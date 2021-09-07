Водневу техніку для транспорту створюватимуть у Німеччині нові центри

Німеччина зробила новий важливий крок на шляху до задекларованої мети стати одним зі світових лідерів водневої економіки. Уряд ФРН виділив 290 мільйонів євро на створення і фінансування до 2024 року чотирьох інноваційно-технологічних центрів (ITZ), які розроблятимуть водневі технології для транспортної сфери: легкових і вантажних автомобілів, поїздів, річкових і морських суден, літаків.

"Ці центри враховуватимуть різні потреби промисловості і зосередяться на різних завданнях", - пояснив міністр транспорту і цифрової інфраструктури Німеччини Андреас Шоєр (Andreas Scheuer) під час оголошення 2 вересня в Берліні остаточних результатів тендера на отримання федеральних субсидій для здійснення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в галузі водню (H2). На конкурс було представлено 15 заявок з усієї Німеччини.

Модельний H2-регіон у Баварії: "зелений" водень для автотранспорту

Аби одночасно вирішувати завдання як інноваційної, так і регіональної політики, міністерство вирішило розподілити бюджетні кошти між Західною, Східною, Північною та Південною Німеччиною, спрямувавши кошти переважно у середні і навіть невеликі міста.

Так, один з чотирьох центрів, південний, розташовуватиметься у містечку Пфаффенгаузен, що має лише п'ять тисяч жителів. Однак саме сюди буде спрямовано левову частку виділених коштів - до 100 мільйонів євро. Адже саме в цій частині Баварії на північний схід від Мюнхена наприкінці 2019 року стартував проєкт HyBayern, мета якого - створити модельний регіон з виробництва та використання "зеленого" водню.

Читайте також: Коментар: Україна - від транзитерки газу до експортерки водню

Для цього буде зведено установку для отримання H2 шляхом електролізу води. Цей електролізер використовуватиме "зелену" електроенергію гідро- та сонячної електростанцій. Отриманим воднем забезпечуватимуться три заплановані в регіоні заправні станції. Вони обслуговуватимуть ті 140 водневих транспортних засобів, якими намічено обладнати в рамках проєкту місцеві комунальні та приватні підприємства. Це близько 30 автобусів, приблизно стільки ж легкових автомобілів, кілька вантажівок та десь 70 автонавантажувачів та тракторів.

Водневий автобус у Вісбадені

Тож основною спеціалізацією нового інноваційно-технологічного центру у Пфаффенгаузені стане розробка водневих рішень для легковиків, вантажівок та автобусів. Тим більше, що звідси менше ста кілометрів до Мюнхена, де розташовані штаб-квартири та головні заводи автоконцерну BMW та виробника вантажівок та автобусів MAN (входить у концерн Traton, що належить групі Volkswagen). Обидві компанії активно переходять зараз на електромобілі, але не виключаються випуск машин, що працюватимуть на водні.

Дуйсбург: водневий центр для Рурської області

Іншою спеціалізацією баварського центру, зазначає міністерство, буде створення компонентів і технологій для літакобудування, у тому числі для легких літальних апаратів. Адже в Баварії зараз бурхливо розвивається аерокосмічна галузь.

На заході Німеччини новий центр розташовуватиметься у Дуйсбурзі. У цьому місті на Рейні з півмільйонним населенням розташований найбільший у Європі річковий порт, тож одним із напрямків наукових і конструкторських робіт стане обслуговування судноплавства і, можливо, суднобудування. Але тут також шукатимуть технологічні рішення для залізничних і автомобільних вантажних перевезень, адже поруч - Рурська область, один із основних промислових регіонів ФРН, і місто-мільйонник Кельн - найважливіший транспортний вузол.

"Понад 100 підприємств, наукових установ та ділових об'єднань підтвердили свої наміри співпрацювати з центром у Дуйсбургу", - повідомив прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія (і кандидат у канцлери ФРН) Армін Лашет (Armin Laschet). Додатково до 60 мільйонів євро федеральних субсидій земельний уряд підтримає перші кроки зі створення центру сумою у 1,6 мільйона євро, а у перспективі, до 2025 року, може виділити до 50 мільйонів євро.

Промисловий Хемніц візьметься за локомотиви на водні

На сході країни, у федеральній землі Саксонія, водневий інноваційно-технологічний центр розташується у Хемніці (населення: чверть мільйона людей) поряд з Технічним університетом (TU Chemnitz) та двома інститутами прикладних досліджень Товариства імені Фраунгофера (Fraunhofer Gesellschaft), один з яких, наприклад, працює в галузі верстатобудування.

Бак із воднем у Хемніці

Саксонський центр теж отримає з Берліна 60 мільйонів євро, а його спеціалізацією стане, зокрема, залізничний транспорт - локомотиви і трамваї, а також вантажівки, будівельні та сільськогосподарські машини.

Гамбург та його сусіди: водневі рішення для судноплавства та авіації

Четвертий, північний центр стане радше кластером, оскільки він розташується не в одній, а відразу у чотирьох локаціях: у Гамбурзі (1,8 мільйона людей), Бремені/Бремерхафені (570 000/114 000) та Штаді (48 000). Цілком природно, що тут, у цих портових містах на березі Північного моря, одним з основних напрямів майбутніх досліджень стане морське судноплавство.

Однак у цьому регіоні зосереджені також підприємства німецької аерокосмічної галузі, що належать, зокрема, європейському концерну Airbus. Тож іншою спеціалізацією північного кластера стане авіабудування. До того ж саме у цьому регіоні ще 2018 року вперше у світі стали тестувати дві водневі електрички, після чого регіональна залізнична компанія замовила 14 таких потягів, які почнуть надходити наприкінці 2022 року. Тепер на порядку денному - використання H2 для вантажних залізничних перевезень.

Читайте також: Літаки на водні: чи зможе людство літати без шкідливих викидів? (відео)

"На воді, під час вантажних перевезень на суші та в авіації водень може замінити викопні енергоносії й, таким чином, зробити логістику більш щадною для клімату", - заявив перший бургомістр Гамбурга Петер Ченчер (Peter Tschentscher). Водночас він переконаний, що науковими розробками нового центру напевно зможуть скористатися не тільки великі компанії: "Він підтримає водневі проєкти стартапів, а також малих і середніх підприємств".