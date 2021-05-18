 Обшуки в Києві: в КМДА кажуть про загрозу для міста | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2021

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Обшуки в Києві: в КМДА кажуть про загрозу для міста

У КМДА запевняють, що метою тривалих масових обшуків є "дестабілізація ситуації в столиці". Також у Кличка переконані, що такі дії правоохоронців і слідчих паралізують роботу міста.

В КМДА критикують проведення обшуків

Будівля Київської міської державної адміністрації (архівне фото)

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник переконаний, що метою масових обшуків в приміщеннях КМДА та на комунальних підприємствах є дестабілізація ситуації в столиці. Про це Поворозник заявив у понеділок, 24 травня, на пресконференції.

"Два тижні тривають обшуки та перевірки ключових комунальних підприємств і департаментів КМДА, (...) візити до посадових осіб додому, за результатами яких нічого не вилучають. Іще раз повторю: для того, щоб отримати ту чи іншу інформацію, потрібно діяти за законом, а не виламувати двері й дестабілізувати роботу", - заявив заступник голови КМДА, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Такі дії правоохоронців "паралізують роботу міста і спрямовані на блокування завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мосту, будівництва метро на Виноградар, реконструкції колій швидкісного трамвая, ремонту та реконструкції доріг і мостових переходів, будівництва садків і шкіл, оновлення парків", переконаний чиновник. "А головне - можуть поставити під загрозу підготовку до опалювального сезону, зокрема реконструкцію теплових мереж. Комусь політично вигідно, щоб місто зупинилося, але наслідки відчують усі кияни", - застеріг Поворозник.

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Більшість обшуків не стосуються КМДА

Заступник Віталія Кличка уточнив, що з понад 70 обшуків, проведених у столиці, 53 взагалі не стосуються комунальних підприємств і департаментів КМДА.

"Загалом на сьогодні здійснено понад 70 обшуків, враховуючи комерційні структури та обшуки вдома у чиновників. Із них 53 - взагалі не стосуються комунальних підприємств і департаментів КМДА", - наголосив перший заступник голови КМДА. Він додав, що місто системно співпрацює з правоохоронцями.

"За цей період Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА здійснив 385 аудитів і передав матеріали до правоохоронних органів щодо 316 об'єктів аудиту. А за інформацією, яку ми отримали від правоохоронців, за всіма кримінальними провадженнями підготовлено 52 повідомлення про підозру відповідальним за правопорушення особам, щодо 27 кримінальних проваджень обвинувальні акти передано до суду", - резюмував Поворозник.

Обшуки за шістьма різними справами

12 травня Київська міська прокуратура повідомила про проведення обшуків у декількох департаментах КМДА і комунальних підприємствах одразу за шістьма не пов'язаними між собою кримінальними справами, у деяких із них - із податковою поліцією, а у деяких - із Нацполіцією. Крім того, про обшуки прокуратури та інших правоохоронців у своїй квартирі та квартирі колишньої дружини, з якою він розлучений понад 20 років, повідомив голова виконкому партії "УДАР" Віталія Кличка, колишній народний депутат Артур Палатний.

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