 Неділя з′їздів: партії Зеленського і Порошенка оголосили списки на вибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2019

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Неділя з'їздів: партії Зеленського і Порошенка оголосили списки на вибори

У першій сотні списку партії "Слуга народу" немає Лещенка і Абромавичуса. З "Європейською солідарністю" на вибори ідуть Джемілєв і Чийгоз.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

На з'їзді партії "Слуга народу" у неділю, 9 червня, оголошено першу сотню виборчого списку партії. До чільної п'ятірки списку увійшли голова партії Дмитро Разумков, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук, радниця президента Володимира Зеленського Ірина Венедіктова, голова Ради волонтерів при міністерстві оборони в 2014-2017 роках Давид Арахамія і експертка команди Зеленського з антикорупційної політики та діджиталізації Галина Янченко.

У першу десятку списку "Слуги народу" також увійшли гендиректор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко та чемпіон світу з  греко-римської боротьби Жан Беленюк.

Також на з'їзді назвали кандидатів від партії у мажоритарних округах. Прикметно, що поки неназваними залишились кілька осіб, яких пов'язували з роботою у передвиборному штабі Зеленського, серед яких Сергій Лещенко та Айварас Абромавичус.

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Джемілєв і Чийгоз разом з Порошенком

На з'їзді  партії "Європейська солідарність" також оголосили чільників партійного списку. Першим номером  іде колишній президент Петро Порошенко, який очолив партію "Європейська солідарність". За ним до списку увійшли голова Верховної Ради Андрій Парубій, перша заступниця голови Ради Ірина Геращенко, колишній командувач сил антитерористичної операції Михайло Забродський і співачка та громадська діячка Софія Федина.

Також до першої десятки увійшли, зокрема, колишній голова Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв та  заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз і віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Партійні з'їзди "Голосу", "Самопомочі" та інших

Нагадаємо, напередодні в Києві відбулись з'їзди партій "Голос", яку очолює популярний співак Святослав Вакарчук, "Самопоміч" Андрія Садового та "Сила і честь" Ігоря Смешка. 

Раніше стало відомо, що до списку партії "Опозиційна платформа - За життя" на дострокові вибори у ВР очолили Юрій Бойко,  Вадим Рабінович, Віктор Медведчук, Наталія Королевська і Сергій Льовочкін. З'їзди всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", а також Радикальної партії, партій "Сила людей" та "Громадянської позиції Гриценко" відбудуться у Києві 10 червня.

Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня.

За даними різних соціологічних опитувань, проведених в Україні, шанси на подолання 5-відсоткового бар'єру на виборах мають партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" та "Голос". При цьому понад 40 відсотків голосів може здобути, згідно з опитуваннями, партія Зеленського, понад 10 відсотків - "Опозиційна платформа", понад п'ять відсотків голосів - інші названі партії. 

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