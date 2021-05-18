 Обшуки в будинку, де живе Кличко, не стосувалися мера Києва - СБУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2021

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Обшуки в будинку, де живе Кличко, не стосувалися мера Києва - СБУ

У Службі безпеки України заявляють, що обшуки в будинку, де живе мер Києва Віталій Кличко, не мали стосунку до міського голови.

Обшуки в будинку, де живе Кличко, не стосувалися мера Києва - СБУ

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) у вівторок, 18 травня, уранці здійснювали обшуки в будинку, де живе мер Києва Віталій Кличко, в межах розслідування кримінального провадження про фальсифіковані нафтопродукти. До Кличка ці слідчі дії стосунку не мають, заявляють у СБУ.

"Обшуків у мера Києва Віталія Кличка СБУ не проводить. Співробітники ГУ СБУ з боротьби з корупцією та оргзлочинністю із залученням спецпідрозділу ЦСО "А" здійснюють обшуки в межах кримінального провадження про фальсифіковані нафтопродукти", - цитує агентство "Інтерфакс-Україна" пресслужбу СБУ. У СБУ зазначили, що обшуки відбуваються відразу на декількох локаціях, зокрема в будинку, де мешкає Кличко. "Жодного стосунку до самого пана Кличка обшуки не мають", - йдеться в повідомленні.

Пізніше в СБУ повідомили детальнішу інформацію щодо проведених слідчих дій. За інформацією пресслужби відомства, 18 травня обшуки проводилися в кількох регіонах України в рамках кримінального провадження щодо контрабанди в Україну паливно-мастильних матеріалів. "Мета цих дій - викрити мережу ділків, які нелегально імпортували в Україну великі партії пального з Республіки Білорусь і РФ. Ідеться про продукцію, що незаконно імпортується, на понад 100 млн грн", - зазначили в СБУ. За цими даними, одне з офісних приміщень, де проводила обшуки СБУ, розташоване в тому самому будинку, де живе мер Києва Віталій Кличко.

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Коментуючи інформацію про те, чому співробітники спецслужби дзвонили безпосередньо у двері Кличка, в пресслужбі пояснили: "Щоб встановити всі обставини діяльності зловмисників, співробітники СБУ, зокрема, шукали адміністратора камер відеоспостереження зовні та всередині будинку. Все це - з метою встановлення і підтвердження причетності фігурантів провадження до приміщень, розташованих на цьому поверсі".

У СБУ додали, що на оприлюдненому Кличком відео чітко видно, що в його двері, як і у двері інших його сусідів по під'їзду, які не є фігурантами провадження, ніхто не вривався. "Двоє співробітників СБУ в цивільному подзвонили в двері і, не дочекавшись відповіді, пішли до інших сусідів, щоб отримати інформацію про фігурантів провадження", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, що 18 травня вранці Кличко заявив, що до дверей його квартири приходили правоохоронці. Як розповів мер журналістам, камера відеоспостереження зафіксувала, що правоохоронці перебували в під'їзді його будинку безпосередньо біля дверей його квартири, однак сам він в цей час був на тренуванні.

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