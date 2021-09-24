Расизм - сукупність поглядів або ідеологія, які з огляду на певні зовнішні ознаки ділять людей на так звані "раси".

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