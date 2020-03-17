 Обшуки на комунальних підприємствах Києва: Кличко говорить про тиск | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.05.2021

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Обшуки на комунальних підприємствах Києва: Кличко говорить про тиск

На комунальних підприємствах Києва відбулися обшуки. Мер міста Віталій Кличко назвав їх тиском на столичну владу та на себе особисто.

Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко в четвер, 13 травня, назвав обшуки на комунальних підприємствах міста тиском на столичну владу та придушенням місцевого самоврядування, а також особистим тиском на нього.

"Що стосується подій навколо міської влади. Протягом останніх двох днів правоохоронці та податківці буквально кошмарять столичну владу. Такого не було в Україні навіть у махрові часи Януковича! Вриваються на комунальні підприємства, додому до їхніх керівників. Це якісь нальоти!" - заявив Кличко на своїй сторінці в Facebook. При цьому мер столиці вказав, що обшуки відбулися у "Київзеленбуді", у КП "Спецжитлофонд", у "Київавтодорі", "Київському інституті земельних відносин", "Київміськсвітлі" та в департаментах земельних ресурсів та соціальної політики Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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Також він повідомив про обшук у головного архітектора Києва. "Сьогодні о шостій ранку увірвалися додому до головного архітектора Києва. Приходили додому і до голови виконкому партії "УДАР". Шукають корупцію?! Як блискавично і масово знайшлися якісь "справи", що не витримують жодної правової критики... Насправді те, що відбувається, - це тиск на столичну владу та придушення місцевого самоврядування. Тиск на мене особисто!" - зазначив мер.

За словами Кличка, Київ вивчає питання про запровадження виконкомів, із чим пов'язаний тиск влади на нього. Мер Києва пояснив, що це і стало причиною розгортання "брудної кампанії - з обшуками, потоками брехні та маніпуляціями, спробою дестабілізувати роботу міської влади".

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Обшуки за шістьма різними справами

12 травня Київська міська прокуратура повідомила про проведення обшуків у декількох департаментах КМДА і комунальних підприємствах одразу за шістьма не пов'язаними між собою кримінальними справами, у деяких із них - із податковою поліцією, а у деяких - із Нацполіцією. Крім того, про обшуки прокуратури та інших правоохоронців у своїй квартирі та квартирі колишньої дружини, з якою він розлучений понад 20 років, повідомив голова виконкому партії "УДАР" Віталія Кличка, екснардеп Артур Палатний.

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