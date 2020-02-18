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Мустафа Джемілєв

Мустафа Джемілєв - український політик і громадський діяч кримськотатарського походження. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мустафа Джемілєв".

Мустафа Джемілєв був уповноваженим президента України в справах кримськотатарського народу з 2014 до 2019 року. З 1991 до 2013 року Мустафа Джемілєв був головою Меджлісу кримськотатарського народу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чому кримських татар немає у списках обміну полоненими (відео)

Чому кримських татар немає у списках обміну полоненими (відео) 18.02.2020

На території Росії та анексованого Криму утримуються 87 незаконно ув'язнених українців. Понад 70 з них - це кримські татари. Втім, коли справа доходить до великих обмінів полоненими, ті у списки не потрапляють. Чому?

Чому кримських татар немає у списках обміну полоненими (22.01.2020) 22.01.2020

На території Росії та окупованого Криму утримуються 87 незаконно ув'язнених українців. Понад 70 з них - це кримські татари. Втім, коли справа доходить до великих обмінів полоненими, ті у списки не потрапляють. Чому?
Лідери кримських татар просять про постійну моніторингову місію в Криму

Лідери кримських татар просять про постійну моніторингову місію в Криму 09.08.2019

Джемілєв і Чубаров попросили Зеленського порушити питання про постійну моніторингову місію в Криму на міжнародному рівні, аби фіксувати там порушення прав людини.
Неділя з'їздів: партії Зеленського і Порошенка оголосили списки на вибори

Неділя з'їздів: партії Зеленського і Порошенка оголосили списки на вибори 09.06.2019

У першій сотні списку партії "Слуга народу" немає Лещенка і Абромавичуса. З "Європейською солідарністю" на вибори ідуть Джемілєв і Чийгоз.
Джемілєв: Уряд Туреччини просить список українських політв'язнів у РФ

Джемілєв: Уряд Туреччини просить список українських політв'язнів у РФ 21.08.2018

Після розмови президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з Мустафою Джемілєвим про українських політв'язнів у Росії Анкара попросила надати список усіх таких ув'язнених.
Фільм Мустафа у Брюсселі, або Як Путін намагається повернути час назад

Фільм "Мустафа" у Брюсселі, або Як Путін намагається повернути час назад 02.02.2018

У Брюсселі показали фільм "Мустафа" про лідера кримських татар Мустафу Джемілєва. Репортаж DW про те, як євродепутати намагаються привернути увагу до ситуації в Криму перед четвертою річницею анексії.
Умеров і Чийгоз продовжать боротьбу за звільнення Криму

Умеров і Чийгоз продовжать боротьбу за звільнення Криму 27.10.2017

Звільнені заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз мають намір продовжити боротьбу за деокупацію Криму.
Заступники голови Меджлісу Умеров і Чийгоз прибули до Києва

Заступники голови Меджлісу Умеров і Чийгоз прибули до Києва 27.10.2017

Звільнені лідери кримських татар Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз дали прес-конференцію в аеропорту "Бориспіль". Вони заявили, що мають намір невдовзі повернутися до Криму.
ЄС вітає звільнення Умерова та Чийгоза та очікує на скасування заборони Меджлісу

ЄС вітає звільнення Умерова та Чийгоза та очікує на скасування заборони Меджлісу 26.10.2017

Європейський Союз очікує, що услід за звільненням лідерів кримських татар Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза, Росія скасує рішення про заборону Меджлісу.
Чийгоз і Умеров після повернення працюватимуть у Києві - Чубаров

Чийгоз і Умеров після повернення працюватимуть у Києві - Чубаров 25.10.2017

Лідери кримських татар Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз після приїзду з Туреччини працюватимуть у Києві, поки не з'явиться можливість повернутися у Крим, заявив голова Меджлісу Рефат Чубаров.
Чийгоза та Умерова передали Туреччині - адвокати

Чийгоза та Умерова передали Туреччині - адвокати 25.10.2017

Засуджених в анексованому Росією Криму представників Меджлісу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова звільнили від кримінального переслідування та передали Туреччині, повідомили їхні адвокати.
Порошенко доручив подати позов на Росію до Міжнародного суду в Гаазі

Порошенко доручив подати позов на Росію до Міжнародного суду в Гаазі 16.01.2017

Президент України Петро Порошенко доручив міністерству закордонних справ подати позов до Міжнародного суду в Гаазі щодо порушення Росією конвенцій ООН з протидії тероризму та з ліквідації расової дискримінації.
Джемілєву остаточно заборонили в'їзд до Росії

Джемілєву остаточно заборонили в'їзд до Росії 14.12.2016

Верховний суд РФ визнав законною заборону на в'їзд до РФ Мустафи Джемілєва. В Росії щодо нього порушена кримінальна справа за трьома статтями кримінального кодексу.

Премію Сахарова присудили колишнім полонянкам ІД (27.10.2016) 27.10.2016

Дві іракські правозахисниці отримали премію Європарламенту за внесок у боротьбу за права людини. Обидві жінки побували у полоні в "Ісламської держави" і стали жертвами сексуального насилля.
ПАРЄ готує резолюцію щодо ув'язнених Росією в Криму

ПАРЄ готує резолюцію щодо ув'язнених Росією в Криму 11.10.2016

ПАРЄ може отримати шанс вести діалог з новими депутатами Держдуми, які напряму причетні до кричущих порушень прав людини у Криму. Проте українській делегації в Асамблеї такий діалог не потрібен.

Мустафа Джемілєв - у шорт-листі премії Сахарова (06.10.2016) 06.10.2016

Один з лідерів кримських татар потрапив до фінального списку претендентів на одну з найпрестижніших європейських нагород.

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