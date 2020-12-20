 Нова мутація коронавірусу була в Німеччині вже в листопаді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.12.2020

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Нова мутація коронавірусу була в Німеччині вже в листопаді

У клініці Charité підтвердили мутацію коронавірусу у пробі пацієнта, який захворів на COVID-19 ще в листопаді.

Пацієнт відділення інтенсивної терапії у німецькій лікарні

Пацієнт відділення інтенсивної терапії у німецькій лікарні

Наявність нової мутації коронавірусу у пробі пацієнта, що захворів на COVID-19 у Нижній Саксонії ще у листопаді, підтвердили у берлінській клініці Charité. Про це у понеділок, 28 грудня, повідомили у міністерстві охорони здоров'я цієї німецької землі.

Згідно з даними відомства, спочатку мутацію B1.1.7, яку вважають відповідальною за зростання темпів поширення коронавірусу на півдні Великобританії, спершу виявили фахівці у Вищій медичній школі Ганновера. І вже пізніше висновок медиків підтвердили колеги у Берліні.

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Пацієнт із мутацією коронавірусу помер

Повідомляється, що ця особа вже померла від наслідків COVID-19. Втім у відомстві додають, що йдеться про пацієнта дуже похилого віку із низкою хронічних хвороб.

Дослідники припускають, що чоловік був заражений своєю донькою, яка повернулася з Великобританії в середині листопада та інфікувала своїх батьків. Водночас і донька, і дружина померлого, яка також заразилася новим варіантом коронавірусу, вже одужали.

У міністерстві охорони здоров'я Нижньої Саксонії зазначають, що подальших ланцюжків інфікування новою мутацією коронавірусу, які були б пов'язані з цим випадком, більше не виявили.

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Більше 30 тисяч жертв COVID-19 у Німеччині

Як повідомлялося, напередодні, 28 грудня,у ФРН було подолано поріг у 30 тисяч жертв хвороби у країні від початку пандемії. За цей час коронавірусом інфікувалися близько 1,7 мільйона німців, а майже 1,3 мільйона - одужали. Станом на ранок вівторка, 29 грудня, у Німеччині, за даними інституту Роберта Коха, зафіксовано 30 978 смертей інфікованих коронавірусом людей. 

Водночас минулої неділі в країні розпочалася кампанія масової вакцинації від коронавірусу. Німеччина до кінця року отримає 1,3 мільйона доз вакцини виробництва компаній BioNTech та Pfizer. Ще від 3 до 4 мільйонів доз повинні надійти до кінця січня 2021 року. МОЗ країни розраховує, що на ринок ФРН незабаром будуть допущені і вакцини інших виробників, тож число доз буде вищим.

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