Розширення біржового індексу DAX: як змінюється вигляд великого німецького бізнесу

У вищій лізі великих німецьких компаній відтепер не 30, а 40 фірм. Які галузі представляють новачки і чи змінюють вони уявлення про міжнародну спеціалізацію економіки Німеччини?
Про які компанії відразу ж згадують, коли мова заходить про економіку Німеччини? Mercedes? Siemens? Adidas? Bayer? Взагалі-то ключова особливість німецької бізнес-моделі - велика кількість інноваційних середніх і малих фірм, які часто посідають у своїх сегментах і нішах провідні позиції на світовому ринку. І все ж, в кінцевому рахунку, вигляд і міжнародну спеціалізацію економки визначають найбільші підприємства.
У найбільш розвинених країнах вони зазвичай є відкритими акціонерним товариствами і входять до головного національного біржового індексу. У Німеччині це DAX. Нещодавно він пережив щось на зразок другого народження. Його новий вигляд загалом підтверджує усталене уявлення про німецьку економіку, але водночас коригує і розширює його. А деяких читачів він, можливо, навіть здивує.
Протягом трьох з гаком десятиліть DAX, вперше підрахований влітку 1988 року, складався з 30 компаній. Одні компанії періодично приходили на зміну іншим, але їхнє загальне число завжди залишалося незмінним. Однак наприкінці 2020 року оператор Франкфуртської фондової біржі і укладач німецьких біржових індексів Deutsche Börse, провівши детальні консультації з учасниками ринку і всіма зацікавленими сторонами, ухвалив рішення на третину збільшити склад вищої ліги німецького великого бізнесу. Головна мета - більш повно відображати сучасну структуру економіки Німеччини. 20 вересня 2021 року стало першим торговим днем DAX 40.
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Серед новачків широкому загалу за межами Німеччини найбільше відомий, мабуть, європейський аерокосмічний концерн Airbus - виробник середньо- і далекомагістральних літаків, на яких літають багато авіакомпаній світу. У Франції, де розташована штаб-квартира і головний завод Airbus, його корпоративні папери давно вже включили до головного біржового індексу CAC 40. Тепер ці акції увійшли до вищої ліги і в Німеччині, адже тут розташовані не лише великі літакобудівні, але також космічні й оборонні підрозділи цього зареєстрованого в Нідерландах (і тим самим за кордоном, але на території ЄС) концерну.
Перехід Airbus до розряду німецьких "блакитних фішок" став можливим завдяки тому, що під час розширення DAX було змінено критерії включення акціонерних товариств до індексу. Тепер вирішальним і практично єдиним фактором, що забезпечує автоматичне потрапляння до його складу, є ринкова капіталізація акціонерного товариства, точніше кажучи - сумарна вартість всіх тих його акцій, які перебувають у вільному обігу, а не в руках стратегічних інвесторів. Інші колишні критерії, як, наприклад, активність торгівлі даними паперами, відпали.
Зате додатково запроваджено нову сувору умову: кандидати в DAX 40 повинні щонайменше два роки працювати з прибутком, а також регулярно представляти не тільки річні і піврічні, а й квартальні звіти, що пройшли певний аудит. Таке посилення контролю є реакцією Deutsche Börse на "скандал століття" через компанію Wirecard. Вона, як з'ясувалося, працювала за шахрайською схемою і була збитковою, але завдяки високій вартості та ліквідності своїх акцій, якими активно грали спекулянти, на якийсь час потрапила в DAX 30.
Іншим новачком в розширеному індексі, який добре знайомий міжнародній аудиторії (і спортивним уболівальникам), став Puma - виробник спортивного одягу і взуття (і спонсор найрізноманітніших команд і спортсменів). Його штаб-квартира розташована в баварському містечку Герцогенаурах, звідки керують і компанією Adidas.
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Випадковість? Ні! Майже сто років тому тут починали виготовляти бутси і гімнастичні тапочки брати Адольф і Рудольф Дасслери (Adolf, Rudolf Dassler). Після Другої світової війни вони посварилися, і кожен створив власну фірму. Але якщо Adidas увійшла в DAX ще в 1998 році, то Puma це вдалося тільки зараз.
