Утилізація батарейок та акумуляторів - перспективне джерело цінної сировини

Розташована в німецькому місті Бремергафен компанія Redux спеціалізується на переробці вживаних батарейок та акумуляторів від різноманітних електроприладів. Щорічно на її потужностях утилізовують 10 тисяч тонн використаних елементів живлення.

"Вживані батарейки від електроприладів - це основний бізнес, на них припадає близько 90 відсотків", - розповідає один з директорів компанії Мартін Райхштайн (Martin Reichstein). Його колега Детлеф Шмеер (Detlef Schmeer) додає: "80 відсотків батарейок - це одноразові старі лужно-марганцеві. Одноразові батарейки й досі домінують".

Дослідження: половина батарейок опиняється на смітнику

Крім одноразових батарейок різних типів, на касі чи не кожного супермаркету нині продаються також інші елементи живлення, приміром, акумуляторні батареї - так звані нікель-метал-гібридні батарейки або значно потужніші літій-іонні мініатюрні елементи живлення, потрібні для роботи, приміром, наручних годинників та відомі в народі як "таблетки". А ще варто згадати літій-іонні акумуляторні батареї до смартфонів, ноутбуків, нетбуків та інших портативних гаджетів, а також до цифрових фотоапаратів і відеокамер, газонних роботів або повітродувок для прибирання листя та низки інших електроприладів. Всі ці гальванічні елементи живлення містять цінні метали, як-от кобальт, нікель, мідь і літій.

Потужності з переробки батарейок та акумуляторів компанії Redux

У дослідженні, проведеному три роки тому Дармштадтським екоінститутом на замовлення ЄС, зазначалося, що половину всіх батарейок від електроприладів збирають і переробляють. "У 2019 році було зібрано 52,22 відсотка таких батарейок і акумуляторів", - запевняє Маттіас Бухерт (Matthias Buchert), який очолює відділ ресурсів і мобільності цього інституту. "Це незначне зростання в порівнянні з попередніми роками", - додає він. Утім, це також означає, що майже половина всіх вживаних батарейок і акумуляторів все одно опиняється на смітнику. "Ще є над чим працювати задля підвищення рівня збору вживаних батарейок", - визнає дослідник.

На думку Маттіаса Бухерта, тут конче потрібне втручання органів влади, зокрема, на рівні ЄС. Річ у тім, що чинні на сьогодні в ЄС правила щодо поводження з батарейками запровадили ще 2006 року, коли літій-іонних батарейок у масовому продажу практично не було. Відтоді все докорінно змінилося - на ринку з'являється дедалі більше літій-іонних елементів живлення, що згодом опиняються на смітнику. І це попри те, що вони містять цінні складові.

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"Акумулятори наших ноутбуків і портативних комп'ютерів дуже цінні, адже вони містять кобальт", - пояснює Бухерт. Та й акумулятори до електровелосипедів також зношуються і потребують заміни, власне, як і акумулятори перших електрокарів. Поки що їхня кількість незначна, говорить Бухерт, "але до кінця десятиліття вона суттєво зросте". Тож необхідно знайти належний спосіб поводження з такими елементами живлення, щоб, з одного боку, впоратися з соціальними та екологічними наслідками видобутку сировини, а з іншого - задовольнити майбутнє зростання попиту на сировину для батарей.

Потрібний для акумуляторів токсичний кобальт видобувають насамперед у ДР Конго, де в кобальтових "копанках" часто працюють діти

Утилізація не завжди економічно вигідна

Провідні гравці на ринку електромобілів, як-от Volkswagen або Tesla, інвестують мільярди в розбудову потужностей з переробки вживаних акумуляторів. Такі великі компанії цікавить насамперед утилізація акумуляторів для електромобілів. Щодо дрібніших вживаних батарейок та акумуляторів, то їх сортують і переробляють на потужностях таких компаній, як Redux. Прибуток від вторинної сировини, як правило, не покриває пов'язаних з нею витрат.

На одному з експериментальних заводів з виробництва батарей для електрокарів у Саксонії (архівне фото)

Тож з економічної точки зору переробка відходів поки що залишається дотаційним бізнесом, пояснює Детлеф Шмеер з компанії Redux. "Ми отримуємо гроші в рамках системи відшкодування коштів, тож нам вдається покрити витрати на процес", - пояснює менеджер. Це особливо актуально для вторинної сировини, отриманої з вживаних одноразових батарейок. "Ми все одно маємо платити за передачу сировини тим, хто застосовує термічний процес для вилучення цинку", - каже Шмеер.

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Щодо літій-іонних батарей, то тут ситуація інша, говорить Шмеер. "Кінцевий продукт, який ми отримуємо в результаті переробки, - дрібний порошок, що містить дорогоцінні й рідкісні метали, літій і кобальт. За них можна отримати гроші", - визнав Шмеер.

Приписи ЄС щодо батарейок і акумуляторів переглянуть

Тим часом політики теж не сидять склавши руки. Нині переглядається Європейська директива щодо поводження з батарейками від 2006 року. Єврокомісія уже направила відповідний проєкт у Європарламент. За словами Маттіаса Бухерта, запропонований єврокомісарами проєкт передбачає довести до 2030 року ступінь переробки матеріалів, застосованих в одноразових лужно-марганцевих і перезарядних нікель-метал-гідридних батареях, до 95 відсотків.

"Що стосується літію, то заводи та технології досі відстають", - зазначає Бухерт. Але вже існує ціла низка технологічних підходів і успішно проведених досліджень щодо утилізації цих батарей. "Саме тут Єврокомісія запропонувала коефіцієнт утилізації на рівні 25 відсотків на 2025 рік і 70 відсотків на 2030 рік", - додає він. Однак реальних змін, на думку експерта, можна буде досягти тільки в разі запровадження системи зборів на переробку відходів, коли певна заплачена додаткова сума за акумулятор повертатиметься покупцеві в разі здачі цього елемента живлення на переробку.

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Навіть якщо квоти на переробку підвищать тільки тимчасово, місцеві компанії з утилізації відходів швидко досягнуть межі своїх можливостей. Потужності заводів з переробки відходів потрібно значно збільшити, так само як нині розширюються потужності заводів з виробництва акумуляторів.

"Великі акумулятори від електромобілів у Бремергафені, як і раніше, не перероблятимуть. Але літій-іонні батареї меншого розміру, що застосовуються в е-велосипедах, роботах-пилосмоках, електричних інвалідних кріслах або акумуляторних дрилях, тут утилізуватимуть. "Технічно ми можемо переробляти ще більше ", - запевняє менеджер Redux Мартін Райхштейн.

Дивитись відео 01:34 Поділитись Як позбутися шкідливих акумуляторів для електромобілів - німецький досвід (20.12.2019) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3V7r7 Як позбутися шкідливих акумуляторів для електромобілів - німецький досвід