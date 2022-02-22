НАТО: Росія має негайно вивести війська з України

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Донецьк і Луганськ є частиною України, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він заявив, що Росія намагається створити привід для повторного вторгнення в Україну.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив визнання Росією самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" та закликав Росію вивести війська з української території.
"Це ще більше підриває суверенітет та територіальну цілісність України, підриває зусилля щодо врегулювання конфлікту та порушує мінські домовленості, стороною яких є Росія", - заявив Столтенберг увечері 21 лютого.
Він нагадав, що у 2015 році Рада Безпеки ООН, до якої входить Росія, підтвердила свою повну повагу до суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.
"Донецьк і Луганськ є частиною України. Москва продовжує розпалювати конфлікт на сході України, надаючи фінансову та військову підтримку сепаратистам. Вона також намагається створити привід для чергового вторгнення в Україну", - вважає Столтенберг.
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Генсек НАТО запевнив, що Альянс підтримує суверенітет і територіальну цілісність України у межах її міжнародно-визнаних кордонів. "Союзники найрішучішим чином закликають Росію обрати шлях дипломатії та негайно відмовитися від масштабного нарощування військової могутності в Україні та навколо неї, а також вивести свої війська з України відповідно до її міжнародних зобов'язань", - йдеться у заяві на сайті НАТО.
Увечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання Росією "незалежності" так званих Донецької і Луганської "народних республік". Крім того, своїм указом очільник Кремля наказав ввести на ці території російські війська. Також у проєктах договорів про дружбу, співпрацю і взаємодопомогу між Росією та самопроголошеними "ДНР" і "ЛНР" є пункт про можливість побудови військової інфраструктури та військових баз на території підписантів. У ніч на 22 лютого ЗМІ та користувачі соцмереж повідомляли, що Росія уже почала введення військ на непідконтрольні Україні території.
На Заході засудили такі дії Кремля. Великобританія, США та Франція звернулися щодо негайного скликання засідання Радбезу ООН. Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні запевнив українців, що влада "давно до всього готова" і зазначив, що цим рішенням "Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року".
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