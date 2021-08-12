Розширення біржового індексу DAX: як змінюється вигляд великого німецького бізнесу

Про які компанії відразу ж згадують, коли мова заходить про економіку Німеччини? Mercedes? Siemens? Adidas? Bayer? Взагалі-то ключова особливість німецької бізнес-моделі - велика кількість інноваційних середніх і малих фірм, які часто посідають у своїх сегментах і нішах провідні позиції на світовому ринку. І все ж, в кінцевому рахунку, вигляд і міжнародну спеціалізацію економки визначають найбільші підприємства.

У найбільш розвинених країнах вони зазвичай є відкритими акціонерним товариствами і входять до головного національного біржового індексу. У Німеччині це DAX. Нещодавно він пережив щось на зразок другого народження. Його новий вигляд загалом підтверджує усталене уявлення про німецьку економіку, але водночас коригує і розширює його. А деяких читачів він, можливо, навіть здивує.

Airbus тепер не тільки в CAC 40, але і в DAX 40

Протягом трьох з гаком десятиліть DAX, вперше підрахований влітку 1988 року, складався з 30 компаній. Одні компанії періодично приходили на зміну іншим, але їхнє загальне число завжди залишалося незмінним. Однак наприкінці 2020 року оператор Франкфуртської фондової біржі і укладач німецьких біржових індексів Deutsche Börse, провівши детальні консультації з учасниками ринку і всіма зацікавленими сторонами, ухвалив рішення на третину збільшити склад вищої ліги німецького великого бізнесу. Головна мета - більш повно відображати сучасну структуру економіки Німеччини. 20 вересня 2021 року стало першим торговим днем ​​DAX 40.

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Серед новачків широкому загалу за межами Німеччини найбільше відомий, мабуть, європейський аерокосмічний концерн Airbus - виробник середньо- і далекомагістральних літаків, на яких літають багато авіакомпаній світу. У Франції, де розташована штаб-квартира і головний завод Airbus, його корпоративні папери давно вже включили до головного біржового індексу CAC 40. Тепер ці акції увійшли до вищої ліги і в Німеччині, адже тут розташовані не лише великі літакобудівні, але також космічні й оборонні підрозділи цього зареєстрованого в Нідерландах (і тим самим за кордоном, але на території ЄС) концерну.

Завод Airbus в Гамбурзі

Перехід Airbus до розряду німецьких "блакитних фішок" став можливим завдяки тому, що під час розширення DAX було змінено критерії включення акціонерних товариств до індексу. Тепер вирішальним і практично єдиним фактором, що забезпечує автоматичне потрапляння до його складу, є ринкова капіталізація акціонерного товариства, точніше кажучи - сумарна вартість всіх тих його акцій, які перебувають у вільному обігу, а не в руках стратегічних інвесторів. Інші колишні критерії, як, наприклад, активність торгівлі даними паперами, відпали.

Puma і Adidas конкуруватимуть в одному біржовому індексі

Зате додатково запроваджено нову сувору умову: кандидати в DAX 40 повинні щонайменше два роки працювати з прибутком, а також регулярно представляти не тільки річні і піврічні, а й квартальні звіти, що пройшли певний аудит. Таке посилення контролю є реакцією Deutsche Börse на "скандал століття" через компанію Wirecard. Вона, як з'ясувалося, працювала за шахрайською схемою і була збитковою, але завдяки високій вартості та ліквідності своїх акцій, якими активно грали спекулянти, на якийсь час потрапила в DAX 30.

Іншим новачком в розширеному індексі, який добре знайомий міжнародній аудиторії (і спортивним уболівальникам), став Puma - виробник спортивного одягу і взуття (і спонсор найрізноманітніших команд і спортсменів). Його штаб-квартира розташована в баварському містечку Герцогенаурах, звідки керують і компанією Adidas.

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Випадковість? Ні! Майже сто років тому тут починали виготовляти бутси і гімнастичні тапочки брати Адольф і Рудольф Дасслери (Adolf, Rudolf Dassler). Після Другої світової війни вони посварилися, і кожен створив власну фірму. Але якщо Adidas увійшла в DAX ще в 1998 році, то Puma це вдалося тільки зараз.

