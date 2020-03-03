 У Німеччині через коронавірус призупинили страйк | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2020

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Новини

У Німеччині через коронавірус призупинили страйк

У провідній берлінській клініці "Шаріте" профспілки скасували проведення страйку співробітників через коронавірус.

Albanien Protest gegen Regierung Rama in Tirana | Rexhep Pepkolaj (DW/A. Ruci)

Профспілка Verdi оголосила про перенесення страйку у берлінській клініці "Шаріте". "Ми діємо відповідально і не хочемо ризикувати через вірус", - заявив у вівторок, 3 березня, представник Verdi. Напередодні, за даними профспілки, до страйку вдались кілька сотень співробітників CFM - дочірньої компанії "Шаріте", яка займається менджментом клініки.

Як відомо, у Європі через спалах коронавірусу скасовано низку масштабних заходів, які мали відвідати сотні тисяч осіб. Так, у Парижі не проводитимуть книжковий ярмарок, який мав відбутися 20-23 березня 2020 року. Очікувалося, що паризький книжковий салон відвідають 160 тисяч людей. 

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Також скасований Женевський автосалон після того, як уряд Швейцарії 28 лютого оголосив про заборону проведення громадських заходів, кількість учасників яких перевищує 1000 осіб. Причина - зростання кількості інфікованих коронавірусом у країні до 15 осіб, повідомляє агенція dpa. Організатори Женевського автосалону, який мав відбутись з 5 до 15 березня, очікували близько 600 тисяч відвідувачів. 

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Європейський парламент ухвалив рішення запровадити обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням коронавірусу, зокрема скасовано всі заплановані заходи. Через це на невизначений термін перенесений Український тиждень, а будівлю ЄП закрили для відвідувачів. Співробітникам ЄП, які нещодавно відвідували італійські регіони Ломбардія, П'ємонт, Емілія-Романья і Венето, а також такі країни, як Китай, Сінгапур чи Південну Корею, рекомендовано "залишатися вдома в самоізоляції". При цьому двічі на день протягом 14 днів вони мають вимірювати температуру тіла, повернутись до роботи в офіс їм буде дозволено тільки після рішення лікаря.

У Венеції 23 лютого через побоювання поширення коронавірусу скасували проведення карнавалу, який мав тривати до 25 лютого. А у Барселоні через коронавірус був скасований Світовий мобільний конгрес (Mobile World Congress - MWC). Цього року на цьому заході очікували понад 100 тисяч відвідувачів та понад 2800 учасників.

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