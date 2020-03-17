Обшуки на комунальних підприємствах Києва: Кличко говорить про тиск

Мер Києва Віталій Кличко в четвер, 13 травня, назвав обшуки на комунальних підприємствах міста тиском на столичну владу та придушенням місцевого самоврядування, а також особистим тиском на нього.

"Що стосується подій навколо міської влади. Протягом останніх двох днів правоохоронці та податківці буквально кошмарять столичну владу. Такого не було в Україні навіть у махрові часи Януковича! Вриваються на комунальні підприємства, додому до їхніх керівників. Це якісь нальоти!" - заявив Кличко на своїй сторінці в Facebook. При цьому мер столиці вказав, що обшуки відбулися у "Київзеленбуді", у КП "Спецжитлофонд", у "Київавтодорі", "Київському інституті земельних відносин", "Київміськсвітлі" та в департаментах земельних ресурсів та соціальної політики Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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Також він повідомив про обшук у головного архітектора Києва. "Сьогодні о шостій ранку увірвалися додому до головного архітектора Києва. Приходили додому і до голови виконкому партії "УДАР". Шукають корупцію?! Як блискавично і масово знайшлися якісь "справи", що не витримують жодної правової критики... Насправді те, що відбувається, - це тиск на столичну владу та придушення місцевого самоврядування. Тиск на мене особисто!" - зазначив мер.

За словами Кличка, Київ вивчає питання про запровадження виконкомів, із чим пов'язаний тиск влади на нього. Мер Києва пояснив, що це і стало причиною розгортання "брудної кампанії - з обшуками, потоками брехні та маніпуляціями, спробою дестабілізувати роботу міської влади".

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Обшуки за шістьма різними справами

12 травня Київська міська прокуратура повідомила про проведення обшуків у декількох департаментах КМДА і комунальних підприємствах одразу за шістьма не пов'язаними між собою кримінальними справами, у деяких із них - із податковою поліцією, а у деяких - із Нацполіцією. Крім того, про обшуки прокуратури та інших правоохоронців у своїй квартирі та квартирі колишньої дружини, з якою він розлучений понад 20 років, повідомив голова виконкому партії "УДАР" Віталія Кличка, екснардеп Артур Палатний.