 Німецькі економісти погіршили прогноз зростання економіки ФРН | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.10.2021

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Економіка

Німецькі економісти погіршили прогноз зростання економіки ФРН

Провідні науково-дослідні економічні інститути Німеччини погіршили свій прогноз зростання економіки до кінця року. Натомість у 2022 році очікують на потужне зростання.

Головною причиною погіршення економічного прогнозу фахівці називають перебої в поставках товарів і сировини

Головною причиною погіршення економічного прогнозу фахівці називають перебої в поставках товарів і сировини

Провідні економісти ФРН погіршили прогноз зростання економіки Німеччини за підсумками 2021 року через наслідки пандемії. Про це йдеться в доповіді, оприлюдненій провідними науково-дослідними установами країни в галузі економіки у четвер, 14 жовтня.

Як відзначено в документі, ВВП Німеччини зросте на 2,4 відсотка цього року, тоді як у своїх прогнозах на початку року економісти передбачали зростання на 3,7 відсотка. Результати досліджень німецькі фахівці публікують двічі на рік: восени й навесні.

Пандемія COVID-19 гальмує економіку 

Експерти відзначили, що економіка ФРН потерпає насамперед через перебої в ланцюгах поставок товарів і сировини, що спричинено пандемією. Найбільшого удару це завдає по експортних галузях: у серпні німецькі підприємства вперше з травня 2020 року експортували порівняно з попереднім місяцем менше продукції, ніж імпортували.

 

За прогнозом економістів, діяльність, яка потребує активних безпосередніх контатктів між людьми, найближчим часом не відновиться, а сфера послуг взимку працюватиме на меншу потужність, навіть якщо рівень захворюваності в країні не ростиме.

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Водночас фахівці скоригували свій прогноз розвитку економіки в 2022 році в бік більш потужного зростання. Раніше економісти сподівалися на ріст ВВП обсягом 3,9 відсотка, тепер очікують зростання на 4,8 відсотка наступного року. За підрахунками економістів, ціни в Німеччині за 2021 рік зростуть на 3 відсотки, тоді як наступного року - на 2,5. Дефіцит бюджету ФРН має скоротитися з 4,9 відсотка ВВП поточного року до 2,1 відсотка наступного.

Нагадаємо, за підрахунками аналітиків, ВВП Німеччини за 2020 рік через запровадження карантинних обмежень скоротився на 5 відсотка після зростання на 0,6 відсотка у 2019 році.

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