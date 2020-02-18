Мустафа Джемілєв - український політик і громадський діяч кримськотатарського походження. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мустафа Джемілєв".

Мустафа Джемілєв був уповноваженим президента України в справах кримськотатарського народу з 2014 до 2019 року. З 1991 до 2013 року Мустафа Джемілєв був головою Меджлісу кримськотатарського народу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.