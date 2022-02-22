НАТО: Росія має негайно вивести війська з України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив визнання Росією самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" та закликав Росію вивести війська з української території.

"Це ще більше підриває суверенітет та територіальну цілісність України, підриває зусилля щодо врегулювання конфлікту та порушує мінські домовленості, стороною яких є Росія", - заявив Столтенберг увечері 21 лютого.

Він нагадав, що у 2015 році Рада Безпеки ООН, до якої входить Росія, підтвердила свою повну повагу до суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

"Донецьк і Луганськ є частиною України. Москва продовжує розпалювати конфлікт на сході України, надаючи фінансову та військову підтримку сепаратистам. Вона також намагається створити привід для чергового вторгнення в Україну", - вважає Столтенберг.

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Генсек НАТО запевнив, що Альянс підтримує суверенітет і територіальну цілісність України у межах її міжнародно-визнаних кордонів. "Союзники найрішучішим чином закликають Росію обрати шлях дипломатії та негайно відмовитися від масштабного нарощування військової могутності в Україні та навколо неї, а також вивести свої війська з України відповідно до її міжнародних зобов'язань", - йдеться у заяві на сайті НАТО.

Визнання Росією "ЛДНР"

Увечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання Росією "незалежності" так званих Донецької і Луганської "народних республік". Крім того, своїм указом очільник Кремля наказав ввести на ці території російські війська. Також у проєктах договорів про дружбу, співпрацю і взаємодопомогу між Росією та самопроголошеними "ДНР" і "ЛНР" є пункт про можливість побудови військової інфраструктури та військових баз на території підписантів. У ніч на 22 лютого ЗМІ та користувачі соцмереж повідомляли, що Росія уже почала введення військ на непідконтрольні Україні території.

Зеленський: Росія легалізувала свої війська

На Заході засудили такі дії Кремля. Великобританія, США та Франція звернулися щодо негайного скликання засідання Радбезу ООН. Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні запевнив українців, що влада "давно до всього готова" і зазначив, що цим рішенням "Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року".

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