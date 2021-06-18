 Утилізація батарейок та акумуляторів - перспективне джерело цінної сировини | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

Утилізація батарейок та акумуляторів - перспективне джерело цінної сировини

У світі дедалі більше вживаних батарей та акумуляторів, і не лише через електромобілі й електровелосипеди. Утім, тільки близько половини з них переробляється, тож потрібні значні інвестиції в потужності з утилізації.

Утилізація батарейок і акумуляторів

Більшість батарейок, які надходять на переробку, одноразові

Розташована в німецькому місті Бремергафен компанія Redux спеціалізується на переробці вживаних батарейок та акумуляторів від різноманітних електроприладів. Щорічно на її потужностях утилізовують 10 тисяч тонн використаних елементів живлення.

"Вживані батарейки від електроприладів - це основний бізнес, на них припадає близько 90 відсотків", - розповідає один з директорів компанії Мартін Райхштайн (Martin Reichstein). Його колега Детлеф Шмеер (Detlef Schmeer) додає: "80 відсотків батарейок - це одноразові старі лужно-марганцеві. Одноразові батарейки й досі домінують".

Дослідження: половина батарейок опиняється на смітнику

Крім одноразових батарейок різних типів, на касі чи не кожного супермаркету нині продаються також інші елементи живлення, приміром, акумуляторні батареї - так звані нікель-метал-гібридні батарейки або значно потужніші літій-іонні мініатюрні елементи живлення, потрібні для роботи, приміром, наручних годинників та відомі в народі як "таблетки". А ще варто згадати літій-іонні акумуляторні батареї до смартфонів, ноутбуків, нетбуків та інших портативних гаджетів, а також до цифрових фотоапаратів і відеокамер, газонних роботів або повітродувок для прибирання листя та низки інших електроприладів. Всі ці гальванічні елементи живлення містять цінні метали, як-от кобальт, нікель, мідь і літій.

Потужності з переробки батарейок та акумуляторів компанії Redux, місто Бременгафен

Потужності з переробки батарейок та акумуляторів компанії Redux

У дослідженні, проведеному три роки тому Дармштадтським екоінститутом на замовлення ЄС, зазначалося, що половину всіх батарейок від електроприладів збирають і переробляють. "У 2019 році було зібрано 52,22 відсотка таких батарейок і акумуляторів", - запевняє Маттіас Бухерт (Matthias Buchert), який очолює відділ ресурсів і мобільності цього інституту. "Це незначне зростання в порівнянні з попередніми роками", - додає він. Утім, це також означає, що майже половина всіх вживаних батарейок і акумуляторів все одно опиняється на смітнику. "Ще є над чим працювати задля підвищення рівня збору вживаних батарейок", - визнає дослідник.

На думку Маттіаса Бухерта, тут конче потрібне втручання органів влади, зокрема, на рівні ЄС. Річ у тім, що чинні на сьогодні в ЄС правила щодо поводження з батарейками запровадили ще 2006 року, коли літій-іонних батарейок у масовому продажу практично не було. Відтоді все докорінно змінилося - на ринку з'являється дедалі більше літій-іонних елементів живлення, що згодом опиняються на смітнику. І це попри те, що вони містять цінні складові.

Читайте також: Розвиток акумуляторів і сьогоднішні можливості фізики

"Акумулятори наших ноутбуків і портативних комп'ютерів дуже цінні, адже вони містять кобальт", - пояснює Бухерт. Та й акумулятори до електровелосипедів також зношуються і потребують заміни, власне, як і акумулятори перших електрокарів. Поки що їхня кількість незначна, говорить Бухерт, "але до кінця десятиліття вона суттєво зросте". Тож необхідно знайти належний спосіб поводження з такими елементами живлення, щоб, з одного боку, впоратися з соціальними та екологічними наслідками видобутку сировини, а з іншого - задовольнити майбутнє зростання попиту на сировину для батарей.

Дитяча праця під час видобутку токсичного кобальту в ДР Конго

Потрібний для акумуляторів токсичний кобальт видобувають насамперед у ДР Конго, де в кобальтових "копанках" часто працюють діти

Утилізація не завжди економічно вигідна

Провідні гравці на ринку електромобілів, як-от Volkswagen або Tesla, інвестують мільярди в розбудову потужностей з переробки вживаних акумуляторів. Такі великі компанії цікавить насамперед утилізація акумуляторів для електромобілів. Щодо дрібніших вживаних батарейок та акумуляторів, то їх сортують і переробляють на потужностях таких компаній, як Redux. Прибуток від вторинної сировини, як правило, не покриває пов'язаних з нею витрат.

