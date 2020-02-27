 Коронавірус у Німеччині: як німці реагують на епідемію | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 03.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Коронавірус у Німеччині: як німці реагують на епідемію

За оцінками німецьких експертів, коронавірусом SARS-CoV-2 можуть заразитися 60-70 відсотків мешканців ФРН. Але більшість інфікованих цього, найвірогідніше, навіть не помітить: хвороба легка, як застуда.

Через коронаврус німців закликають частіше мити руки та обробляти їх дезінфекційними розчинами

Через коронаврус німців закликають частіше мити руки та обробляти їх дезінфекційними розчинами

У Німеччині поширюється захворювання, яке викликає новий коронавірус і яке медики назвали COVID-19. Кількість зареєстрованих випадків зростає з кожним днем. У суботу в кінці дня їх було 66, в неділю - 129. У понеділок, 2 березня, о восьмій ранку їх було вже 150. Такі цифри під час пресконференції у понеділок називав директор Інституту імені Роберта Коха - головної установи Німеччини, що займається вивченням інфекційних хвороб - професор Лотар Вілер (Lothar Wieler). А вже станом на сьогодні у інституті зазначили, що у ФРН зафіксовано 188 інфікованих новим коронавірусом.

Але це лише випадки, підтверджені завдяки лабораторним аналізам. Реальне число, ймовірно, є значно вищим. Директор Інституту вірусології при берлінській університетській клініці Charite професор Крістіан Дростен (Christian Drosten) вважає вірогідним, що в кінцевому підсумку COVID-19 перехворіють від 60 до 70 відсотків мешканців Німеччини, тобто, від 50 до 58 мільйонів осіб.

Заразився коронавірусом - сиди вдома

Оцінити реальний масштаб поширення коронавірусу в Німеччині вкрай важко, бо, як пояснив міністр охорони здоров'я Єнс Шпан (Jens Spahn), приблизно в 80 відсотках випадків хвороба протікає легко або навіть зовсім без симптомів. Тому і сам носій цього вірусу часом не підозрює, що він інфікований і являє собою ризик для оточення.

Слева направо: Кристиан Дростен, Йенс Шпан и Лотар Вилер на пресс-конференции в Берлине 2 марта

Зліва направо: Крістіан Дростен, Єнс Шпан та Лотар Вілер на пресконференції у Берліні 2 березня

На пресконференції в Берліні Шпан, Вілер, Дростен та інші експерти німецької системи охорони здоров'я розповіли про те, що до цього часу вже відомо про коронавірус SARS-CoV-2, його поширення та про заходи, що можуть його обмежити.

Люди, які приїхали з районів епідемії або мали контакти з інфікованими, повинні, наприклад, знати, що при появі перших симптомів хвороби - температури, кашлю, ломоти в суглобах - до лікаря йти не треба, аби не заразити інших пацієнтів, сказав Шпан. За його словами, варто поінформувати сімейного лікаря по телефону й чекати допомоги вдома.

Рівень смертності від коронавірусу

Що стосується перебігу самої хвороби, то, заявив Вілер, "поки що відомо лише, що в деяких випадках вона протікає важко і люди можуть від неї вмирати". У соціальних мережах і засобах масової інформації курсують найрізноманітніші показники смертності від COVID-19. Це спонукало професора Дростена з Charite внести деяку ясність. Справа в тому, пояснив він, що високий відсоток летальних випадків (в пресі називають 1-2 відсотки. - Ред.) вираховують із числа зареєстрованих хворих пацієнтів з позитивним лабораторним аналізом на коронавірус SARS-CoV-2.

Якщо ж виходити з того, що загальне число тих, хто вже заразився, але при цьому легко переніс це захворювання, в кілька разів більше, то і відсоток смертності виявиться значно нижчим. Дростен називає діапазон в 0,3-0,7 відсотка.

У ФРН вважають, що справжня смертність від вірусу є набагато нижчою, ніж здається з повідомлень ЗМІ

У ФРН вважають, що справжня смертність від вірусу є набагато нижчою, ніж здається з повідомлень ЗМІ

У більшості ж випадків, за оцінкою вірусолога, COVID-19, "швидше, легка хвороба типу застуди, респіраторне захворювання, що вражає нижні дихальні шляхи". Лотар Вілер в зв'язку з цим розповів про інфікованого пацієнта, який перебуває на суворому карантині в Мюнхені, - він відчуває себе абсолютно нормально і не має жодних симптомів захворювання, хоча й може заразити оточення. Так що небезпечна не сама хвороба, а її стрімке поширення та пов'язані з цим негативні наслідки для системи охорони здоров'я.

