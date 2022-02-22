"Попереду важкі випробування і втрати": Резніков звернувся до військових

Міністр оборони України Олексій Резніков у вівторок, 22 лютого_ звернувся до військовослужбовців Збройних сил України.

За словами міністра, "ворог показав своє справжнє обличчя" та завдяки ЗСУ "Європа усвідомила справжню ціну уникання чесних відповідей".

"Кремль зробив черговий крок до відродження Радянського Союзу. З новим Варшавським пактом і новою Берлінською стіною. Єдине, що відділяє від цього - Україна і українська армія. Наш вибір дуже простий - боронити свою країну, свій дім, своїх рідних. Для нас нічого не змінилося", - зазначає Резніков.

Тепер, на думку міністра, Україна "побачить поряд справжніх друзів, яких стане більше". "Тепер не зможуть сховатися ті "друзі", які не один рік вмовляли нас капітулювати. Попереду важкі випробування. Будуть втрати. Доведеться пройти через біль, здолати страх і зневіру. Але нас неодмінно чекає перемога", - сказав Резніков.

Він запевнив, що наразі всі зусилля військово-політичного керівництва і командування ЗСУ спрямовані на зміцнення оборони. "Багато хто на емоціях підштовхуватиме до хаотичних рішень. Ми цього не допустимо", - зазначив Резніков.

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Визнання Росією "ЛДНР"

Увечері 21 лютого Росія визнала "незалежність" самопроголошених Донецької і Луганської "народних республік". Крім того, своїм указом очільник Кремля наказав ввести на ці території російські війська. Також у проєктах договорів про дружбу, співпрацю і взаємодопомогу між Росією та так званими "ДНР" і "ЛНР" є пункт про можливість побудови військової інфраструктури та військових баз на території підписантів. 22 лютого низка посадовців у РФ припустили, що визнання так званих "республік" може відбутися у межах Луганської та Донецької областей.

На Заході засудили такі дії Кремля. Президент США Джо Байден наклав санкції, якими зокрема заборонив нові інвестиції та фінансову діяльність представників США на тимчасово непідконтрольних Києву територіях. В ОБСЄ вже заявили, що цим рішенням Москва порушує мінські угоди.