Завод з виробництва батарей для електрокарів у Саксонії

На одному з експериментальних заводів з виробництва батарей для електрокарів у Саксонії (архівне фото)

Тож з економічної точки зору переробка відходів поки що залишається дотаційним бізнесом, пояснює Детлеф Шмеер з компанії Redux. "Ми отримуємо гроші в рамках системи відшкодування коштів, тож нам вдається покрити витрати на процес", - пояснює менеджер. Це особливо актуально для вторинної сировини, отриманої з вживаних одноразових батарейок. "Ми все одно маємо платити за передачу сировини тим, хто застосовує термічний процес для вилучення цинку", - каже Шмеер.

Читайте також: Що спільного в електромобілів та дитячої праці?

Щодо літій-іонних батарей, то тут ситуація інша, говорить Шмеер. "Кінцевий продукт, який ми отримуємо в результаті переробки, - дрібний порошок, що містить дорогоцінні й рідкісні метали, літій і кобальт. За них можна отримати гроші", - визнав Шмеер.

Приписи ЄС щодо батарейок і акумуляторів переглянуть

Тим часом політики теж не сидять склавши руки. Нині переглядається Європейська директива щодо поводження з батарейками від 2006 року. Єврокомісія уже направила відповідний проєкт у Європарламент. За словами Маттіаса Бухерта, запропонований єврокомісарами проєкт передбачає довести до 2030 року ступінь переробки матеріалів, застосованих в одноразових лужно-марганцевих і перезарядних нікель-метал-гідридних батареях, до 95 відсотків.

"Що стосується літію, то заводи та технології досі відстають", - зазначає Бухерт. Але вже існує ціла низка технологічних підходів і успішно проведених досліджень щодо утилізації цих батарей. "Саме тут Єврокомісія запропонувала коефіцієнт утилізації на рівні 25 відсотків на 2025 рік і 70 відсотків на 2030 рік", - додає він. Однак реальних змін, на думку експерта, можна буде досягти тільки в разі запровадження системи зборів на переробку відходів, коли певна заплачена додаткова сума за акумулятор повертатиметься покупцеві в разі здачі цього елемента живлення на переробку.

Читайте також: Поради німецьких вчених: як подовжити життя батарейці

Навіть якщо квоти на переробку підвищать тільки тимчасово, місцеві компанії з утилізації відходів швидко досягнуть межі своїх можливостей. Потужності заводів з переробки відходів потрібно значно збільшити, так само як нині розширюються потужності заводів з виробництва акумуляторів.

"Великі акумулятори від електромобілів у Бремергафені, як і раніше, не перероблятимуть. Але літій-іонні батареї меншого розміру, що застосовуються в е-велосипедах, роботах-пилосмоках, електричних інвалідних кріслах або акумуляторних дрилях, тут утилізуватимуть. "Технічно ми можемо переробляти ще більше ", - запевняє менеджер Redux Мартін Райхштейн.

Дивитись відео 01:34

Як позбутися шкідливих акумуляторів для електромобілів - німецький досвід

  • Паперове сміття

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    Синій - для паперу

    Майже всі в Німеччині знають, що блакитні баки - для паперу і картону. Але мало кому відомо, що коробки для піци та папір для випічки викидати в них неможна - харчові відходи заважають процесу переробки. Навіть плакатний папір не може бути перероблений. До речі, процес переробки паперу застосовується в Німеччині давно: в 1774 році його розробив правознавець Юстус Клапрот (Justus Claproth).

  • Сміттєвоз з коричневим баком

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    Коричневий - для компостних відходів

    Будь-хто, знайомий з правилами садового компосту, буде здивований, що може бути в коричневому сміттєвому баку: кухонні відходи, харчові відходи, садові і зелені відходи - в тому числі молочні продукті, м'ясо і риба або цитрусові. Все це обробляється в біогазових установках.

  • Жовті баки

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    Жовтий - для упаковок

    У жовтому баку збираються усі види пакувального матеріалу, такі як алюміній, пластик, пінопласт, харчові упаковки. В ідеалі упаковка повинна бути порожньою, але все ж таки залишки дозволені, тому, наприклад, упаковки від йогуртів мити не треба. Додатково обробляється тільки кращий матеріал, а решта спалюється для одержання енергії.

  • Жовті мішки

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    Альтернатива баку: жовтий мішок

    Замість жовтого баку пакувальні матеріали можуть також збиратися у жовті мішки. У багатьох містах також можна отримати жовту сумку від фірми, що віповідає за переробку відходів в кожному районі.

  • Чорні баки

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    Чорний - для решти

    Чорний або сірий ящик призначений для залишкових відходів - підгузників, недопалків та іншого смердючого матеріалу. Однак, залишки фарби, люмінесцентні лампи або батарейки збираються окремо.

