 Віталій Кличко заявив про ″візит″ правоохоронців до його квартири | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2021

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Новини

Віталій Кличко заявив про "візит" правоохоронців до його квартири

Міський голова Києва Віталій Кличко розповів про те, що до його квартири вранці прийшли озброєні співробітники правоохоронних органів.

Міський голова Києва Віталій Кличко (фото з архіву)

Міський голова Києва Віталій Кличко (фото з архіву)

До квартири міського голови Києва Віталія Кличка вранці вівторка, 18 травня, приходили озброєні правоохоронці. Про це він написав у Facebook.

За словами Кличка, повертаючись вранці з тренування, він зустрів на сходах свого будинку групу співробітників правоохоронних органів, "озброєних і у шоломах". Вони, як каже міський голова, відповіли йому, що прийшли у квартиру двома поверхами нижче, б в них було питання до орендарів.

"Але… Камера встановлена на моєму поверсі зафіксувала, що ці люди підіймалися на мій поверх і дзвонили та стукали у двері моєї квартири", - додав Кличко, зазначивши, що не думає, що йдеться про помилку.

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Кличко каже про "часи Януковича"

За словами міського голови Києва, ці події свідчать, що на київську владу триває "безпрецедентний тиск", і такого, мовляв, не було "навіть за часів Януковича". Він додав, що причетним до цих дій доведеться відповісти за законом.

Напередодні Кличко повідомив, що влада Києва звернулася до правоохоронців з вимогою надати звіт про статус справ, за якими Київська міська державна адміністрація (КМДА) передала документи за підсумками внутрішніх аудитів.

"Із 2015 року Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА здійснив 385 перевірок. І передав правоохоронцям матеріали за 316 об’єктами аудиту. З тієї інформації, що маємо ми, на сьогодні за цими матеріалами зареєстровані 168 кримінальних проваджень або матеріали долучені до справ, порушених раніше. Але питання: яка ситуація з іншими справами?" - заявив Кличко у відеозверненні, опублікованому в Facebook.

"Бо сьогодні перевірки й обшуки здійснюють переважно за тими матеріалами, що передали ми самі! Про ті порушення, що виявили ми самі! Так чим займалися правоохоронні органи? Чи тільки раптом дійшли руки, бо прийшла весна?!" - додав він. Також, на думку мера Києва, дії правоохоронців виглядають заангажовано: "Аби підняти галас і облити брудом столичну владу та мене особисто", - додав Кличко.

Обшуки на комунальних підприємствах Києва

13 травня на низці київських комунальних підприємств відбулися обшуки Державної фіскальної служби (ДФС). Серед установ, де відбулися слідчі дії, були "Київпастранс", "Київський метрополітен" та "Київавтошляхміст".

А напередодні Київська міська прокуратура провела обшуки у декількох департаментах КМДА і комунальних підприємствах одразу за шістьма не пов'язаними між собою кримінальними справами, у деяких із них - із податковою поліцією, а у деяких - із Національною поліцією України.

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