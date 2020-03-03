Поруч з коронавірусом: як живуть у німецькому Бонні під карантином

Перший випадок захворювання на викликану новим коронавірусом хворобу COVID-19 в західнонімецькому Бонні зареєстрували у початковій школі. Учнів відправили додому на два тижні. Як живеться під не найбільш суворим карантином? Враження кореспондента DW.

Цей текст про коронавірус я пишу з дому. Можна сказати, що я під "легким" карантином. Після короткої відпустки з сім'єю на півночі Італії на тлі новин про спалах вірусу мій роботодавець порекомендував таким, як я, не приходити до офісу, якщо це можливо.

Перед поверненням додому в Бонн ми двічі консультувались у міністерстві охорони здоров'я ФРН, чи потрібно нам обмежувати контакти, пройти обстеження чи зробити ще щось для профілактики. У відомстві нам поставили кілька простих запитань: чи є у нас симптоми хвороби та чи перебували ми в контакті з людьми з характерними для коронавірусу симптомами понад 15 хвилин? Отримавши заперечну відповідь, нам порекомендували: "Живіть надалі як зазвичай".

Коронавірус пробився у боннську школу

Тож моя донька, діставши відомчу рекомендацію, і надалі ходить на заняття з обережністю, але не без нотки заздрощів розповідає, що у сусідній школі оголосили позапланові канікули на два тижні. Католицька початкова школа імені Клеменса Августа стала першою установою в Бонні, де було виявлено коронавірус.

Про те, що у школі є випадок зараження, батьки дізналися у суботу, 29 лютого - одночасно з новинних стрічок в інтернеті та телефонних дзвінків від місцевої пожежної служби. "Нам сказали, що приїдуть додому і проведуть тест на коронавірус", - розповіла DW Зільке М. (Silke M.). Її донька Ґрете (Grete) вчиться у другому класі.

Батьки дітей, що навчаються у цій школі, після повідомлень створили груповий час у месенджері WhatsApp, присвячений проблемі коронавірусу. Деякі зізнавались, що вже про всяк випадок "закупили" побільше продуктів харчування. Згодом з'ясувалося, що вірус підхопив 22-річний студент і працівник шкільної "групи продовженого дня".

Інфікований юнак родом з розташованого за 90 кілометрів від Бонна містечка Гайнсберг, що стало одним із епіцентрів коронавірусу в Німеччині. Хлопець їздив туди святкувати карнавал. Уже наступного дня після виходу на роботу після завершення карнавалу йому стало погано і він поїхав до лікарні. Там йому відмовились провести тест безкоштовно, оскільки, за словами лікарів, він не належав до безпосередньої групи ризику. Спочатку він відмовився оплатити 130 євро (близько 3600 гривень). Однак наступного дня передумав і все ж оплатив тест з власної кишені. Підозри підтвердилися.

Школярі можуть видихнути з полегшенням

Тоді ж було ухвалене рішення закрити школу і перевірити спочатку тих дітей, які відвідували групу продовженного дня, а потім - і всіх інших. Перевірка виглядала зовсім не страшно, навіть дещо комічно, розповіла Зільке М. В її родині тест проводили два добровольці, як одягнули свої захисні костюми вже після того, як прийшли, безпосередньо в квартирі: "Щоб не викликати паніку серед оточення", - пояснили вони спантеличеним батькам. Вся операція тривала не більше п'яти хвилин. Пробу взяли тільки у дитини - мазок у горлі. Витрати на всі тести покриває медичне страхування.

Деякі батьки у Whatsapp висловлювали здивування щодо того, чому у них не брали пробу на вірус. Пізніше директор університетських клінік Бонна Вольфґанґ Гольцґреве (Wolfgang Holzgreve) пояснив, що якщо немає симптомів, то і не виникає необхідності проводити тести у родичів. Загалом близько 20 бригад взяли проби у 219 людей - учнів, вчителів, родичів і знайомих єдиного хворого на коронавірус працівника. Результати усіх тестів стали відомими лише у понеділок, 2 березня. Школа може видихнути з полегшенням: вірус не виявили ні в кого. Міська влада висловила подяку пожежникам та добровольцям.

Однак школа в центрі Бонна залишається зачиненою на два тижні. При цьому на суворий карантин помістили лише деяких учнів. Так, 8-річна Ґрете, яка не відвідує групу продовженого дня, була звільнена від школи, але не отримала жодних інших обмежень на контакти чи пересування, розповіла її мати.

Коронавірус і карантин: не всіх під один гребінець

Справа у тому, що всіх дітей та батьків неофіційно поділили на декілька категорій щодо хворого на коронавірус працівника групи продовженого дня. До першої потрапили ті, хто перебував з ним у безпосередньому контакті у день, коли він востаннє виходив на роботу, до другої - всі, хто цього дня залишався у групі продовженого дня, до третьої - ті, хто відвідував групу продовженого дня, але був відсутнім в цей день, і до четвертої - всі інші.

На запит DW у міській адміністрації відповіли, що про "різні категорії їм нічого не відомо". Однак пізніше повідомили, що з 219 людей 176 повинні залишатися вдома на випадок, "якщо у них все ж таки з'являться симптоми".

У батьків, що залишилась з дітьми вдома впродовж двох тижнів, гостро постало питання, що робити з вільним часом. "Карантин оголосили тільки для дітей", - відповіли у міській адміністрації. Ніякого загального рішення для сімей, що потрапили у таку ситуацію, немає, сказали в адміністрації та підтвердили DW батьки дітей.

Порожні полиці в супермаркетах німецьких міст - останніми днями звичне явище

Деякі роботодавці, наприклад, один великий виробник продуктів харчування, за даними батьківського чату у WhatsApp, надав співробтникам позачергову оплачувану відпустку на період карантину в дітей. Дуже ймовірно, що у гіршому положенні опинилися позаштатні співробітники з обмеженими договорами, які не зможуть претендувати на таку відпустку.

Щоб діти не сиділи зовсім без діла, класна керівниця одного з класів надіслала домашнє завдання батькам на електронну пошту, підтвердили DW двоє батьків. У самій же школі на дзвінки ніхто не відповідає, також редакція DW не отримала відповідь на електронний запит на момент публікації.

Бонн готується до вірусу, але без паніки

Коли ми телефонували на "гарячу лінію" німецького міністерства охорони здоров'я, нам сказали, що наші дані запишуть і вийдуть з нами на контакт у разі необхідності. Ми далеко не єдині, за даними відомства, вони отримують багато дзвінків у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2, а телефонують переважно саме стурбовані відпочивальники, що вернулися чи повертаються з Італії.

В окремих магазинах впадають у вічі подекуди порожні полиці деяких відділів, але панічних закупок та черг у супермаркетах немає. Однак міська влада готується до нових випадків: лише у понеділок, 2 березня, надійшло сім скарг з підозрою на коронавірус. Усіх, хто відвідує сайт міста, зустрічає попередження про захворювання та інформація про заходи, до яких вдається місто та може вдатися кожен. Проте великих громадських заходів скасовувати не планують, повідомляють в адміністрації.

Що ж стосується хворого на коронавірус працівника групи продовженого дня початкової школи, то, за словами лікарів, у нього вже "все чудово". Боннський вірусолог Гендрік Штрек (Hendrick Streeck) повідомив, що студент погодився допомагати йому та його колегам у подальших дослідженнях, що допоможуть зрозуміти природу нового вірусу.