Штаб-квартира Puma в Баварії

Продавці одягу та їжі в інтернеті теж біржові важковаговики

Ще один новачок - теж добре відомий широкому загалу, але в даному разі головним чином німецькому. Це берлінський інтернет-магазин взуття, одягу та косметики Zalando. Перетворення створеного в 2008 році стартапу на важковаговика німецької економіки наочно ілюструє структурні зміни, що відбуваються в Німеччині та пов'язані з розвитком електронної комерції та загалом сервісної сфери. Інший приклад: рік тому ще до колишнього DAX увійшов сервіс доставки їжі Delivery Hero - цьому берлінському стартапу для перетворення нв "блакитну фішку" знадобилося навіть менше десяти років.

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Тепер, під час розширення, до індексу включили ще один настільки ж молодий берлінський стартап HelloFresh, який теж займається доставкою їжі. Але у цієї компанії інша бізнес-модель: вона поставляє клієнтам продуктові пакети з інгредієнтами і рецептами для самостійного приготування. Ця послуга особливо популярна в США, які стали головним ринком для німецької компанії, що є сусідами тепер в DAX 40 з такими, наприклад, гігантами-старожилами як Allianz (страхування), Deutsche Post DHL (логістика), Deutsche Telekom (телекомунікації), Münchner Rück (перестраховий бізнес).

Zalando - один із найуспішніших онлайн-магазинів Німеччини

Розширення DAX до сорока компаній вітало Німецьке об'єднання із захисту прав власників цінних паперів (DSW). Однак його прессекретар Юрґен Курц (Jürgen Kurz) поскаржився в інтерв'ю DW, що головний німецький біржовий індекс, як і раніше, "має крен убік індустріальних підприємств". Здавалося б, що поганого у великій кількості промислових компаній, які надалі відіграють важливу роль в індексі і, тим самим, самій економіці? Багато країн були б раді мати стільки великих і різноманітних товаровиробників.

Три домінантні в DAX галузі німецької економіки

Суть проблеми пояснив DW Крістіан Калер (Christian Kahler), головний інвестиційний стратег DZ Bank: "У нас в DAX немає великих компаній зі сфери IT та комп'ютерних технологій, крім SAP і Infineon. Це великий недолік німецького фондового ринку, особливо в порівнянні з американським".

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Справді, в DAX 40 продовжують домінувати такі традиційні галузі німецької економіки як автомобілебудування, хіміко-фармацевтична промисловість і медична техніка. Так, автопром представлений автобудівниками BMW, Daimler, Volkswagen і їхнім постачальником Continental, а тепер ще й інвестиційною компанією Porsche Automobil Holding.

Ще довший список представників різноманітних напрямків хімії, побутової хімії і фармацевтики: BASF (світовий лідер галузі), Bayer (від аспірину до пестицидів), Covestro (полімери), Henkel (пральні порошки, косметика, клеї), до яких тепер додалася ще дистриб'ютор хімічної продукції Brenntag, виробник харчових ароматизаторів і косметичних інгредієнтів Symrise, а також розробник та постачальник реагентів та витратних матеріалів для біотехнологічних досліджень і виробництв Qiagen.

Медична техніка виробництва Siemens Healthineers

Випуском медичних витратних матеріалів займається і новачок Sartorius, однак цю фірму зі 150-річною історією все ж слід віднести до виробників медичного обладнання та лабораторної техніки, наприклад біореакторів для виробництва вакцин. До цієї ж групи ще в DAX 30 входили компанії Fresenius і Fresenius Medical Care, а тепер новим великим її представником стане фірма Siemens Healthineers.

Три "Сіменси" в одному індексі

До 2017 року це був підрозділ концерну Siemens, однак в процесі розукрупнення цього технологічного гіганта спеціалізовані на випуску медичної техніки підприємства були виділені в окреме акціонерне товариство, яке потім вийшло на біржу, а тепер включено в DAX 40. Тож надалі в новому, розширеному німецькому біржовому індексі будуть представлені відразу три "Сіменси".

Материнський багатопрофільний концерн Siemens зосередився, зокрема, на електропоїздах, промисловому обладнанні і автоматизації будівель. Siemens Energy випускає газові турбіни та вітрогенератори, а також оснащує електростанції. Siemens Healthineers постачає на світовий ринок різноманітну медичну та діагностичну техніку - від ультразвукових систем і рентгенівських апаратів до цифрових мамографів і комп'ютерних томографів.