  • Батарейки

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    Складний випадок: особливе сміття

    Батарейки можна віддати в прийомники в супермаркетах чи парфюмерно-галантерейних магазинах. В кожному місті також є системи збору таких відходів, іноді їх забирають прямо з дому. Справа в тому, що вони не можуть бути утилізовані з іншими відходами: при спалюванні батарейки будуть виділяти токсичні гази або, навіть, можуть вибухнути.

  • Переповнений контейнер

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    Відмова через переповненість

    Якщо контейнери для сміття переповнені, працівники сміттєвозів можуть відмовитися приймати їх. Тому немає ніякого сенсу в складуванні сміття. Деякі люди закривають свої контейнери, щоб запобігти підкиданню в них сміття. Можна також замовити більший контейнер, але за додаткову платню.

  • Контейнер з зеленим склом

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    Теорія кольорів для скляних відходів

    Скляні відходи збирають за трьома кольорами: білим, коричневим і зеленим. Але якщо пляшка синя або жовта, то вона також належить до категорії зеленого скла. Проте розбите скло має збиратися окремо, бо буде заважати процесу рециркуляції. Кришки і корки варто зняти заздалегідь.

  • Громадські контейнери для скла

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    "Відпочинок" для скляних контейнерів

    У деяких містах є баки для відходів зі скла для кожного будинку, плюс великий скляний контейнер в публічних місцях. Деінде є лише скляні контейнери, розташовані на перехрестях, автостоянках або біля гуртівень. Їх не можна наповнювати цілодобово. Баки мають свій "відпочинок" - після 8-ї вечора в будні, а також по неділях і в святкові дні викидати сміття не можна, щоб не створювати зайвого шуму.

  • Автоматичне повернення пляшок в супермаркеті

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    Щотижневий ритуал: повернення пляшок

    Пляшки можна здати в магазин, повернувши за це платню. Зараз більшість супермаркетів мають автоматичну систему повернення пляшок. Однак, таким системам підходять не всі пляшки. Найчастіше вони приймають ті, які є в асортименті магазину.

  • Збір пляшок в Карлсруе

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    Пляшка як пожертва

    Хто не повертає пляшки, залишає їх на вулиці біля смітників в якості пожертви. Нужденні можуть зібрати їх і здати, отримавши додатковий дохід. В місті Карлсруе є навіть додатковий пристрій, який робить неформальну систему передачі пляшок більш ефективною.

  • Великогабаритні відходи

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    Великогабаритні відходи

    Деякі речі, безумовно, занадто громіздкі для смітників. У певні дні на муніципальних пунктах збору можна позбутися від нелюбимих диванів, пошарпаних ковдр або зламаних стільців. У Берліні також є спеціальні місця: там речі може забрати новий власник, але воні мають бути у більш-менш гідному стані.

  • Збір одягу

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    Збір одягу

    Одяг та взуття не повинні потрапляти в звичайне сміття. Контейнери для старих речей є в кожному місті. Часто фонди і спілки збирають, переробляють і продають одяг. Втім, деякі просто залишають свої речі перед контейнером, де вони валяються як мокре і брудне сміття. Не так це задумувалося.

  • Сміття в берлінському парку

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    Купи сміття в парку

    Всупереч заборонам, в Німеччині сміття не завжди викидається зразково. В цьому можна переконатися в міському парку в теплу пору року в понеділок уранці. У Берліні після вихідних в парках залишаються тонни сміття: пляшки, пластикові відходи, залишки пікників. У відповідь на це мерія встановлює там великогабаритні сміттєві баки.

    Автор: Елізабет Ґренір, Олена Губар


DW.COM

Як Східна Німеччина перетворюється на електромобільний центр Європи

Східна Німеччина після тривалої деіндустріалізації перетворюється на європейський центр виробництва електромобілів й акумуляторних батарей. Особливу роль має відіграти Берлін.  

Техкорпорації США звинувачують у експлуатації дитячої праці

Американські технологічні гіганти причетні до нещадної експлуатації дитячої праці на кобальтових рудниках в Африці, йдеться у колективному позові правозахисників.  

Реклама

Докладно

Утилізація батарейок і акумуляторів

Чому важливо утилізувати батарейки й акумулятори?

У світі лише близько половини відпрацьованих батарейок та акумуляторів переробляються.  

Повторний геодезичний обмір Німеччини

Заради нових технологій: Німеччину повторно обміряють

Навіщо доводиться наново перемірювати Німеччину з точністю до міліметра? DW - про те, для чого потрібні нові дані.  