Ще один новачок - теж добре відомий широкому загалу, але в даному разі головним чином німецькому. Це берлінський інтернет-магазин взуття, одягу та косметики Zalando. Перетворення створеного в 2008 році стартапу на важковаговика німецької економіки наочно ілюструє структурні зміни, що відбуваються в Німеччині та пов'язані з розвитком електронної комерції та загалом сервісної сфери. Інший приклад: рік тому ще до колишнього DAX увійшов сервіс доставки їжі Delivery Hero - цьому берлінському стартапу для перетворення нв "блакитну фішку" знадобилося навіть менше десяти років.
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Тепер, під час розширення, до індексу включили ще один настільки ж молодий берлінський стартап HelloFresh, який теж займається доставкою їжі. Але у цієї компанії інша бізнес-модель: вона поставляє клієнтам продуктові пакети з інгредієнтами і рецептами для самостійного приготування. Ця послуга особливо популярна в США, які стали головним ринком для німецької компанії, що є сусідами тепер в DAX 40 з такими, наприклад, гігантами-старожилами як Allianz (страхування), Deutsche Post DHL (логістика), Deutsche Telekom (телекомунікації), Münchner Rück (перестраховий бізнес).
Розширення DAX до сорока компаній вітало Німецьке об'єднання із захисту прав власників цінних паперів (DSW). Однак його прессекретар Юрґен Курц (Jürgen Kurz) поскаржився в інтерв'ю DW, що головний німецький біржовий індекс, як і раніше, "має крен убік індустріальних підприємств". Здавалося б, що поганого у великій кількості промислових компаній, які надалі відіграють важливу роль в індексі і, тим самим, самій економіці? Багато країн були б раді мати стільки великих і різноманітних товаровиробників.
Суть проблеми пояснив DW Крістіан Калер (Christian Kahler), головний інвестиційний стратег DZ Bank: "У нас в DAX немає великих компаній зі сфери IT та комп'ютерних технологій, крім SAP і Infineon. Це великий недолік німецького фондового ринку, особливо в порівнянні з американським".
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Справді, в DAX 40 продовжують домінувати такі традиційні галузі німецької економіки як автомобілебудування, хіміко-фармацевтична промисловість і медична техніка. Так, автопром представлений автобудівниками BMW, Daimler, Volkswagen і їхнім постачальником Continental, а тепер ще й інвестиційною компанією Porsche Automobil Holding.
Ще довший список представників різноманітних напрямків хімії, побутової хімії і фармацевтики: BASF (світовий лідер галузі), Bayer (від аспірину до пестицидів), Covestro (полімери), Henkel (пральні порошки, косметика, клеї), до яких тепер додалася ще дистриб'ютор хімічної продукції Brenntag, виробник харчових ароматизаторів і косметичних інгредієнтів Symrise, а також розробник та постачальник реагентів та витратних матеріалів для біотехнологічних досліджень і виробництв Qiagen.
Випуском медичних витратних матеріалів займається і новачок Sartorius, однак цю фірму зі 150-річною історією все ж слід віднести до виробників медичного обладнання та лабораторної техніки, наприклад біореакторів для виробництва вакцин. До цієї ж групи ще в DAX 30 входили компанії Fresenius і Fresenius Medical Care, а тепер новим великим її представником стане фірма Siemens Healthineers.
До 2017 року це був підрозділ концерну Siemens, однак в процесі розукрупнення цього технологічного гіганта спеціалізовані на випуску медичної техніки підприємства були виділені в окреме акціонерне товариство, яке потім вийшло на біржу, а тепер включено в DAX 40. Тож надалі в новому, розширеному німецькому біржовому індексі будуть представлені відразу три "Сіменси".
Материнський багатопрофільний концерн Siemens зосередився, зокрема, на електропоїздах, промисловому обладнанні і автоматизації будівель. Siemens Energy випускає газові турбіни та вітрогенератори, а також оснащує електростанції. Siemens Healthineers постачає на світовий ринок різноманітну медичну та діагностичну техніку - від ультразвукових систем і рентгенівських апаратів до цифрових мамографів і комп'ютерних томографів.