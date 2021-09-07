Водневу техніку для транспорту створюватимуть у Німеччині нові центри

На розробку водневих технологій для автомобілів, потягів, суден та літаків уряд Німеччини виділив 290 мільйонів євро. Берлін поєднує підтримку інновацій з розвитком регіонів.
Німеччина зробила новий важливий крок на шляху до задекларованої мети стати одним зі світових лідерів водневої економіки. Уряд ФРН виділив 290 мільйонів євро на створення і фінансування до 2024 року чотирьох інноваційно-технологічних центрів (ITZ), які розроблятимуть водневі технології для транспортної сфери: легкових і вантажних автомобілів, поїздів, річкових і морських суден, літаків.
"Ці центри враховуватимуть різні потреби промисловості і зосередяться на різних завданнях", - пояснив міністр транспорту і цифрової інфраструктури Німеччини Андреас Шоєр (Andreas Scheuer) під час оголошення 2 вересня в Берліні остаточних результатів тендера на отримання федеральних субсидій для здійснення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в галузі водню (H2). На конкурс було представлено 15 заявок з усієї Німеччини.
Аби одночасно вирішувати завдання як інноваційної, так і регіональної політики, міністерство вирішило розподілити бюджетні кошти між Західною, Східною, Північною та Південною Німеччиною, спрямувавши кошти переважно у середні і навіть невеликі міста.
Так, один з чотирьох центрів, південний, розташовуватиметься у містечку Пфаффенгаузен, що має лише п'ять тисяч жителів. Однак саме сюди буде спрямовано левову частку виділених коштів - до 100 мільйонів євро. Адже саме в цій частині Баварії на північний схід від Мюнхена наприкінці 2019 року стартував проєкт HyBayern, мета якого - створити модельний регіон з виробництва та використання "зеленого" водню.
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Для цього буде зведено установку для отримання H2 шляхом електролізу води. Цей електролізер використовуватиме "зелену" електроенергію гідро- та сонячної електростанцій. Отриманим воднем забезпечуватимуться три заплановані в регіоні заправні станції. Вони обслуговуватимуть ті 140 водневих транспортних засобів, якими намічено обладнати в рамках проєкту місцеві комунальні та приватні підприємства. Це близько 30 автобусів, приблизно стільки ж легкових автомобілів, кілька вантажівок та десь 70 автонавантажувачів та тракторів.
Тож основною спеціалізацією нового інноваційно-технологічного центру у Пфаффенгаузені стане розробка водневих рішень для легковиків, вантажівок та автобусів. Тим більше, що звідси менше ста кілометрів до Мюнхена, де розташовані штаб-квартири та головні заводи автоконцерну BMW та виробника вантажівок та автобусів MAN (входить у концерн Traton, що належить групі Volkswagen). Обидві компанії активно переходять зараз на електромобілі, але не виключаються випуск машин, що працюватимуть на водні.
Іншою спеціалізацією баварського центру, зазначає міністерство, буде створення компонентів і технологій для літакобудування, у тому числі для легких літальних апаратів. Адже в Баварії зараз бурхливо розвивається аерокосмічна галузь.
На заході Німеччини новий центр розташовуватиметься у Дуйсбурзі. У цьому місті на Рейні з півмільйонним населенням розташований найбільший у Європі річковий порт, тож одним із напрямків наукових і конструкторських робіт стане обслуговування судноплавства і, можливо, суднобудування. Але тут також шукатимуть технологічні рішення для залізничних і автомобільних вантажних перевезень, адже поруч - Рурська область, один із основних промислових регіонів ФРН, і місто-мільйонник Кельн - найважливіший транспортний вузол.
"Понад 100 підприємств, наукових установ та ділових об'єднань підтвердили свої наміри співпрацювати з центром у Дуйсбургу", - повідомив прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія (і кандидат у канцлери ФРН) Армін Лашет (Armin Laschet). Додатково до 60 мільйонів євро федеральних субсидій земельний уряд підтримає перші кроки зі створення центру сумою у 1,6 мільйона євро, а у перспективі, до 2025 року, може виділити до 50 мільйонів євро.
На сході країни, у федеральній землі Саксонія, водневий інноваційно-технологічний центр розташується у Хемніці (населення: чверть мільйона людей) поряд з Технічним університетом (TU Chemnitz) та двома інститутами прикладних досліджень Товариства імені Фраунгофера (Fraunhofer Gesellschaft), один з яких, наприклад, працює в галузі верстатобудування.
Саксонський центр теж отримає з Берліна 60 мільйонів євро, а його спеціалізацією стане, зокрема, залізничний транспорт - локомотиви і трамваї, а також вантажівки, будівельні та сільськогосподарські машини.
Четвертий, північний центр стане радше кластером, оскільки він розташується не в одній, а відразу у чотирьох локаціях: у Гамбурзі (1,8 мільйона людей), Бремені/Бремерхафені (570 000/114 000) та Штаді (48 000). Цілком природно, що тут, у цих портових містах на березі Північного моря, одним з основних напрямів майбутніх досліджень стане морське судноплавство.
Однак у цьому регіоні зосереджені також підприємства німецької аерокосмічної галузі, що належать, зокрема, європейському концерну Airbus. Тож іншою спеціалізацією північного кластера стане авіабудування. До того ж саме у цьому регіоні ще 2018 року вперше у світі стали тестувати дві водневі електрички, після чого регіональна залізнична компанія замовила 14 таких потягів, які почнуть надходити наприкінці 2022 року. Тепер на порядку денному - використання H2 для вантажних залізничних перевезень.
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"На воді, під час вантажних перевезень на суші та в авіації водень може замінити викопні енергоносії й, таким чином, зробити логістику більш щадною для клімату", - заявив перший бургомістр Гамбурга Петер Ченчер (Peter Tschentscher). Водночас він переконаний, що науковими розробками нового центру напевно зможуть скористатися не тільки великі компанії: "Він підтримає водневі проєкти стартапів, а також малих і середніх підприємств".