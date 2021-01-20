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Сабіне Кінкарц
Пропустити розділ Сабіне Кінкарц: вибрані публікації
Сабіне Кінкарц: вибрані публікації
Підтримка України - канцлер Шольц більше не зволікатиме
Олаф Шольц зайняв чітку позицію - Німеччина підтримує Україну без жодних передумов.
Сабіне Кінкарц
Коментар
Конфлікти
09.05.2022
9 травня 2022 р.
Пропустити розділ Сабіне Кінкарц: інші публікації
Сабіне Кінкарц: інші публікації
Німеччина шукає працівників
Німеччина шукає працівників
У Німеччині дедалі більше бракує робочої сили. Порятунком можуть стати трудові мігранти, але заважає бюрократія.
Суспільство
27.07.2022
27 липня 2022 р.
Росія хоче змусити німців мерзнути?
Росія хоче змусити німців мерзнути?
У системі "Північного потоку" проводиться плановий ремонт, але питання про відновлення поставок залишається відкритим.
Економіка
11.07.2022
11 липня 2022 р.
Саміт Великої сімки в Ельмау: під знаком війни в Україні
Саміт Великої сімки в Ельмау: під знаком війни в Україні
ФРН має намір відігравати більш помітну роль у світі. Саміт G7 у замку Ельмау - перший крок у цьому напрямку.
Політика
26.06.2022
26 червня 2022 р.
Анґела Меркель: "Я ніколи не була наївною щодо Путіна"
Анґела Меркель: "Я ніколи не була наївною щодо Путіна"
Ексканцлерка Німеччини Анґела Меркель не бачить помилок у власній політиці щодо Москви.
Політика
08.06.2022
8 червня 2022 р.
Ґергард Шредер: історія глибокого падіння ексканцлера ФРН
Ґергард Шредер: історія глибокого падіння ексканцлера ФРН
Затята підтримка Шредером Путіна просто бентежить, а ще подейкують, що в ексканцлера Німеччини проблеми з алкоголем.
Політика
12.05.2022
12 травня 2022 р.
Локдаун у Німеччині. Протриматися до літа?
Локдаун у Німеччині. Протриматися до літа?
У Німеччині подовжили локдаун, мінімально його посиливши. Чи спрацює цей план? Не так швидко, вважає Сабіне Кінкарц.
Сабіне Кінкарц
Коментар
Політика
20.01.2021
20 січня 2021 р.
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