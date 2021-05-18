Прокуратура і ДБР знову проводять обшуки в КМДА

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) через підозри у незаконній забудові у буферній зоні Києво-Печерської лаври в середу, 19 травня, відбуваються нові обшуки правоохоронців. Про це повідомляють пресслужби Київської міської прокуратури та Державного бюро розслідувань (ДБР).

"Київська міська прокуратура спільно з теруправлінням ДБР у Києві провела обшуки в департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та департаменті з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації. Кримінальне провадження розпочато за фактом можливих протиправних дій державного реєстратора, які полягали в незаконній реєстрації права власності на незавершений об'єкт будівництва на вулиці Редутній, а саме на шестиповерховий офісний комплекс", - йдеться у повідомленні прокуратури.

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Будівництво поблизу Києво-Печерської лаври

Зазначається, що правоохоронці, зокрема, розслідують "невжиття заходів щодо зупинення" цього будівництва. Адже воно відбувалося у "центральному історичному ареалі міста Києва" та суперечило мораторію на нове будівництво в буферній зоні Києво-Печерської лаври. У прокуратурі зазначають, що, відповідно до містобудівних умов, забудовник мав право побудувати на вказаній ділянці житловий будинок із кількістю поверхів, яка не перевищує чотирьох.

У пресрелізі ДБР додається, що чиновникам КМДА закидають службову недбалість та зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, із тяжкими наслідками. Їм загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки та з конфіскацією майна.

Кличко заявляє про тиск на місцеву владу

13 травня на низці комунальних підприємств Києва відбулися обшуки Державної фіскальної служби (ДФС). Серед установ, де відбулися слідчі дії, були "Київпастранс", "Київський метрополітен" та "Київавтошляхміст".

А за день до цього Київська міська прокуратура провела обшуки в декількох департаментах КМДА і комунальних підприємствах одразу за шістьма не пов'язаними між собою кримінальними справами, у деяких із них - із податковою поліцією, а у деяких - із Національною поліцією України.

18 травня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Facebook про те, що до його квартири вранці приходили озброєні правоохоронці. За словами міського голови Києва, ці події свідчать, що на київську владу триває "безпрецедентний тиск", і такого, мовляв, не було "навіть за часів Януковича".

У СБУ своєю чергою заявили, що обшуки в будинку, де мешкає Кличко, не мали до нього стосунку.