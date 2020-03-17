ДФС провела обшуки у ще трьох комунальних підприємствах Києва

Державна фіскальна служба (ДФС) України в четвер, 13 травня, провела обшуки у приміщеннях київських комунальних підприємств "Київпастранс", "Київський метрополітен" та "Київавтошляхміст". Про це повідомляє офіційний портал ДФС.

Як зазначено в повідомленні, приміщення "Київпастрансу" і підрядного комерційного підприємства обшукали в рамках справи про привласнення бюджетних коштів і ухилення від сплати податків. За версією слідства, посадові особи КП "Київпастранс" та підрядного комерційного підприємства, використовуючи суб'єкти господарської діяльності з ознаками ризиковості та транзитності, у 2020 році привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах, виділені на реконструкцію трамвайної лінії в Деснянському районі Києва. Крім того, посадові особи підрядного комерційного підприємства начебто ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

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Обшуки у "Київському метрополітені"

У приміщеннях "Київського метрополітену" провели обшуки з метою виявлення первинної фінансово-господарської документації у межах розпочатого кримінального провадження за підозрою в ухиленні від сплати податків на суму дев'ять мільйонів гривень під час проведення робіт з будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену. За версією слідства, підрядне підприємство, яке виконувало роботи з будівництва на замовлення КП "Київський метрополітен", замовляло роботи по ремонту устаткування у товариства, яке отримані від комунального підприємства кошти перераховувало на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

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Також співробітники ДФС провели 11 обшуків у приміщеннях КП "Київавтошляхміст" та підрядних комерційних підприємств для виявлення фінансової документації, що може свідчити про наявність кримінальних правопорушень. ДФС розслідує кримінальне провадження щодо службових осіб комунального підприємства та групи підрядних комерційних підприємств у підозрі в ухиленні від оподаткування на суму 30 мільйонів гривень. Слідством встановлено, що службові особи КП "Київавтошляхміст" у взаємодії зі службовими особами підрядних комерційних підприємств в період 2019-2020 років сформували технічний податковий кредит з ПДВ, використовуючи компанії з ознаками ризиковості та транзитності.

Кличко заявляє про тиск

Напередодні мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах міста тиском на столичну владу та придушенням місцевого самоврядування, а також особистим тиском на нього. 12 травня Київська міська прокуратура повідомила про проведення обшуків у декількох департаментах КМДА і комунальних підприємствах одразу за шістьма не пов'язаними між собою кримінальними справами, у деяких із них - із податковою поліцією, а у деяких - із Нацполіцією.