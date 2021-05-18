Прокуратура і ДБР знову проводять обшуки в КМДА

Правоохоронці проводять обшуки в Київській міській державній адміністрації. Цього разу, зазначають у прокуратурі, через незаконну забудову біля Києво-Печерської лаври.
У Київській міській державній адміністрації (КМДА) через підозри у незаконній забудові у буферній зоні Києво-Печерської лаври в середу, 19 травня, відбуваються нові обшуки правоохоронців. Про це повідомляють пресслужби Київської міської прокуратури та Державного бюро розслідувань (ДБР).
"Київська міська прокуратура спільно з теруправлінням ДБР у Києві провела обшуки в департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та департаменті з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації. Кримінальне провадження розпочато за фактом можливих протиправних дій державного реєстратора, які полягали в незаконній реєстрації права власності на незавершений об'єкт будівництва на вулиці Редутній, а саме на шестиповерховий офісний комплекс", - йдеться у повідомленні прокуратури.
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Зазначається, що правоохоронці, зокрема, розслідують "невжиття заходів щодо зупинення" цього будівництва. Адже воно відбувалося у "центральному історичному ареалі міста Києва" та суперечило мораторію на нове будівництво в буферній зоні Києво-Печерської лаври. У прокуратурі зазначають, що, відповідно до містобудівних умов, забудовник мав право побудувати на вказаній ділянці житловий будинок із кількістю поверхів, яка не перевищує чотирьох.
У пресрелізі ДБР додається, що чиновникам КМДА закидають службову недбалість та зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, із тяжкими наслідками. Їм загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки та з конфіскацією майна.
13 травня на низці комунальних підприємств Києва відбулися обшуки Державної фіскальної служби (ДФС). Серед установ, де відбулися слідчі дії, були "Київпастранс", "Київський метрополітен" та "Київавтошляхміст".
А за день до цього Київська міська прокуратура провела обшуки в декількох департаментах КМДА і комунальних підприємствах одразу за шістьма не пов'язаними між собою кримінальними справами, у деяких із них - із податковою поліцією, а у деяких - із Національною поліцією України.
18 травня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Facebook про те, що до його квартири вранці приходили озброєні правоохоронці. За словами міського голови Києва, ці події свідчать, що на київську владу триває "безпрецедентний тиск", і такого, мовляв, не було "навіть за часів Януковича".
У СБУ своєю чергою заявили, що обшуки в будинку, де мешкає Кличко, не мали до нього стосунку.