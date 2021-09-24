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Расизм

Расизм - сукупність поглядів або ідеологія, які з огляду на певні зовнішні ознаки ділять людей на так звані "раси".

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "расизм". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Вбивство Флойда: засуджений експоліцейський Шовін оскаржив вирок

Вбивство Флойда: засуджений експоліцейський Шовін оскаржив вирок 24.09.2021

Дерек Шовін навів 14 причин, через які його вирок необхідно переглянути. Серед іншого він вважає дії влади упередженими.
Ірена Карпа: Про побутовий расизм

Ірена Карпа: Про побутовий расизм 02.09.2021

"Пересічний українець, що приїхавши в Париж, цикає язиком "та тут одні араби!", просто не розуміє деталей і контекстів", - Ірена Карпа, спеціально для DW.
Жан Беленюк заявив про расистські образи на свою адресу

Жан Беленюк заявив про расистські образи на свою адресу 13.08.2021

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк повідомив про расистькі образи, які пролунали на його адресу у центрі Києва. Поліція з'ясовує обставини інциденту.
Німецький функціонер залишає Олімпіаду через расистську фразу

Німецький функціонер залишає Олімпіаду через расистську фразу 29.07.2021

Член німецької делегації Патрік Мостер має достроково залишити Олімпійськи ігри в Токіо через расистський випад. Мостер раніше вибачився за свої слова та запевнив, що не хотів нікого дискримінувати.
Лондон вимагатиме від технологічних гігантів надання даних фанатів-расистів

Лондон вимагатиме від технологічних гігантів надання даних фанатів-расистів 13.07.2021

Британський уряд має намір домогтися, щоб люди, які розмістили в соцмережах расистські висловлювання на адресу чорних футболістів збірної Англії, відчули наслідки в реальному житті, пише The Times.
Поліція розслідує расистські образи футболістів збірної Англії

Поліція розслідує расистські образи футболістів збірної Англії 12.07.2021

Троє гравців збірної Англії з футболу не забили вирішальні пенальті в фінальному матчі "Євро-2020" проти збірної Італії. На адресу Маркуса Решфорда, Джейдона Санчо і Букайо Саки посипалися образи в соцмережах.
Скільки расизму в німецькому футболі? Історії гравців

Скільки расизму в німецькому футболі? Історії гравців 18.06.2021

Расистські приниження й образи на стадіоні та за його межами. У документальному фільмі "Чорний орел" чорні німецькі футболісти розповідають свої особисті історії, не стримуючи сліз.
День звільнення рабів у США отримав статус федерального свята

День звільнення рабів у США отримав статус федерального свята 18.06.2021

За Днем визволення рабів 19 червня у США закріплений статус федерального свята. Президент Джо Байден підписав закон, раніше одностайно схвалений Конгресом.
У Міннеаполісі після загибелі афроамериканця сталися сутички демонстрантів з поліцією

У Міннеаполісі після загибелі афроамериканця сталися сутички демонстрантів з поліцією 05.06.2021

32-річний афроамериканець, якого розшукували, почав стрілянину з машини і був убитий під час затримання, стверджують у поліції США. У Міннеаполісі другу ніч поспіль тривають зіткнення з поліцією.
Чому загибель Джорджа Флойда викликала глобальні протести

Чому загибель Джорджа Флойда викликала глобальні протести 21.04.2021

Суд присяжних визнав експоліцейського, який коліном притискав шию Джорджа Флойда до землі під час затримання, винним у вбивстві. Чому це вбивство викликало масові протести проти расизму в усьому світі - в матеріалі DW.
Справа Флойда: експоліцейського Шовіна визнали винним у вбивстві

Справа Флойда: експоліцейського Шовіна визнали винним у вбивстві 21.04.2021

Суд присяжних визнав винним у вбивстві експоліцейського, який коліном притискав шию Джорджа Флойда до землі під час затримання. Джо Байден зателефонував родичам загиблого та заявив, що "відчуває полегшення".

У Міннесоті шеф поліції звільнився після загибелі афроамериканця

У Міннесоті шеф поліції звільнився після загибелі афроамериканця 14.04.2021

Шеф поліції міста Бруклін-Сентер у Міннесоті звільнився після того, як у місті афроамериканець був застрелений поліцейськими.
У США відбулися протести після смерті пораненого поліцією афроамериканця

У США відбулися протести після смерті пораненого поліцією афроамериканця 12.04.2021

У місті Бруклін-Сентер в Міннесоті поліція поранила 20-річного афроамериканця Данте Райта. Після його смерті в місті спалахнули протести, які переросли у сутички з поліцією.
Гучні скандали Букінгемського палацу: коли доводилося червоніти королівській родині Великобританії

Гучні скандали Букінгемського палацу: коли доводилося червоніти королівській родині Великобританії 11.03.2021

Скандали регулярно трапляються з членами британської королівської родини. Інтерв'ю принца Гаррі та Меган із закидами расизму - лише один з останніх. До цього меншканцям Букінгемського палацу доводилося червоніти не раз.
США: у судовому процесі щодо загибелі Джорджа Флойда відклали вибір присяжних

США: у судовому процесі щодо загибелі Джорджа Флойда відклали вибір присяжних 08.03.2021

У США в судовому процесі про смерть афроамериканця Джорджа Флойда суддя відклав щонайменше на день вибір присяжних.
Як Google закріплює сексистські стереотипи - також і щодо жінок з України

Як Google закріплює сексистські стереотипи - також і щодо жінок з України 08.03.2021

Пошук у Google зображень жінок з таких країн, як Україна і Бразилія видає велику частку сексуалізованих картинок. DW аналізує, як пошуковик пропагує сексистські кліше.
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