"Для суспільства є велика різниця, чи відбувається масове зараження одночасно чи епідемія поширюється впродовж тривалого часу", - вказав Дростен. Тому всі заходи німецького уряду спрямовані не на профілактику коронавірусу (адже він вже в країні), а, в першу чергу, на уповільнення його поширення.

Вимірювати температуру в авіапасажирів немає сенсу

З цієї причини обмежувати в'їзд в країну або запроваджувати медичний контроль на пунктах перетину кордону влада Німеччини не збираються. Відповідаючи на запитання кореспондента DW, Єнс Шпан заявив, що не вважає такі заходи адекватними з огляду на сьогоднішній стан справ.

Вимірювання температури у аеропортах не допоможе зупинити коронавірус

Вимірювання температури у аеропортах не допоможе зупинити коронавірус

"У кожній ситуації слід зважувати, які наслідки матиме той чи інший захід для забезпечення людей всім необхідним, з одного боку, і для обмеження поширення вірусу, з іншого, - підкреслив міністр, - і я радий, що міністри охорони здоров'я країн ЄС дійшли висновку, що закриття кордонів й обмеження свободи пересування в Європі не є адекватними заходами".

Безглуздим, наприклад, він вважає міряти температуру а авіапасажирів, які прибувають до Німеччини. "При тому перебігу хвороби і тих симптомах, які ми при цьому спостерігаємо, вимірювання температури тіла нічого не дасть, а ось медичні ресурси, які нам потрібні для інших цілей, нам довелося б задіяти дуже великі", - сказав міністр. Водночас Шпан додав, що все, що він говорить, має силу в даний конкретний момент, а "через два дні ситуація може змінитися й нам доведеться реагувати інакше".

Підвищений попит на макарони і туалетний папір

Єнс Шпан і провідні німецькі вірусологи вже не перший раз виступали з докладними роз'ясненнями ситуації щодо коронавірусу, явно намагаючись таким чином розвіяти тривогу, що наростає в суспільстві, і припинити паніку.

Коронавірус призвів до полювання німців на туалетний папір на полицях супермаркетів

Коронавірус призвів до полювання німців на туалетний папір на полицях супермаркетів

Однак з кінця минулого тижня, коли стало ясно, що епідемії COVID-19 у ФРН не уникнути, німці стали запасатися всім необхідним. В аптеках розкупили респіраторні маски та дезінфікуючі гелі, а в деяких магазинах періодично стали порожніти полиці, на яких до цього громадилися консерви, макарони, крупи і рулони туалетного паперу. Про загрозу дефіциту цих товарів у Німеччині, однак, говорити не доводиться. У соціальних мережах публікують безліч фотографій порожніх полиць, які насправді знову заповнюються вже на наступний день.

Ажіотажний попит має свою внутрішню динаміку - побачивши порожні полиці, люди відправляються на пошуки відповідних товарів, навіть якщо у них вони вже є. Федеральне відомство із захисту населення в разі катастроф рекомендує робити запаси не більше, ніж на 10 днів, і закуповувати тільки ті продукти харчування, які сім'я споживає і в звичайний час.

Дивитись відео 00:29

Коронавірус і ввічливість: Меркель не потиснули руку (03.03.2020)

Також за темою

Italien Coronavirus Pärchen in der U-Bahn in Mailand

Епідеміолог про спалах коронавірусу в Італії: Повний захист від вірусу - ілюзія 27.02.2020

Чи загрожує Європі епідемія через спалах коронавірусу в Італії й коли буде розроблена вакцина? Інтерв'ю DW з експертом Центру дослідження інфекційних захворювань імені Гельмгольца, професором Жераром Краузе.

Deutschland Berlin | Coronavirus | Statement Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister

У Німеччині починається епідемія коронавірусу - глава МОЗ 26.02.2020

Федеральним землям Німеччини потрібно активувати свої плани дій на випадок пандемії та підготуватися до їхнього можливо запровадження в життя, наголосив німецький міністр охорони здоров'я Єнс Шпан.

BG Wuhan, Epizentrum des chinesischen Coronavirus-Ausbruchs

Епідемія коронавірусу: в Китаї померли понад 2700 осіб 27.02.2020

Кількість жертв коронавірусу в Китаї перевищила 2700 осіб. У Європі посилюють протиепідемічні заходи. Загалом у світі заразилися 82 тисячі осіб.

Реклама

Докладно

Покупці в респіраторних масках у магазині в Мілані

Коронавірус в Україні: як підготуватися до пандемії

Підстав панікувати через можливу пандемію коронавірусу немає. Краще цей час використати на підготовку.  

Хто заробляє в Німеччині більше?

З вищою освітою і без неї: хто заробляє більше?

Хто заробляє в Німеччині більше: люди з вищою освітою або ті, у кого її немає? Відповідь не настільки очевидна  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  