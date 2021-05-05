 ″Північний потік-2″: Маас і Блінкен не знайшли спільної позиції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.05.2021

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Новини

"Північний потік-2": Маас і Блінкен не знайшли спільної позиції

Глава МЗС Німеччини і державний секретар США обговорили будівництво "Північного потоку-2", однак позиції обох країн щодо цього питання й надалі розходяться.

Саміт міністрів закордонних справ країн G7, під час якого відбулася зустріч Мааса і Блінкена

Зустріч міністрів закордонних справ країн G7 у Лондоні

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) і державний секретар США Ентоні Блінкен під час переговорів на полях саміту G7 у Лондоні не виробили спільної позиції у питанні проєкту газопроводу "Північний потік-2". Про це Маас розповів журналістам за підсумками майже 40-хвилинної бесіди зі своїм американським колегою у вівторок, 4 травня.

"Ми обговорили й "Північний потік-2", ще раз обмінявшись відомими позиціями. Нічого нового", - зазначив німецький міністр. Блінкен в розмові вказав на "сильну опозицію" США цьому проєкту, уточнив представник Держдепу Нед Прайс.

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Маас: ФРН і США не хочуть конфлікту Сходу і Заходу

Водночас глава МЗС ФРН зазначив, що сторони досягли єдності в інших питаннях зовнішньої політики. Німеччина і США виступають "за конкретну політику з метою не створювати нові окопи й не викликати новий конфлікт Сходу і Заходу, а озвучувати ясні попередження і послідовно дотримуватися своїх цінностей - але залишатися завжди готовими до переговорів", - написав Маас у Twitter.

США разом з Україною і країнами Балтії активно виступають проти будівництва газопроводу "Північний потік-2", побоюючись посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. Сполучені Штати погрожують санкціями компаніям, які вирішать брати участь в будівництві проєкту. На кінець квітня газопровід був готовий на 95 відсотків. Попри критику, уряд ФРН підтримує "Північний потік-2".

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