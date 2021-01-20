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Сабіне Кінкарц

Сабіне Кінкарц

Пропустити розділ Сабіне Кінкарц: вибрані публікації

Сабіне Кінкарц: вибрані публікації

Німецький танк типу Gepard (архівне фото)

Підтримка України - канцлер Шольц більше не зволікатиме

Олаф Шольц зайняв чітку позицію - Німеччина підтримує Україну без жодних передумов.
Сабіне Кінкарц
Сабіне Кінкарц
Коментар
Конфлікти
9 травня 2022 р.
Пропустити розділ Сабіне Кінкарц: інші публікації

Сабіне Кінкарц: інші публікації

Оголошення про вільні вакансії в одному з берлінських ресторанів: потрібні офіціанти, бармени, кухарі, помічники на кухні, офіціанти для обслуговування гостей на терасі - на повну або неповну ставку

Німеччина шукає працівників

Німеччина шукає працівників

У Німеччині дедалі більше бракує робочої сили. Порятунком можуть стати трудові мігранти, але заважає бюрократія.
Суспільство
27 липня 2022 р.
Приймальний термінал газопроводу "Північний потік" у Любміні на північному сході ФРН

Росія хоче змусити німців мерзнути?

Росія хоче змусити німців мерзнути?

У системі "Північного потоку" проводиться плановий ремонт, але питання про відновлення поставок залишається відкритим.
Економіка
11 липня 2022 р.
Прапор із написом G7 Germany 2022 на тлі прапорів країн Великої сімки

Саміт Великої сімки в Ельмау: під знаком війни в Україні

Саміт Великої сімки в Ельмау: під знаком війни в Україні

ФРН має намір відігравати більш помітну роль у світі. Саміт G7 у замку Ельмау - перший крок у цьому напрямку.
Політика
26 червня 2022 р.
Ексканцлерка Німеччини Анґела Меркель

Анґела Меркель: "Я ніколи не була наївною щодо Путіна"

Анґела Меркель: "Я ніколи не була наївною щодо Путіна"

Ексканцлерка Німеччини Анґела Меркель не бачить помилок у власній політиці щодо Москви.
Політика
8 червня 2022 р.
Ґергард Шредер, фото 8 грудня 2021 року

Ґергард Шредер: історія глибокого падіння ексканцлера ФРН

Ґергард Шредер: історія глибокого падіння ексканцлера ФРН

Затята підтримка Шредером Путіна просто бентежить, а ще подейкують, що в ексканцлера Німеччини проблеми з алкоголем.
Політика
12 травня 2022 р.
Плакат, на якому написано про обов'язок носити захисні маски

Локдаун у Німеччині. Протриматися до літа?

Локдаун у Німеччині. Протриматися до літа?

У Німеччині подовжили локдаун, мінімально його посиливши. Чи спрацює цей план? Не так швидко, вважає Сабіне Кінкарц.
Сабіне Кінкарц
Сабіне Кінкарц
Коментар
Політика
20 січня 2021 р.
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