами, але в різних місцях.

Нагадаємо, з травня 2021 року Польща, Литва та Латвія відзначають збільшення потоку мігрантів з країн Близького Сходу, які прагнуть потрапити до ЄС через Білорусь. Керівництво Євросоюзу звинувачує правителя Білорусі Олександра Лукашенка у гібридній атаці на європейські країни як помсті за запроваджені щодо Мінська санкції ЄС.

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